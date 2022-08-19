香蕉選黃色定綠色？營養師拆解吃對了可降血壓、血糖還可抗癌　4大不同功效公開

大家食香蕉，通常都會選黃一點、熟一點的來吃，但其實綠色香蕉的營養價值是你意想不到。台灣營養師簡鈺樺在YouTube頻道上分享，吃綠色香蕉原來有「神奇功效」，不但有然降低血糖，只要吃對了還可抗癌。香蕉要怎樣吃才健康？黃色香蕉又有什麼營養？看看營養師拆解吧！

綠色香蕉保持腸道健康

簡鈺樺指，綠色香蕉含有性澱粉，當人體吸收後，並無法像其他食物一樣被消化酵素分解，而它會發酵成短鏈脂肪酸。短鏈脂肪酸是腸道中益生菌生長的食物來源，因此綠色香蕉有助保持腸道健康，甚至有研究指出能降低大腸癌風險。如果要控制升糖指數，簡鈺樺建議選較綠的香蕉，一來綠色香蕉有助降低血糖，二來它的轉化糖較少。

黃色香蕉助控制血壓

香蕉成熟程度增加，代表抗性澱粉含量也隨之下降，並轉化成糖分。那麼你會問，黃色香蕉減少了抗性澱粉，也就沒有營養了嗎？簡鈺樺的答案是No！她指，黃色香蕉含多種豐富營養，當中的鉀可控制血壓；另外，當中的色氨酸亦可幫助放鬆情緒。

黃色香蕉除了可控制血壓，還有放鬆情緒。（Mockup Graphics＠unsplash）

香蕉選哪個顏色最理想？

簡鈺樺建議，大家可選些不太生、不太熟的香蕉來吃，因為既好吃，亦能吸收抗性澱粉；將生、熟香蕉交替吃，也是另一種不錯食用方法。

簡鈺樺指，將生、熟香蕉交替吃，也是另一種不錯食用方法。（營養師有樺要說@fb）

對於香蕉的食用分量，簡鈺樺指，每日每人建議食兩至三分水果。而一條長長的香蕉，已超過一分水果，甚至相等於兩分水果的分量，如果一日食3至4條香蕉，血糖便已超標，她建議大家食香蕉可與家人對分一半，或者買些較短的香蕉。

（全文完）