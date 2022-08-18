孔孝真嫁細10年男友Kevin Oh　韓劇女王未婚夫被封天才歌手、名校畢業　7點認識他是誰

主演《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊》等大熱韓劇，被譽為「男神收割機」的「韓劇女王」孔孝真（又譯作孔曉振），將於2022年10月下嫁小10 歲的美籍韓裔歌手Kevin Oh！孔孝真3月時曾在玄彬和孫藝珍的婚禮上接到新娘花球，也許不少人都對Kevin Oh感到陌生，但他的來頭絕對不惹少。Kevin Oh在紐約出生，畢業於美國8大名校。他過去曾製作過不少韓劇例如《D.P：逃兵追緝令》、《雪降花》的OST，更出演過Netflix劇集《我是遺物整理師》，一起看看以下7點認識這位音樂才子。

孔孝真將於2022年10月下嫁小10 歲的美籍韓裔歌手Kevin Oh。（IG＠rovvxhyo、＠kevinoh_）

7點認識Kevin Oh

【1】比孔孝真小10歲的美藉韓裔

今年 31 歲的Kevin Oh 1990年在美國紐約出生，與孔孝真熱戀愛2年直至今年4月才正式認愛，當時二人之間10歲的年齡差距曾引起熱議。常留在美國紐約做音樂的Kevin Oh樂於在Instagram（IG）上分享紐約家中環境。從照片中可以看到Kevin Oh家中的木系裝修，窗外更能看到一片樹蔭和一望無際的大海，相信他們10月在紐約舉行婚禮時，孔孝真將會入住另一半的家。

Kevin Oh紐約家中，窗外能看到一片樹蔭和一望無際的大海。（IG＠kevinoh）

Kevin Oh 1990年在美國紐約出生，與孔孝真相差10歲。（IG＠kevinoh）

【2】美國八大名校畢業

自小在紐約長大的Kevin Oh，畢業於世界聞名的美國八間常春藤盟校（Ivy League）之一的達特茅斯學院（Dartmouth College），該校校友包括3位諾貝爾獎得主和多位學術界、政商界的大人物，而熱愛音樂的Kevin Oh則選擇了修讀經濟系。美國八大名校出身使他在韓國出道時，被韓國傳媒譽為「天才創作歌手」。

Kevin Oh畢業於世界聞名的美國八間常春藤盟校（Ivy League）之一的達特茅斯學院。（IG＠kevinoh）

【3】選秀節目奪冠歌手出道

Kevin Oh從小就相當喜歡音樂。2015年他曾參加韓國Mnet選秀節目《Superstar K7》並獲得冠軍成為CJ E&M旗下歌手，並於 2016年11月正式出道。除了唱歌，Kevin Oh在2019年還曾經與鼓手崔永鎮、貝斯手李鍾勳組成樂團 After Moon 參加 JTBC節目《Super Band》奪得第 6 名，至今一直以 After Moon 樂團活動，而他在團中擔任主唱和吉他手。

Kevin Oh 2015年曾參加韓國 Mnet 電視台選秀節目《Superstar K7》並獲得冠軍。（IG＠kevinoh）

【4】磁性聲線連孔孝真都迷上

身為歌手的Kevin Oh擁有動人歌聲，亦發表過不少單曲和專輯。就連未婚妻孔孝真都曾表示自己十分欣賞男友的經典單曲《Anytime Anywhere》。《Anytime Anywhere》於2020年發表，Kevin Oh充滿磁性的嗓音令人一聽就迷上。

未婚妻孔孝真都迷上Kevin Oh擁有的磁性嗓音。（IG＠kevinoh）

【5】曾為劇集創作OST

除了自己的作者，Kevin Oh還身兼音樂家和製作人。也許你未聽過Kevin Oh 的名字，但或許你已經聽過不少他的作品。Kevin Oh曾為多部人氣韓劇例如Netflix《D.P：逃兵追緝令》、《雪降花》等創作OST。這位「天才創作歌手」可以稱得上是全能型音樂家！

Kevin Oh曾為多部人氣韓劇例如Netflix《D.P：逃兵追緝令》、《雪降花》等創作OST。（IG＠kevinoh）

【6】曾參演Netflix劇集《我是遺物整理師》

除了音樂路，Kevin Oh過去亦有挑戰演員角色！2021年他客串Netflix劇集《Move to Heaven：我是遺物整理師》，首次挑戰演技。劇中Kevin Oh飾演一位被前往韓國尋找生母的美國韓裔青年「馬修葛林」（姜成旼），運用細膩的演技和帶點憂鬱的氣息，讓許多觀眾對他另眼相看。

2021年Kevin Oh客串Netflix劇集《Move to Heaven：我是遺物整理師》。（IG＠kevinoh）

【7】公佈婚訊方式超浪漫

2人一直愛得低調，被公開結婚消息後，Kevin Oh在IG貼出一份樂譜寫下道：「2年前我遇見了一個女人，隨著時間流逝，我們發覺彼此是無法取代的人。漸漸地，她成為了我最好的朋友和靈魂伴侶，還有，我即將稱呼她為妻子。」而樂譜上作曲一欄寫上「Kevin Oh」，而作詞人一欄寫上未婚妻名字「孔孝真」，相信是他們共同譜出的「戀曲」，用樂譜去放閃這招被網民大讚浪漫。

Kevin Oh在IG貼出一份樂譜公佈與孔孝真結婚的消息。（IG＠kevinoh）

聽說在婚禮上接過花球就會得到祝福，恭喜女神！

（全文完）