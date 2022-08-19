2022必買8款Tote Bag返工袋　Chloé／Dior／Gucci／CELINE　大容量、易襯衫　最平$740

近年，各品牌紛紛推出大容量Tote Bag，除了外形時尚、百搭易襯、間隔實用外，還可以擺放手提電腦、化妝品、零食等物件，適合OL返工使用。《有線生活》為大家精選8款好用Tote Bag，即看下文。

Marc Jacobs「The Tote Bag」。（網絡圖片）

【1】Marc Jacobs The Tote Bag HKD$2,290

Marc Jacobs的The Tote Bag是耐髒帆布材質，厚實耐磨，就算放在地上也不會心痛。而且Marc Jacobs為手袋貼心加上一般Tote Bag沒有的拉鍊，令安全性大增，也不怕跌在地下時，袋中物品會四處散落。The Tote Bag一推出即俘虜不少女星，台灣演員宋芸樺就入手了黑色款，配上淺色系衣服，立即多了份型格隨性感。

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宋芸樺入手黑色款。（宋芸樺FB）

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【2】Chloé Woody Tote Bag HKD$8,900

Chloé Woody Tote Bag一推出即令全球女生為之瘋狂，特別是在日本，幾乎每間分店都被搶到沒有貨。Woody Tote Bag一改Chloé以往風格，選用了簡約帆布材質，配上標誌性Chloé絲帶，兩旁以小牛皮革條作點綴，優雅得來又隨性，無論配搭甚麼衣服都零遺和感。

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Chloé Woody Tote Bag。（網絡圖片）

Chloé Woody Tote Bag。（梁皓恩@IG）

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【3】Dior Book Tote HKD$26,500

Dior Book Tote是Dior品牌標誌之作，除了繡上經典的Oblique圖騰和印花外，還有標誌性書腰式“Christian Dior”簽名，集高貴優雅於一身，連Angelababy也馬上入手自用。Dior Book Tote款式眾多，可以按日常衣著顏色來揀選，如果想彰顯個性，更可以加錢要求印上自己名字，打造獨一無二的手袋。

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Dior Book Tote。（網絡圖片）

Angelababy也在使用。（Dior微博）

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【4】CELINE印花布料及小牛皮小型直式CABAS CELINE手袋 HK$13,500

CELINE的直立Tote Bag一推出即成為熱門款式，Tote Bag使用了米白色帆布材質，配上黃褐色小牛皮革邊，設有拉鍊內袋，和可調校長度的肩帶。袋上印有”CELINE PARIS” ，整體散發出貫有的復古優雅風，難怪連可愛教主楊丞琳也有入手。

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CELINE印花布料及小牛皮小型直式CABAS CELINE手袋。（網絡圖片）

可愛教主楊丞琳也有入手。（楊丞琳IG）

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【5】Charles & Keith Shalia Large Double Handle Tote Bag HKD$739

Charles & Keith是小資女最愛入手的品牌之一，其Double Handle Tote Bag又大又輕，兩用的焦糖色手提帶和肩背帶以小牛PU皮革製成，十分耐用。配上亮麗的米白帆布袋，最適合襯托輕洋裝，又或拜訪客戶後，與朋友晚餐約會。

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Charles & Keith Shalia Large Double Handle Tote Bag。（網絡圖片）

Charles & Keith Shalia Large Double Handle Tote Bag。（網絡圖片）

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【6】Loewe Cushion Tote Bag HKD$10,150

Loewe Cushion Tote Bag靈感來自Loewe檔案館的家居裝飾墊，手袋外在是米白色拼卡其色，而內在是黑白條紋，側邊設有四個暗格，可以放一些小物件，開口處設有磁鐵作封口，使用起來安全感大增。Cushion Tote Bag整體設計既簡單而不失氣質，適合搭配春夏上班衣著。

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Loewe Cushion Tote Bag。（網絡圖片）

Loewe Cushion Tote Bag。（thepier.taiwan＠IG）

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【7】Gucci Ophidia Soft GG Supreme Tote HKD$14,200

Gucci Ophidia Soft GG Supreme Tote以獨特的GG圖案及織帶條紋所為人熟悉，材質選用了柔軟的帆布製作，配襯富有質感的皮革飾邊及雙G配件，為本來是隨性風格的手提袋增添一份成熟感覺，適合著suit返工的OL。

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Gucci Ophidia Soft GG Supreme Tote。（網絡圖片）

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【8】Burberry Two-tone Canvas and Leather Freya Tote HKD$11,500

Burberry近來愈出愈多Tote Bag，其中Freya Tote除了容量大，有方型盒子輪廓外，還帶有品牌Horseferry的印花，設計優雅有氣質，也很有英倫風感覺。

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Burberry Two-tone Canvas and Leather Freya Tote。（網絡圖片）

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（全文完）