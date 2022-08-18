Summer Girls｜開電視水著選美　翻版陳瀅／網紅小影／張嘉欣　15位參賽者起底

夏日炎炎，正是玩水的最好時機！免費電視77台（開電視）找來一班充滿青春活力的陽光少女參與新節目《Summer Girls 2022》。一班少女將會著泳裝玩水上競技遊戲，又會接受各種挑戰，最後從中選出美麗與口材並重的螢幕新面孔，打造成為新一代「女神」。《有線娛樂》率先為大家逐一起底！15位參賽者樣靚身材正，相當吸睛，一眾網民都大讚高質，即睇！

1. Summer Girls｜樂翊榆 Annalise（28歲）

樂翊榆為「K Kwong契女」，曾代表香港區參選第四十八屆《Miss Intercontinental 2019》比賽，當時因獲得「香港化學教父」K Kwong在專頁上「加持」，而廣受網民認識，更被激讚「好似劉心悠、邱淑貞」。

樂翊榆 Annalise

曾代表香港區參選第四十八屆《Miss Intercontinental 2019》比賽。（Annalise IG）

K Kwong契女（Annalise IG）

網民激讚「好似劉心悠、邱淑貞」。（Annalise IG）

2. Summer Girls｜葉俙賢 Amber（26歲）

Amber身材火辣，擁有34D豐滿上圍，曾出演電影《#PTGF出租女友》，在戲中飾演「宅男殺手」。Amber毫不吝嗇姣好身材，經常於社交平台分享性感美照，大派福利。

葉俙賢 Amber

Amber身材火辣，擁有34D豐滿上圍。（Amber FB）

曾出演電影《#PTGF出租女友》。（Amber IG）

經常於社交平台分享性感美照。（Amber IG）

3. Summer Girls｜張育玲 Kathy（32歲）

網紅Kathy曾參加《造美人》，亦是鍾培生擂台戰中的女子組參賽者。Kathy同時亦是一名網上主播，不時開Live與觀眾交流。

張育玲 Kathy

Kathy是一名網紅。（張育玲IG）

她亦有在網上做主播。（張育玲IG）

曾參加鍾培生擂台戰。（張育玲IG）

4. Summer Girls｜張嘉欣 Yanni（26歲）

網紅Yanni是空姐出身，曾擔任本地「元祖級」網絡紅人司徒夾帶的模特兒，又出演過多套電視劇集。Yanni在社交平台Instagram擁有12萬粉絲，人氣超高。

張嘉欣 Yanni

曾擔任本地「元祖級」網絡紅人司徒夾帶的模特兒。（szetosifu＠IG）

Yanni的Instagram擁有12萬粉絲。（張嘉欣IG）

5. Summer Girls｜黃亦禧 (小影)（30歲）

小影是一名KOL兼YouTuber，她經常在YouTube Channel分享化妝心得、穿搭技巧和旅遊攻略等，有接近10萬訂閱者，同樣超高人氣。小影亦十分熱愛出海，不時在Instagram分享泳衣美照。

黃亦禧 (小影)

小影是一名KOL兼Youtuber。（BabyShadow 小影）

YouTube Channel有近10萬閱者。（BabyShadow 小影）

6. Summer Girls｜謝嘉雯 Carmen（27歲）

Carmen是一名瑜伽教練，而且擁有20年跳舞經驗。熱愛運動的她，不時在社交平台分享做瑜伽、跳鋼管舞及行山照片，十分健康。

謝嘉雯 Carmen

Carmen是一名瑜伽教練。（謝嘉雯IG）

Carmen更會跳鋼管舞。（謝嘉雯IG）

7. Summer Girls｜陳雅雯 Carman（21歲）

00後的Carman是眾多參賽者中，年紀最輕的其中一位。其個人資料頁面寫著是一名Freelance model，曾拍攝「英國保誠」、「佳能」等廣告。Carman亦有開設YouTube Channel分享日常生活。

陳雅雯 Carman

Carman是眾多參賽者中，年紀最輕的其中一位。（陳雅雯IG）

Carman是一名Freelance model。（陳雅雯IG）

8. Summer Girls｜馮靖茵 (梓)（21歲）

馮靖茵同樣亦只有21歲，年輕貌美。她是少數短髮的參賽者，外貌像日本女生。其身材驕人，Instagram有不少性感照片。

馮靖茵 (梓)

馮靖茵只有21歲。（馮靖茵IG）

Instagram有不少性感照片。（馮靖茵IG）

9. Summer Girls｜卓淑貞 Hannah（23歲）

年紀輕輕的Hannah，曾參加「亞洲模特兒比賽」，由於其外貌跟黃翠如相似，因此被網民封為「翻版翠如」。Hannah幕前經驗豐富，曾在電視台擔任主持。

卓淑貞 Hannah

卓淑貞曾參加「亞洲模特兒比賽」。（卓淑貞IG）

被網民封為「翻版翠如」。（卓淑貞IG）

10. Summer Girls｜張可盈 Bonnie（24歲）

Bonnie的社交平台有不少cosplay性感相，亦曾擔任車模。其個人資料頁面寫著是一名Hkcosplayer和Freelance model。

張可盈 Bonnie

Bonnie是一名Freelance model。（張可盈IG）

曾擔任車模。（張可盈IG）

11. Summer Girls｜陳思穎 Michelle（30歲）

Michelle身材高佻，社交平台有不少泳衣相和出海照片，看來十分熱愛水上活動，相信玩水上遊戲，必定得心應手。

陳思穎 Michelle

陳思穎社交平台有不少泳衣相。（陳思穎 IG）

非常吸睛。（陳思穎 IG）

12. Summer Girls｜李雯 Milky（27歲）

Milky於香港演藝學院畢業，曾參與不少舞台演出。她不但精於舞蹈，而且會彈琴，閒時亦會與朋友游水、行山、露營等。

李雯 Milky

李雯閒時亦會游水。（李雯IG）

精於舞蹈。（李雯IG）

13. Summer Girls｜鍾曦南 (南南)（30歲）

南南不時出席各種展覽活動，又曾推出寫真集。南南熱愛運動，不時在Instagram分享做瑜伽、玩水上活動的照片。

鍾曦南 (南南)

不時在Instagram分享性感照片。（鍾曦南IG）

曾推出寫真集。（鍾曦南IG）

身材十分好。（鍾曦南IG）

14. Summer Girls｜伍倩彤 Gillian（29歲）

Gillian有「翻版陳瀅」之稱，是「第四代邦民女」之一。Gillian演出經驗豐富，過往曾參與電視、電影及電台節目。她在個人資料頁面表示自己熱愛游水和下廚，相信玩水上競技遊戲一定無難度。

伍倩彤 Gillian

Gillian是「第四代邦民女」。（伍倩彤IG）

Gillian有「翻版陳瀅」之稱。（伍倩彤IG）

15. Summer Girls｜譚泳銚 Annabelle（24歲）

Annabelle的Instagram為非公開，暫時無得起底。

譚泳銚 Annabelle

《Summer Girls 2022》

播出日期︰2022年9月25日 (星期日)

播出時間︰晚上9點-11點

播出頻道︰開電視77台

（全文完）