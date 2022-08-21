起床飲1杯水5個好處　鄭秀文都讚好！飲暖水定凍水？加蜂蜜就錯了

一覺醒來，起身的第一件事你會做甚麼？有專家表示，先喝一杯至兩杯水，會為你身體帶來5大好處。天后鄭秀文Sammi近年亦養成了這個習慣，更表示會未刷牙先飲水，大讚感覺非常好。那Sammi飲暖水還是凍水？加檸檬或者加蜜糖可以嗎？《有線健康》為你整理了起床飲水建議，請看下文。

早上起床後飲1杯水可馬上為身體補充水份。（《繼承者們》劇照）

美國營養學家Rania Bataineh曾經解釋過睡醒後飲水對身體的好處，包括以下5點：

【1】讓身體快速補水

經過一夜6至8小時睡眠，身體已缺少水份，早上起來飲1至2杯水，可以有效地為身體補充水份。如果你習慣早上喝咖啡，由於咖啡有助排尿，令身體流失水份，所以更需要飲水補水。

【2】喚醒身體機能

缺水會讓人感到昏昏欲睡及無精神，睡醒後喝1至2杯水，可有效有如鬧鐘一樣喚醒身體機能和腦功能運作。

【3】提神醒腦

人腦構成有73%來自水，讓腦部保持充足水份，對一整天的工作非常重要，所以早上先來一杯清水，等於踏出正確的第一步。

【4】提高抵抗力

睡眠期間人體處於修復和恢復狀態，這時免疫系統難以排除身體毒素，起床後身體機能開始運作，這時喝一杯水，可以加速排毒過程。此外，人的腦、心、肺、腎等主要器官，主要構成物都是水份，睡醒後補水，自然都有助這些重要器官維持健康。

【5】加速新陳代謝

上面提到，起床後飲水可以喚醒身體機能，當中就包括新陳代謝。起床飲水可加速新陳代謝，令身體早早便開始燃燒卡路里，同時增加了飽腹感，有助保持體態健美。

起床飲水3個迷思

【迷思1】飲暖水定凍水？

早上起床宜飲暖水，有助血氣循環，幫助腸道蠕動，更可起到暖胃作用。天后鄭秀文Sammi曾於instagram上分享過，原本有胃酸倒流問題，早上無凍飲不歡，後來建立起床馬上飲暖水習慣（未刷牙先飲暖水），形容感覺胃部一下子被保護起來，現在「一天由一杯熱水開始，然後一整天都保持喝溫水和熱水」。事實上，從中醫角度看，凍水只會令濕氣積聚，損傷脾胃，所以不論早晚，中醫都不建議飲凍水的，如果你經常腸胃不適，不妨試試戒凍水，改飲暖水。

【迷思2】飲檸檬水皮膚好？

近年網絡瘋傳飲檸檬水好處多，例如含維他命C加增強抵抗力，同時含豐富維他命B和抗氧化劑，有助護膚等等。不過，早上空腹飲檸檬水不是人人受得了，有可能刺激胃粘膜及胃酸分泌，導致腸胃不適。由於每個人身體情況不同，建議從少量檸檬水開始嘗試，如感到胃部不適就要停止，或先諮詢醫生意見。

【迷思3】蜜糖水可以養生？

蜜糖好處多，可促進消化、抗菌消炎，但果糖成份高，多喝會變成「增肥」。而且上面提到，晨早飲一杯水，目的是有助身體排毒及喚醒新陳代謝，但蜜糖的果糖要經人體代謝才能轉化成葡萄糖，才能被人體吸收。換言之，晨早飲蜜糖水反而加重了身體工作量，達不到快速排毒目的，所以晨早第一杯水不建議加蜜糖。

（全文完）

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