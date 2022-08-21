日本東京Outlet｜6大Outlet掃貨攻略　品牌＋交通懶人包　幕張／木更津／御殿場

香港人喜歡去日本東京，除了品嚐美食，最重要當然少不了瘋狂購物！有購物天堂之稱的日本，不止百貨公司，OUTLET亦是另一個很受歡迎的Shopping好去處。《有線生活》為大家精選了東京6大OUTLET，當中有三井、PREMIUM集團等，而且交通方便，又齊集歐美、日系、運動、廚具品牌，應有盡有！

東京OUTLET｜三井 OUTLET PARK 幕張

東京OUTLET｜三井 OUTLET PARK 木更津

東京OUTLET｜三井 OUTLET PARK 入間

東京OUTLET｜酒酒井 SHISUI PREMIUM OUTLETS

東京OUTLET｜御殿場 PREMIUM OUTLETS

東京OUTLET｜輕井澤王子購物廣場 OUTLETS

1. 東京OUTLET｜三井 OUTLET PARK 幕張

位於千葉縣幕張的三井OUTLET PARK，在JR海濱幕張站旁，由東京車站JR京葉線出發，只需30分鐘便到達。這個OUTLET有大約140間店鋪，包括國外和日本的牌子，例如agnes b.、COACH、BEAMS、Kate Spade New York、CROCS等；運動牌子如ADIDAS、ASICS、NIKE、UNDER ARMOUR；連廚具Le Creuset都有，場內不少牌子低至7折起。雖然店鋪數目比起東京其他OUTLET不算多，而且餐飲店比例較少，但勝在距離東京都心最近，交通十分方便，適合行程密集又想血拼的人士前往。

位於千葉縣幕張的三井OUTLET PARK。（三井 OUTLET PARK 幕張）

OUTLET有大約140間店鋪。（三井 OUTLET PARK 幕張）

OUTLET距離東京都心最近，交通十分方便。（三井 OUTLET PARK 幕張）

優惠券：按此（用折扣券可有10%的退稅）

地址：千葉縣千葉市美濱區日比野2-6-1

營業時間：10:00-20:00

交通：

交通資訊。（三井 OUTLET PARK 幕張）

2. 東京OUTLET｜三井 OUTLET PARK 木更津

三井木更津OUTLET是全日本規模最大的OUTLET，有多達308間店鋪，而且位置距離東京市區亦近，有不少直達巴士，不論是在成田機場、羽田機場，或是東京站、濱松町站、新宿站等，都有直達巴士前往，交通方便。

三井木更津OUTLET是全日本規模最大的OUTLET。（三井 OUTLET PARK 木更津）

這個OUTLET齊集日系歐美品牌，例如GUCCI、UGG、VALENTINO、TOMMY HILFIGER、Vivienne Westwood、THE NORTH FACE等，亦有十分受小朋友歡迎的Disney store、LEGO R STORE。而當中較值得一逛的包括：LE CREUSET、TSUMORI CHISATO LADIES’& MEN’S、Cath Kidston，大部分低至2-7折發售。

有多達308間店鋪。（三井 OUTLET PARK 木更津）

齊集日系歐美品牌。（三井 OUTLET PARK 木更津）

優惠券：按此（用折扣券可有10%的退稅）

地址：千葉県木更津市金田東3-1-1

營業時間：10:00-20:00

交通：

交通資訊。（三井 OUTLET PARK 木更津）

3. 東京OUTLET｜三井 OUTLET PARK 入間

入間OUTLET同屬三井集團，位於埼玉縣，乘搭西武池袋線到入間市站，再轉乘巴士即可到達，全程約1個小時。這個OUTLET佔地面積達86,000平方米，約有210間店舖，不論是國際品牌、成人或兒童產品，甚至生活居家用品，全部都非常齊全，例如有A.P.C.、SEIKO、BIRKENSTOCK、Afternoon Tea、Sanrio等。另外，園區有逾20間餐廳，提供各種類型的食物，連台式飲品店貢茶都有，選擇性多。

入間OUTLET同屬三井集團。（三井 OUTLET PARK 入間）

OUTLET佔地面積達86,000平方米，約有210間店舖。（三井 OUTLET PARK 入間）

不論是國際品牌、成人或兒童產品等，都非常齊全。（三井 OUTLET PARK 入間）

優惠券：按此（用折扣券可有10%的退稅）

地址：埼玉縣入間市宮寺3169-1

營業時間：10:00-20:00

交通：

交通資訊。（三井 OUTLET PARK 入間）

4. 東京OUTLET｜酒酒井 SHISUI PREMIUM OUTLETS

PREMIUM是日本除了三井集團外，另一個知名OUTLET的集團。酒酒井OUTLET距離成田機場只需約15分鐘車程，非常適合最後一天前往機場時最後補貨的行程。這個OUTLET有200多間店舖，最大特色是除了國際精品外，更有很多日系品牌，例如：Agnes B. Voyage、EARTH MUSIC&ECOLOGY、LOWRYS FARM、Samantha Thavasa等，堪稱「日貨天堂」。

酒酒井OUTLET是PREMIUM集團。（酒酒井 PREMIUM OUTLETS）

有很多日系品牌，例如Samantha Thavasa。（酒酒井 PREMIUM OUTLETS）

另外，一些運動戶外品牌，例如：Columbia Sportswear、SKECHERS、PUMA、CHUMS等，2折起有交易！

CHUMS。（酒酒井 PREMIUM OUTLETS）

優惠券：掃描場內展示的QR code二維碼，取得電子優惠券

地址：千葉縣印旛郡酒酒井町飯積2-4-1

營業時間：10:00-20:00

交通：

交通資訊。（酒酒井 PREMIUM OUTLETS）

5. 東京OUTLET｜御殿場 PREMIUM OUTLETS

御殿場 PREMIUM OUTLETS同樣屬於PREMIUM集團，位於靜岡縣，是東京近郊非常高人氣的OUTLET，有大約210間店鋪。這個OUTLET最大賣點是可以眺望富士山，而且與眾多OUTLET相較之下，這裡有最多歐美品牌和較多男性商品，甚至有其他OUTLET較少見的大牌子，例如：FENDI、BURBERRY、MIU MIU、Céline等。

這個OUTLET最大賣點是可以眺望富士山。（御殿場 PREMIUM OUTLETS）

與眾多OUTLET相較之下，有較多男性商品。（御殿場 PREMIUM OUTLETS）

雖然這個OUTLET距離東京市中心較遠，但在JR「御殿場站」有免費接駁巴士前往，由於OUTLET鄰近箱根，因此十分適合行程有箱根、河口湖富士山的人士前往。

這個OUTLET距離東京市中心較遠。（御殿場 PREMIUM OUTLETS）

優惠券：掃描場內展示的QR code二維碼，取得電子優惠券

地址：靜岡縣禦殿場市深沢1312

營業時間：3至11月－10:00-20:00／12至2月－10:00-19:00（逢二月第三個周四休息）

交通：JR「御殿場站」乘搭免費穿梭巴士

6. 東京OUTLET｜輕井澤王子購物廣場 OUTLETS

輕井澤王子OUTLET位於輕井澤站附近，從東京搭乘新幹線只要1小時就可以到達，有大約240間店舖，日系、歐美精品、家居用品、機能性產品等，全部都一應俱全，例如：Agnes B.、ADIDAS、CHAMPION、PRADA、T-FAL。這個OUTLET不時都有減價優惠，而每年11月的「白金折扣季」為最著數，低至1折起。

輕井澤王子OUTLET位於輕井澤站附近。（輕井澤王子購物廣場 OUTLETS）

有大約240間店舖，日系、歐美精品、家居用品、機能性產品等，全部都一應俱全。（輕井澤王子購物廣場 OUTLETS）

這個OUTLET的景色亦相當不錯，可以一探湖景、山景、雪景等四季不同的景致，購物之餘亦可欣賞風景兼打卡。

這個OUTLET的景色相當不錯。（輕井澤王子購物廣場 OUTLETS）

購物之餘亦可欣賞風景兼打卡。（輕井澤王子購物廣場 OUTLETS）

優惠券：前往服務中心，領取超值優惠券與SEIBU PRINCE CLUB emi卡（入會費、年度會費免除）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤

營業時間：10:00-19:00

交通：

交通資訊。（輕井澤王子購物廣場 OUTLETS）

退稅教學

消費總額滿5000日圓（未稅），便可以辦理退稅。

流程如下：

1. 出示護照，確認是非居民

2. 店方將購買記錄信息發送至國稅廳

3a. 直接支付減去消費稅的商品金額：當場支付未含稅商品金額，帶走商品

3b. 先以含稅價格購買物品，再退回與消費稅相等的金額

4. 出境時向海關人員出示護照，購買的免稅商品必須由購買者本人攜帶出境，若出境時未攜帶免稅購買的商品，有可能要補稅

免稅商品類型：

一般物品：家電、衣物、鞋、手提包、鐘錶、珠寶首飾、工藝品等

消耗品：食品、飲料、水果、化妝品、藥品、健康食品、酒類等

資料來源：日本觀光廳

（全文完）