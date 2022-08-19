屯門業主$38萬放租2萬呎大宅　3分鐘到黃金泳灘　恆溫泳池／英式花園／巨廳　網民嘩嘩聲

不少業主都會在網上自行放租單位，但大多數是劏房或納米樓。日前，一名屯門業主到Facebook群組放租自家豪華大宅，聲稱是「香港獨一無二別墅」，大宅佔地約兩萬呎，原價$76萬，現在以$38萬出租。業主在帖文中配上海量內部圖片，其奢華裝修令一眾網民「睇到嘩嘩聲」。

三層連花園設計 3分鐘行到黃金泳灘

業主表示，大宅背山面海，是三層連花園設計，位於寧靜地區，鄰近屯門黃金泳灘及英國哈囉國際學校，只需步行3分鐘即可到達。另外，大宅附近設有多個巴士站，可穿梭不同地區，交通方便。

健身室、桑拿室、恆溫泳池一應俱全

業主續指，大宅設有寬闊廚房、獨立房間浴室，健身室、桑拿室、恆溫泳池及按摩池等，另外還有11間套房和古董室。不少網民留言讚嘆大宅靚得誇張，十足《97家有囍事》和《溏心風暴》的拍攝場景。

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巨型客廳

客廳設有水晶吊燈、宮廷風梳化、掛牆畫作等，坐下來可望向室外綠油油的園林風景，令人身心舒暢。

寬敞飯廳

飯廳有一座木製古董琴，牆上掛上水晶吊燈和鹿頭藝術品，另外放有長身中式圓枱，可坐11人，空間感十足。

英式豪華花園

花園放有幾張英式純白枱凳，又有搖搖梳化，最適合三五知己帶同寵物相聚，一齊hightea欣賞藍天白雲。

特大主人房

主人房以素色為主，兩邊落地大玻璃設計，令人無時無刻都可以一覽窗外美景。另外，牆上還備有投影器和熒幕，任何時候都可搖身一變成為迷你影院。

光猛書房

書房採光度十足，單靠自然日光已經可以照亮整間房，加上窗外有一片綠色樹木，相信工作起來會更有幹勁。

海景廁所

廁所設計以雲石為主，洗澡時可眺望咖啡灣海景，無論早上還是黃昏，都可在此享受到不一樣的景色。

長型恆溫泳池

恆溫泳池旁邊放有大片綠色植物，加上白色牆壁，驟眼看來別具異國風情。

獨立桑拿室

木製桑拿室甚有泰國風情，令人足不出戶都有旅行放鬆的感覺。

不少網民見到大宅裝潢後，紛紛留言指貧窮限制了自己想像，又笑言：「可以搵38個人夾租」，每人1萬元，即可享有其中263呎空間，加上共用的泳池和桑拿室，就算不幸中招隔離都不怕悶。

（全文完）