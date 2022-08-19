杯麵加熱水後突然爆炸　消防調查揭恐怖原因　4件家居物品超危險要小心放置

近日發生一宗罕見家居意外，內地一名男子打算食杯麵醫肚，將他把熱水注入後不久，整碗麵突然爆炸，麵條及熱湯彈到半空高，調查發現引起爆炸的物品，竟然放於杯麵底的打火機。消防人員提醒，打火機受熱會訊迅速膨脹，甚至引發爆炸。其實除了打火機外，家居還有4大危險品要小心擺放，即看下文是什麼。

一名男子打算吃杯麵，當他把熱水往杯麵倒後不久，整個杯麵爆炸並飛彈到半空。（搜狐截圖）

內地傳媒報道，本周一（15日）凌晨，新疆維吾爾自治區庫爾勒市一名姓黃的男子打算吃杯麵，當他把熱水往杯麵倒後不久，整個杯麵爆炸並飛彈到半空，麵條散落一地。

消防調查後發現，引爆元兇原來是放於杯麵底的打火機。（搜狐截圖）

調查發現，引爆元兇原來是放於杯麵底的打火機。江蘇消防指，打火機含有可燃性氣體，經加壓後充入封閉氣箱，估計是杯麵內的熱水令它受熱迅速膨脹，引起爆炸。消防提醒大家使用打火機時要注意「3個不」：

不要讓打火機受撞擊

不要把打火機放在車箱內，亦不要放在陽光直射地方

把打火機存放在陰涼處，不要接近高溫物品

除打火機外，家居還有4種常見物品要小心放置。

【1】酒精

酒精要存放在陰涼通風地方，遠離明火，亦要避免陽起直射，因為高溫有機會導致爆炸。

【2】手機、相機

現時大部分手機及相機的電源都使用鋰電池，不過鋰電池易短路，溫度過高也有機會著火及爆炸。所以要避免在受太陽曝曬，安全起見最好也不要通宵充電。

【3】殺蟲劑

殺蟲劑內的丙烷、丁烷成分與空氣混合後，會形成爆炸性混合物，一旦遇上明火、火花會容易產生爆炸，所以須避免將殺蟲劑放在明火旁或放在陽光下直射。

【4】花露水

花露水含酒精，具易燃性，因此噴花露水後不要使用明火，隨時引起爆炸。

（全文完）