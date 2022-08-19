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大腸癌｜40歲女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭她每天喝「這飲品」出事｜附5大病徵

大腸癌｜40歲女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭她每天喝「這飲品」出事｜附5大病徵

食得健康都會患上癌症？一名40歲女子不煙不酒，而且少吃肉類，卻患上大腸癌四期，醫生了解她的生活習慣後發現，原來是因為她每天都喝1種飲品惹禍。大腸癌是本港第2號癌症殺手，衛生署亦有列出一些可能致癌的因素及病徵，大家切勿掉以輕心。

大腸癌｜40歲女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事｜附5大病徵
40歲女子不煙不酒，卻患上大腸癌四期。（freepik）

不煙不酒卻患大腸癌

台灣中山醫院家醫科醫生陳欣湄在節目《健康2.0》中分享病例，表示有一名40歲微胖的女性患者，平日不煙不酒，亦少吃紅肉、加工食品，但每天都會喝1至2杯手搖飲品，結果患上大腸癌四期。

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每天都喝1至2杯手搖飲品。（freepik）

陳欣湄指出，有研究顯示，大量攝取精製糖，容易令身體血糖上升，長期會產生胰島素阻抗，而胰島素阻抗已證實與癌症有關聯性。另外，經常進食高糖製品會使脂肪堆積，導致身體慢性發炎，而身體慢性發炎同樣與癌症相關。

大腸癌｜40歲女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事｜附5大病徵
大量攝取精製糖，容易令身體血糖上升。（freepik）

陳欣湄提醒，購買手搖飲品時，應將原本習慣的甜度減兩成，例如全糖變成八分糖、八分糖變成半糖等，慢慢適應這個過程，有助減少糖分引致身體其他併發症的風險。

本港第2號癌症殺手

大腸癌是本港第2號癌症殺手。根據衛生署資料，大腸癌是本港第2號癌症殺手。大多數是由一粒細小的瘜肉開始形成，有些會慢慢演變為癌症，這種變化可以歷時10年或以上。

大腸癌｜40歲女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事｜附5大病徵
大腸癌是本港第2號癌症殺手。（freepik）

大腸癌3大風險因素

1. 飲食中的纖維含量不足

2. 進食大量紅肉和加工肉食

3. 缺乏體能活動、肥胖、飲酒和吸煙

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缺乏體能活動、肥胖。（freepik）

5類高風險人士

1. 50歲或以上男性

2. 帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」

3. 大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」

4. 過往有大腸瘜肉

5. 有大腸癌家族史，尤其是直系親屬（即父母、兄弟姊妹或子女）

大腸癌｜40歲女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事｜附5大病徵
大腸長期發炎。（freepik）

大腸癌常見5大病徵

1. 大便習慣在不明原因下有所改變（腹瀉或便秘），並持續超過兩星期

2. 大便帶血或帶有大量黏液

3. 大便後仍有便意

4. 腹部不適（持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛）

5. 原因不明的體重下降和疲倦

大腸癌｜40歲女子不煙不酒患大腸癌四期　醫生揭一個飲食習慣出事｜附5大病徵
大便後仍有便意。（freepik）

由於這些病徵與其他腸道疾病相似，如果發現有關症狀，應盡早求醫。

（全文完）

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大腸癌如何形成？

大腸癌多數是由一粒細小的瘜肉開始形成，有些會慢慢演變為癌症。👉🏻詳情

大腸癌有什麼病徵？

大便帶血或帶有大量黏液、腹部不適等，都是大腸癌病徵。👉🏻詳情

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