網民選酒店最污糟物品TOP10　赤腳踩地毯一定後悔熱水壺竟然用來洗「私人衣物」

酒店房間內看似亮麗整潔,但事實真的如此?有任職酒店的工作人員在網絡大爆,酒店房間內的真實衛生情況污糟得令人發麻!他們稱客房內最污糟的10大位置,都因房務員甚少清潔而暗藏大量細菌!警剔大家要注意使用!

外國流傳 床單重用事件!

早年,有外國網站竟流傳一宗酒店床舖重用事件!事源一位酒店住客,在剛剛入住的房間床鋪上發現一張字條,上面寫著:「If you’re reading this, then housekeeping did not change your sheets!」(如你看到這張字條,即是房務員沒有把床單更換),疑是上一手住客留下的提示,引證執房員沒有更換新的床單!

酒店毛巾最污糟?

香港連登亦曾有網民開帖,邀請大家投票選出酒店最污糟物品。期間有自稱酒店員工現身說法,表示酒店毛巾、水杯、熱水壺都是非常污糟!網民說酒店任何見到乾淨的東西,都是用同一條毛巾清抹。水杯、熱水壺都會用房間內的毛巾抹,因為夠吸水,房務員但求不見水蹟。還有網民說,毛巾還會用來抹熱水煲的內膽,最不堪會用來抺馬桶。

網民留言自己看法:

酒店房間最污糟的10大物品排名!

綜合網絡上網民的各種說法,總括出酒店房間最污糟的10大物品排名,幾乎房間內的每一樣東西都有上榜!

【酒店房間最污糟用品 第10位】床頭燈開關

網民指,其他住客可能去完洗手間或刷完鼻涕後,沒有洗手就觸碰床頭燈開關。房務員一般不會連電燈開關都逐一清潔,所以沾有細菌的數量,可能比公廁還要多。

【酒店房間最污糟用品 第9位】電話

有自稱房務員的網民表示,客房內的電話通常不會清潔。對話筒和聽筒會沾滿其他住客的口水和皮屑,沾滿細菌。曾有外國電視節目調查發現,酒店電話的含菌量竟超出安全標準的3倍。

【酒店房間最污糟用品 第8位】門把手

有精明的網民提出常被忽略的地方就是門把手。近年疫情持續,大家都知道每天外出時雙手都會接觸到不少細菌。同樣的,當大家回酒店開房門時,就會將街外的細菌傳播在門把手上,所以觸摸後還是要洗洗手。

【酒店房間最污糟用品 第7位】電視遙控器

還有網民說電視遙控器也是數一數二的髒,它被無數人接觸過,可是房務員卻很少清潔它。有服務員指:「我們都只是會抹走塵埃,不會特別消毒,有時看它感覺頗乾淨,把遙控器放回原位就算了。」

【酒店房間最污糟用品 第6位】地毯

有網民亦指曾聽說過有人會在地氈上吐痰,但退房後乾了,所以看不到。而且,有不少旅客會穿上鞋在房間行走。而且食物碎屑和飲料容易掉在地毯,並隱匿在纖維之中,如果不能及時清理,就會腐爛變質,產生蟲卵和細菌。加上地氈無法每天清洗,最多只是用吸塵機吸去表面塵埃,恐怖程度可想而知!

【酒店房間最污糟用品 第5位】床上用品

有自稱曾在酒店任職的員工透露,酒店會清洗床單、被套和枕頭套,可是床墊和羽絨被就不會作頻繁清洗,意味著上一位客人的體液、皮屑或者頭髮都有可能殘留在這些床上用品上。

即使清洗過的床單被鋪也不代表是清潔衛生,因為床單可能沾有嘔吐物或血液,如果這些穢床單被倒進同一部洗衣機混合清洗,洗得不徹底就有機會交叉感染,藏匿有大量有害的細菌。

【酒店房間最污糟用品 第4位】浴缸 / 企缸

網民估計,有不少客人喜歡在企缸內小便。而房務員因清理房間的時間有限,故不會將企缸或浴缸裡裡外外都清潔妥當,長久之下,就會積存大量看不見的污積物了!

【酒店房間最污糟用品 第3位】毛巾

如以上連登網民所說,傳聞酒店內所有東西都會用房內的毛巾去抹,包括馬桶。而且,不少網民都會把酒店毛巾當作地毯鋪在地上,久而久之毛巾只會變得更污糟!

【酒店房間最污糟用品 第2位】杯

還有房務員爆料指,客房內的杯不只用來喝水,有些房客更會用來做煙灰缸或吐痰在杯內。還有浴室洗手台旁的玻璃水杯,房務員可能只會用水隨便沖沖或用抹布擦乾淨。因此水杯暗藏的細菌都是意想不到的可怕。

【酒店房間最污糟用品 第1位】熱水壺

最多網民票選出來的第一位!不少網民指出,有些人會把穿了一天的襪子和內褲放在熱水壺煲熱清洗,有人會把熱水壺用作嘔吐袋。而住客使用後大多數都沒有深層清洗,故酒店房內的熱水壺內壁都會變黃,打開更會散出異味和噏味,實質藏了超級多細菌!

