平價Omakase推介｜香港13間平價廚師發辦　海膽＋鐵板燒＋刺身／壽司　最平$290歎16道菜

Omakase廚師發辦沒有菜單，只選價錢。廚師會為你挑選最時令的優質刺身、海鮮及食材入饌，在品嚐鮮味的同時，能近距離細心欣賞日本廚師的職人手藝。在香港，主打Omakase的日式餐廳也開得成行成市，價格豐儉由人，即使$600左右的平價Omakase，食品質素也是相當有保證，即睇以下13大推介啦！

Omakase廚師發辦| 圖片來源：八瀧 FB

【平價Omakase推介1】蠔埕Wild Oyster｜二人同行$585/位 食6道菜

尖沙咀蠔埕 Wild Oyster 主打傳統日式菜式，套餐由師傅精心炮製，以日本備長炭燒製的串燒、海鮮、牡蠣等，配合日本時令生蠔、刺身，以精緻和食料理滿足大家的味蕾。

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蠔埕 Oyster Wild 串燒Omakase 6道菜 | 圖片來源：蠔埕FB

KKday推出超級半價優惠！蠔埕 Oyster Wild 串燒Omakase 6道菜 ＋炭燒日本時令牡蠣，二人同行 一人半價。現優惠價：HK$1170起/2位，即每位低至$585起就食得！

中銀信用卡優惠：滿HK$800並於付款時輸入【KKDAYBOC80】可享HK$80即時折扣；滿HK$1,500並於付款時輸入【KKDAYBOC225】可享HK$225即時折扣。推廣期由即日起至2022年8月31日。

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蠔埕 Oyster Wild 串燒Omakase 6道菜 | 圖片來源：蠔埕FB

供應時間：18:00 – 00:30（星期一至六）

星期五、六將於現場收取假日附加費每位$38/位；現場收取加一服務費。

地址：尖沙咀彌敦道176號The Nate2樓A號舖

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蠔埕 Oyster Wild 串燒Omakase 6道菜 | 圖片來源：蠔埕FB

【平價Omakase推介2】TA-KE竹日本料理｜12件手握壽司 二人同行一人免費！

進入位於銅鑼灣的TA-KE竹猶如進入了日本庭園，經過一條「竹路」才到達壽司吧，未叫餐已風味十足。網絡上獲一致好評的廚師發辦套餐，午餐時段分別提供「竹」及「松」兩款選擇，當中以「竹」最優惠。

猶如進入了日本庭園 | 圖片來源：TA-KE竹日本料理 FB

「竹」Omakase套餐，包括前菜、茶碗蒸、12件手握壽司、卷物、玉子燒、味噌湯及甜品。原價每位$980，現時正推出驚喜二人同行一人免費優惠，即人均$490就可享用，真心超值！

供應時間：11:30 – 15:30（星期一至日）

地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期地下G01號舖

電話：2577 0611

12件手握壽司 | 圖片來源：TA-KE竹日本料理 FB

【平價Omakase推介3】森戶Morito もりと｜$290歎齊16道菜！

人氣 Omakase店森戶Morito もりと推出兩周年限定優惠！全線分店由 8 月 21 日起至 10 月 31 日，於星期一至五平日作任何堂食消費，即享全單 85 折優惠；如於星期一至日選擇 Omakase「森」或「戶」即可享全天候第二客半價優惠。

16 道菜包括 5 款刺身| 圖片來源：森戶 Morito もりと FB

Omakase 設有 3 個不同價位選擇，分別是$380 的「山」、$580 的「戶」和$780 的「森」三款，全日供應。以$580一位的「戶」為例，第二客半價後即可以$290 嘆勻 16 道菜廚師發辦，相當抵食！16 道菜包括 5 款刺身、8款壽司、手卷、茶碗蒸、時令御料理、鯛魚湯及是日甜品，食材時令當造，款式相當豐富！

16 道菜包括 5 款刺身| 圖片來源：森戶 Morito もりと FB

營業時間 : 12:00 – 15:30 及 18:00 – 22:30

地址 : 九龍觀塘牛頭角道 305 至 325 A 號觀塘立成大廈地下 E 號鋪

電話：2382 6868

地址 : 紅磡黃埔花園第一期(奇妙坊)地 9A 號鋪

電話：2382 5668

16 道菜包括8款壽司| 圖片來源：森戶 Morito もりと FB

【平價Omakase推介4】八瀧｜$388食6道菜+時令刺身！

尖沙咀熱門 Omakase店「八瀧」，提供乾淨舒適的用餐環境，並嚴選當造生猛海鮮食材。八瀧設有 4 個不同價位選擇，午膳及晚膳各有兩個選擇。午膳最平$388一位「瀧午膳」，客人可享前菜、刺身4點、吸物、燒物、野菜烏冬和甜品，CP值高！

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八瀧設有 4 個不同價位選擇| 圖片來源：八瀧 FB

預算多一點，可選擇晚市供應的「瀧晚膳」最平 $888一位，食品比午膳教豐富，可享先付、前菜、刺身五點、海膽杯、吸物、燒物/燒物（二選一）和甜品。絕對能滿足講究鮮味的客人！

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客人可享前菜、燒物| 圖片來源：八瀧 FB

營業時間：星期一至日 12:00 – 14:30 ，18:00 – 22:00

最晚落單時間：14：00 / 21：00

用餐時間：無限制

地址：尖沙咀白蘭軒道 2 號富峰行 3 樓

電話：2778 8808

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滿足講究鮮味的客人| 圖片來源：八瀧 FB

【平價Omakase推介5】鮨㐂｜$398至$588 三款菜單選擇！

銅鑼灣的鮨㐂是不少人推介的平價高質Omakase！午市廚師發辦價錢由$398至$1080不等。最抵食是$398一位的廚師發辦壽司套餐，包括了6件壽司、前菜、沙律、茶碗蒸、鯛魚湯及咖啡或甜品。

平價高質Omakase| 圖片來源：鮨㐂 FB

男士如覺得6件壽司不夠飽，想多吃幾件，可選擇價位$488及$588的廚師發辦壽司套餐，分別有9件及12件壽司定食，同樣包括前菜、沙律、茶碗蒸、鯛魚湯及咖啡或甜品。價錢也在$600內非常划算！

午市廚師發板

第一輪 12pm – 2pm；第二輪 2pm – 4pm

地址： 銅鑼灣渣甸街66號亨環18樓

電話： 3426 2777

平價高質Omakase | 圖片來源：鮨㐂 FB

【平價Omakase推介6】T8 Japanese Cuisine｜中環平靚正Omakase

中環日本餐廳T8位於蘭桂坊的樓上鋪，餐廳以天然木材為主調，設計簡約時尚，更讓人放鬆用餐。除了出名日式鐵板燒之外，Omakase也是不錯的選擇，性價比十分高！

除了日式鐵板燒之Omakase也是不錯的選擇 | 圖片來源：T8

午市廚師發辦「NIGIRI SUSHI」套餐$490，包括前菜、10件手握壽司、蒸蛋、漬物、味噌湯、甜品。另外還有一項$600以下的菜單選擇，午市廚師發辦「TOKUJOU NIGIRI SUSHI」套餐，手握壽司增加至12件，同樣包括前菜、蒸蛋、味噌湯、漬物、甜品等精選食材。客人可根據食量選擇！

用餐時間 12:00 – 15:00，18:00-22:00

地址：中環蘭桂坊15-16號協興大廈5樓

電話：6016 4071/ 2393 8133

「TOKUJOU NIGIRI SUSHI」 | 圖片來源：T8

位於蘭桂坊的樓上鋪 | 圖片來源：T8

【平價Omakase推介7】Sushi Hana｜高質平價之選

大坑的Omakase首推Sushi Hana，午餐壽司有8件及12件的選擇，前者HK$420，後者HK$540。有刺身、烤物、8件壽司、手卷，所有套餐附上茶碗蒸、味增湯及甜點。優質之餘，性價比也高。由食材、服務到價錢等不同範疇來看，絕對是會一直會定期回去之選。

大坑的Omakase首推Sushi Hana | 圖片來源：Sushi Hana FB

地址：大坑銅鑼灣道142號地下

電話：2679 8038

大坑的Omakase首推Sushi Hana| 圖片來源：Sushi Hana FB

【平價Omakase推介8】鮨川｜師傅細心 服務好

銅鑼灣的Omakase餐廳有好多！另一間抵食之選必定推介「鮨川」！最抵食壽司12貫御膳套餐$538，包括：沙律、茶碗蒸、手握壽司12貫、甜品，以銅鑼灣區的Omakase來說，價錢很可以！

最抵食壽司12貫御膳套餐$538 | 圖片來源：鮨川FB

沙律是鴨胸沙律清淡的沙律入邊加埋左小蕃茄及煙鴨胸，蕃茄仔令食客更加開胃。蟹肉帶子茶碗蒸，鮮味蟹肉配啖啖蒸蛋，入口即溶。甜品還有以日本抹茶製成的抹茶牛奶布甸！而且師傅細心，服務又好，未試過的朋友必須試一次！

地址：銅鑼灣渣甸街66號亨環17樓

師傅細心 服務好 | 圖片來源：鮨川FB

【平價Omakase推介9】鮨幸｜得意熊仔壽司$488/位！

開業多年，食物及服務質素一貫保持到水準！抵食推介有午餐廚師發辦壽司套餐$488一位，有12壽司、前菜、卷物、熱食和甜品。壽司有不少打卡元素，例如有熊仔裝飾的壽司，令女生非常喜愛！

熊仔裝飾的壽司 | 圖片來源：Openrice

連加一每位$500至$550一位，價錢合理。可惜也因此長期滿座，用餐時間得1.5小時，如果想指定坐壽司bar更要預先訂定才可安排！

地址：銅鑼灣渣甸街66號Aura on Pennington 6樓

電話：2529 0080

訂座情況經常爆滿 | 圖片來源：Openrice

【平價Omakase推介10】寿司源｜必食中環質素 元朗價錢omakase！

元朗人氣名店寿司源 / 壽司源，不但獲各大YouTuber及關注組成員大讚，更有指是「中環質素、元朗價錢」，Omakase質素可見一班！

元朗人氣名店寿司源 | 圖片來源：寿司源 FB

午市Omakase套餐最平只需$480，便可品嚐到12件手握壽司、前菜、茶碗蒸、味噌湯及甜品。食材更用上海膽、拖羅等高級食材。一個字，無得輸！

地址：元朗青山公路1號珍珠樓地下10號舖

電話：2886 0811

元朗人氣名店寿司源 | 圖片來源：寿司源 FB

【平價Omakase推介11】鮨文｜元朗人氣極高omakase $408/位！

再來一間元朗人氣極高的Omakasee店鮨文！大部分食材皆由日本進口，元朗分店午市Omakase套餐最平$408就品嚐10件壽司，套餐還包括茶壺蒸、手捲、魚湯及甜品。

大部分食材皆由日本進口 | 圖片來源：鮨文 Sushi Man FB

網民評價：「蝦非常新鮮比出面其他嘅高檔嘅酒店還要好食。」、「三文魚子壽司，每一粒嘅魚仔都好精瑩，D三文魚子在口中爆破個感覺好特別，又係一啲惺味都冇，就知道佢食材有幾新鮮」。另外，幾款壽司包括：赤貝，炭燒池魚，中拖羅等等，食材上乘不馬虎，$600的Omakase來說不錯不錯！

地址：元朗仁樂坊5號利發大廈地下E舖

電話：2285 9477

大部分食材皆由日本進口 | 圖片來源：鮨文 Sushi Man FB

【平價Omakase推介12】Kokorozashi志｜九龍區CP值最高！

位於尖沙咀一座商業大廈的17樓，從尖沙咀站A出口行大約2-3分鐘就到非常方便！這家入門級Omakase，$580的Seasonal Omakase套餐，包括有13款美食，另外可以揀13或10件的壽司套餐，或14切刺身套餐，價錢都只介乎$300至$350不等，非常抵食！

入門級omakase| 圖片來源：Kokorozashi 志 FB

入門級omakase| 圖片來源：Kokorozashi 志 FB

壽司有6件有：深海池魚、松葉蟹、赤海蝦配蝦膏、中拖羅、赤貝、燒右口魚。刺身有3種：平貝、劍魚、鰹魚，件件新鮮可口，油脂豐富！

地址：尖沙咀亞士厘道17-19號17樓

電話：2265 8828

入門級omakase | 圖片來源：Kokorozashi 志 FB

【平價Omakase推介13】花晨月夕 Kuno｜三人行一人免費！

花晨月夕Kuno 的omakase午市套餐價錢多樣化，$600以下的菜單有4個價位選擇。$288 Omakase套餐包括：9件壽司、沙律，麵豉湯，茶碗蒸加卷物；$388 Omakase套餐包括：12件壽司沙律，麵豉湯，茶碗蒸加卷物；$488 Omakase套餐包括：15件壽司沙律，麵豉湯，茶碗蒸加卷物；$588 Omakase套餐：包括：刺身4品、壽司6件、烏冬。

環境充滿格調別緻，令人放鬆舒適 | 圖片來源：花晨月夕Kuno FB

「花晨月夕」店名十分吸引。裝修走黑色日式設計，環境充滿格調別緻，令人放鬆舒適。不少食客更給予「味覺視覺極致享受」的極好評價。絕對要親身光臨試食一次！

食客給予「味覺視覺極致享受」的極好評價 | 圖片來源：花晨月夕Kuno FB

花晨月夕Kuno踏入三周年隆重推出『三の周年慶』，由即日起於網上預約8月25日後午市或晚市，即可享三人同行，一人免費！

地址：尖沙咀赫德道2號金麟商業中心2樓

電話：2955 5288

食客更給予「味覺視覺極致享受」的極好評價 | 圖片來源：花晨月夕Kuno FB

（全文完）