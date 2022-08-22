馬鞍風球｜8.25直闖香港100KM　天文台料本周中狂風驟雨及雷暴　風力達這級別

又打風！繼8月初有熱帶氣旋襲港，本周再有風球來襲。天文台指，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋，會在未來兩三日橫過呂宋海峽至南海東北部，按路徑圖預測，該熱帶氣旋本周四（8月25日）會以強烈熱帶風暴姿態壓境，料逼近港100公里範圍，屆時本港將有狂風驟雨。另外，今次熱帶氣旋一旦增強，將命名為「馬鞍」，名字由香港提供，今次來港可算是「返鄉下」。

天文台料本周三起本港有狂風雷暴。（unsplash）

一連三日狂風驟雨

天文台指，位於呂宋以東海域的熱帶氣旋，會在未來兩三日橫過呂宋海峽至南海東北部一帶，其發展及移動路徑仍存在變數。天文台預料，本周三起（8月24日）本港一連三日有雨，氣溫驟降至最低28度，至本周四本港有狂風驟雨及雷暴，吹西南風4至5級，離岸6級風，即達3號風球風力。

天文台料，熱帶氣旋料8.25直撲香港。（天文台截圖）

料深圳鹽田一帶登陸

據現時路徑預測，來勢洶洶的熱帶低氣壓今日上午10時，集結在碧瑤以東約400公里，預料向西北移動，周四上午會以強烈熱帶風暴姿態，最接近闖入本港約100公里範圍，料在深圳鹽田一帶登陸。

天文台料本周四本港有狂風驟雨及雷暴。（天文台截圖）

據西北太平洋及南海熱帶氣旋名字庫資料顯示，當今次熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，料將命名為「馬鞍」。該名字由香港提供，代表馬鞍山，今次逼近香港，可算是「返鄉下」。

中央氣象台的路徑預測，與本港天文台大致相同。（中央氣象台）

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