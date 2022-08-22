早餐食麵包無益？日本醫生列3大壞處：血糖急升可致心肌梗塞　一類人要少吃

麵包是都市人最常進食的早餐之一，不少人認為麵包以麵粉和小麥製造，一定會較其他食物健康，但事實上，早上食麵包有機會影響精神，損害血管，引致心肌梗塞。日本腸胃醫生福島正嗣曾在書本《朝食にパンを食べるな》中，提及早上食麵包3大壞處，即看下文。

麵包是都市人最常吃的早餐之一。（Charles Chen＠unsplash）

【1】血糖急升可致心肌梗塞

福島醫生指出，麵包屬於升糖指數高的食物，人體在早上的分泌皮質醇和腎上腺數會較其他時段高，因此較易吸收食物中的糖分。進食麵包會令血糖急升，出現昏昏欲睡情況，但在消化後，血糖又會快速下降，長遠而言，如果血糖水平有大波動升降，便有機會損害血管，導致動脈硬化，心肌梗塞等。

進食麵包會令血糖急升。（freepik）

【2】腸胃負擔增加

當血糖升高後，胰臟便會分泌胰島素降低血糖，出現俗稱「功能性低血糖」的情況。隨後，大腦會發出指令，使人體在2小時內感到肌餓，渴望進食碳水化合物食物。由於早餐尚未消化，但又開始進食其他高碳水食物，於是腸胃負擔會增加。

腸胃負擔增加。（freepik）

【3】擾亂自律神經影響精神

人體有兩組自主神經系統，日間活動的交感神經負責血液循環，抑制消化；夜間活動的副交感神經負責身體休息，減慢心跳，促進消化。兩組神經在早上會進行交接，但若果早餐吸收過多糖分，就會影響神經系統，使人難以提起精神做事。

擾亂自律神經影響精神。（freepik）

早餐宜選高蛋白食物

福島醫生建議，如果本身有胃痛、腹瀉等腸胃問題，早餐就應該減少吸收碳水，轉為進食高蛋白食物。舉例，吃3隻雞蛋已可為人體提供20克優質蛋白質，增加飽腹感，減少下一餐卡路里攝取量，幫助穩定血糖和胰島素水平，是個不俗選擇。

（全文完）