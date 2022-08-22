Orbstellar Metaspace太空宇宙藝術展覽　登陸金鐘太古廣場｜星際體驗＋銀河打卡＋購票方法

由新媒體藝術團隊XCEPT打造的《Orbstellar Metaspace》沉浸式宇宙藝術展覽已經登陸太古廣場！這次展覽以星空科幻為主題，是一場揉合了藝術與創新科技的多重感官展覽。兩大體驗區集打卡、NFT創作與互動遊戲予一身，實是假日室內玩樂的好去處之一！

【 預訂門票 】

由新媒體藝術團隊XCEPT打造 | 圖片來源：太古廣場

2大體驗區！「沉浸式」遨遊星際宇宙

近年「沉浸式」體驗興起，利用擴增實景及虛擬實景等技術，打造多重感官藝術展覽和表演，讓觀眾融入藝術品及數碼場景中。

【 預訂門票 】

《Orbstellar Metaspace》沉浸式宇宙藝術展覽| 圖片來源：太古廣場

而今個《Orbstellar Metaspace》沉浸式藝術展覽，就分成「Metaspace Galaxy」及「Space Station體驗區」。參觀者可透過影像與創新科技，在這趟銀河之旅中投入藝術、NFT創作及3D體驗的神秘元宇宙空間。

「Metaspace Galaxy」，利用投影技術展示宇宙組成的過程，體驗遊走在銀河星系之間的感覺，觀賞浩瀚星際。同時亦是這次展覽的吸睛打卡位！

【 預訂門票 】

《Orbstellar Metaspace》沉浸式藝術展覽 | 圖片來源：太古廣場

體驗遊走在銀河星系之間的感覺| 圖片來源：太古廣場

觀賞浩瀚星際| 圖片來源：太古廣場

「Space Station」區是一項遨遊星際的體驗設施。參觀者可坐上太空椅，通過黑洞進入史詩般閃爍的宇宙星系，同時在銀河系利用遙控射擊宇宙中的礦石，以取得關元素創造專屬自己的星體，找到屬於自己的星體，最後穿越神秘White Hole重返地球。

【 預訂門票 】

「Space Station」 | 圖片來源：太古廣場

一系列期間限定收藏品| 圖片來源：太古廣場

紀念品區！打造獨一無二的NFT金幣

展覽同時推出一系列期間限定收藏品及各款獨家聯名商品，包括可讓大家親自設計的星球NFT金幣、香薰口罩扣以及AR Tee恤，讓大家於銀河系中留下珍貴的個人印記，商品價錢由HK$68起。

【 預訂門票 】

星球NFT金幣| 圖片來源：太古廣場

各款獨家聯名商品| 圖片來源：太古廣場

門票+購買網址+展覽地點！

《Orbstellar Metaspace》展覽

日期：2022年8月12日至10月9日

時間：11am-9pm（星期一至五）；10am-9pm（星期六至日）

費用：

星期一至五 HK$120（成人）；HK$90（3-11歲小童）

星期六、日及公眾假期 HK$150（成人）； HK$120（3-11歲小童）

*每張門票的體驗時限為50分鐘

【 預訂門票 】

銷售點：KLOOK

地點：金鐘太古廣場L1層100A號舖

（全文完）