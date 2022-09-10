猜燈謎｜中秋節必玩　15條爆笑廣東話燈謎　香港人先識答

中秋節除了食月餅、玩燈籠、看燈飾外，還有一樣必玩活動——猜燈謎！以往不少傳統燈謎十分難猜，今年《有線生活》為大家挑選了15條廣東話燈謎，只要你是香港人就一定識答，即去下文開始玩！

謎面（答案在最後）

【1】國王搭飛機——猜明星

【2】搖搖板——猜成語

【3】舉重比賽——猜成語

【4】禿頭撐傘——猜成語

【5】豬八戒照鏡子——猜俗語

【6】唔開燈計數——猜諧音

【7】緝毒犬放工——猜諧音

【8】靚老公——猜諧音

【9】消防員放假——猜諧音

【10】將軍無棋——猜地區名

【11】湖入面原本有魚蝦蟹，有一日只發現剩下魚及蟹——猜地區名

【12】五句話——猜成語

【13】狼來了——猜食物

【14】外國人沖涼——猜食物

【15】老婆婆電頭髮——猜食物

謎底

【1】國王搭飛機——王菲

【2】搖搖板——此起彼落

【3】舉重比賽——斤斤計較

【4】禿頭撐傘——無法（髮）無天

【5】豬八戒照鏡子——裡外不是人

【6】唔開燈計數——暗算

【7】緝毒犬放工——文員（聞完）

【8】靚老公——美孚（夫）

【9】消防員放假——油麻地（休孖day）

【10】將軍無棋——竹園（捉完）

【11】湖入面原本有魚蝦蟹，有一日只發現剩下魚及蟹——哈爾濱（蝦已奔）

【12】五句話——三言兩語

【13】狼來了——楊桃（羊逃）

【14】外國人沖涼——涮羊（洋）肉

【15】老婆婆電頭髮——銀絲捲

（全文完）