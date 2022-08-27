日本東京市中心溫泉酒店｜5分鐘步行到JR站　新宿／銀座／上野　$300以下5間高CP推介

去日本旅行，不少人都會浸溫泉（泡湯）。不過如果由市區走到近郊溫泉區，隨時花上大半日時間，《有線生活》為大家精選了5間東京市內溫泉酒店，即省時又方便，不但有24小時開放，亦有露天或室內選擇，而且人均約$300以下，超抵！

1. Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉

2. 銀座頂級超級酒店

3. 新宿苑溫泉日式旅館

4. 三井花園飯店汐留義大利街

5. 上野車站世紀Spa飯店 – 人工鐳溫泉

1. 東京溫泉酒店｜Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉（Dormy Inn Ueno Okachimachi Hot Spring）

Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉是連鎖集團經營，其品牌以優良服務和設施聞名，很多人都推薦這間飯店，不論是房間或是服務人員的態度都很好。最重要是其地理位置優越，位於東京市中心的上野地區，距離JR上野站，僅步行5分鐘。

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Dormy Inn飯店 – 上野御徒町溫泉（agoda）

不論是房間或是服務人員的態度都很好。（agoda）

飯店頂樓設有溫泉大浴場，半露天設計，分男湯及女湯，只要入住便可免費使用。浴場進出都需要使用房卡，私隱度高，不必擔心被他人打擾。

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飯店頂樓設有溫泉大浴場。（agoda）

地址：東京都台東区上野6丁目7番22号

交通：JR「上野站」步行5分鐘

價格：HK$497起／晚（人均HK$248.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

2. 東京溫泉酒店｜銀座頂級超級酒店（Super Hotel Premier Ginza）

銀座頂級超級酒店位於東京的中央區，距離東銀座地鐵站只需步行5分鐘。酒店以天然、有機、智能為概念。酒店設有溫泉大眾澡堂，由奧湯河原的溫泉源泉直送，是銀座目前唯一提供天然溫泉的酒店。而且客人可以透過房內的電視查看溫泉的擁擠情況，十分方便。

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銀座頂級超級酒店。（booking.com）

距離東銀座地鐵站只需5分鐘路程。（agoda）

酒店設有溫泉大眾澡堂，由奧湯河原的溫泉源泉直送。（agoda）

是銀座目前唯一提供天然溫泉的酒店。（agoda）

地址：東京都中央區銀座3丁目11番15號

交通：東銀座地鐵站步行5分鐘

價格：HK$422起／晚（人均HK$211）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

3. 東京溫泉酒店｜新宿苑溫泉日式旅館（ONSEN RYOKAN YUEN SHINJUKU）

新宿苑溫泉日式旅館（新宿由緣溫泉酒店）位於新宿區，旅館採用了現代化及日式風格設計，整個氛圍令人十分放鬆。旅館的溫泉分為室內及露天，溫泉水來自箱根，據說有舒緩肌肉酸痛和美肌功效。而其中在18樓頂層的露天浴池，更可以一邊浸溫泉，一邊欣賞到東京都廳和新宿市中心的景色。另外旅館更免費提供冰棒，讓客人泡湯後可以消暑降溫，非常貼心。

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新宿苑溫泉日式旅館，採用了現代化及日式風格設計。（新宿苑溫泉日式旅館）

旅館的溫泉分為室內及露天。（新宿苑溫泉日式旅館）

露天浴池可以欣賞到東京都廳和新宿市中心的景色。（新宿苑溫泉日式旅館）

地址：東京都新宿区新宿5丁目3番18号

交通：新宿三丁目站步行8分鐘

價格：HK$485起／晚（人均HK$242.5）

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4. 東京溫泉酒店｜三井花園飯店汐留義大利街（Mitsui Garden Hotel Shiodome Italia-gai）

三井花園飯店汐留義大利街，位於新橋，距離JR浜松町站8分鐘路程，飯店四周的街道綠樹成蔭，環境較為乾淨寧靜，有種遠離繁囂的感覺。飯店頂樓設有一個大浴池，陽光可以透過大窗戶照射進來，可以一邊浸溫泉，一邊欣賞東京的市景，而更衣室更有梳妝空間。

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三井花園飯店汐留義大利街，位於新橋。（agoda）

飯店四周環境較寧靜。（agoda）

飯店頂樓設有一個大浴池，陽光可以透過大窗戶照射進來。（agoda）

地址：東京都港區東新橋2-14-24

交通：JR浜松町站步行8分鐘

價格：HK$398起／晚（人均HK$199）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

5. 東京溫泉酒店｜上野車站世紀Spa飯店 – 人工鐳溫泉（Centurion Hotel & Spa Ueno Station – Artificial Radium Hot Spring）

上野車站世紀Spa飯店位置便利，距離JR上野站僅需步行5分鐘。飯店提供多款房型，除了普通二人房，更有四人宿舍房型，和六至八人房型，適合大家庭入住。飯店附近有不少餐廳，亦有藥妝店及便利店。飯店的大浴場24小時開放，除了10時至12時打掃時間，其餘時間都能自由使用。

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上野車站世紀Spa飯店位置便利。（agoda）

飯店提供多款房型，適合大家庭入住。（agoda）

飯店的大浴場24小時開放。（agoda）

地址：東京都台東區上野 6-8-16

交通：JR上野站步行5分鐘

價格：HK$323起／晚（人均HK$161.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

（全文完）