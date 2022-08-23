台灣開關｜疫苗要求？可以自由行？需佩戴口罩？旅客入境須滿足4大條件

一直尚未通關的台灣，近日傳來好消息！總統蔡英文在8月19日正式宣佈，已請行政院規劃開放邊境及國際旅遊時間表，旅客只需滿足4大條件將可入台，即看下文詳情。

台灣宣佈隨時開關。（台灣交通部觀光局）

開放時間及日期會配合政府決定

台灣總統蔡英文在8月19日出席台北國際觀光博覽會時，宣佈已請行政院規劃開放邊境及國際旅遊時間表，並強調會在兼顧防疫和經濟下，適時開放觀光客入境。

觀光局長張錫聰表示，有關《旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引》草案已遞交予中央流行疫情指揮中心檢核和修正，本週會進入審核階段，確實開放時間及日期會配合政府決定。

九份美景。（台灣交通部觀光局）

士林市場。（台灣交通部觀光局）

旅客入境台灣4大條件

根據觀光局長張錫聰遞交的草案，國際旅客滿足4大條件將可入台，包括：

【1】旅客及導遊領隊人員均需施打疫苗

【2】以旅行團觀光，並需團進團出

【3】旅客不能脫隊

【4】旅遊期間，除進食外需全程佩戴口罩

至於台灣旅行業工作人員，《旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引》草案中，表示相關人員會接受防疫訓練，迎接遊客。

陽明山國家公園（圖片來源：台灣交通部觀光局）

野柳地質公園（圖片來源：台灣交通部觀光局）

野柳地貿公園（ 圖片來源：台灣交通部觀光局）

台灣不但風景優美，而且美食眾多，相信開關後，不少港人都會選擇再次到訪台灣，欣賞當地好山好水。

（全文完）