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台灣開關｜疫苗要求？可以自由行？需佩戴口罩？旅客入境須滿足4大條件
一直尚未通關的台灣，近日傳來好消息！總統蔡英文在8月19日正式宣佈，已請行政院規劃開放邊境及國際旅遊時間表，旅客只需滿足4大條件將可入台，即看下文詳情。
開放時間及日期會配合政府決定
台灣總統蔡英文在8月19日出席台北國際觀光博覽會時，宣佈已請行政院規劃開放邊境及國際旅遊時間表，並強調會在兼顧防疫和經濟下，適時開放觀光客入境。
觀光局長張錫聰表示，有關《旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引》草案已遞交予中央流行疫情指揮中心檢核和修正，本週會進入審核階段，確實開放時間及日期會配合政府決定。
旅客入境台灣4大條件
根據觀光局長張錫聰遞交的草案，國際旅客滿足4大條件將可入台，包括：
【1】旅客及導遊領隊人員均需施打疫苗
【2】以旅行團觀光，並需團進團出
【3】旅客不能脫隊
【4】旅遊期間，除進食外需全程佩戴口罩
至於台灣旅行業工作人員，《旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引》草案中，表示相關人員會接受防疫訓練，迎接遊客。
台灣不但風景優美，而且美食眾多，相信開關後，不少港人都會選擇再次到訪台灣，欣賞當地好山好水。
（全文完）