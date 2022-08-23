柬埔寨詐騙丨前𡃁模Celia K.外傭辭職　賠$2,000赴柬打工　發醫院吊鹽水照求救

近日出現不少「人口販賣」事件，涉及香港、台灣人士被誘騙到泰國曼谷、柬埔寨、緬甸等地從事非法工作，更有指受害人慘遭凌虐、性侵，甚至強摘器官，並威脅家人支付贖金。𡃁模出身、曾出演電影《一路向西》及《喜愛夜蒲3》的Celia K.郭玥彤（前名郭穎兒），與圈外人結婚後誕下3名女兒，聘有最少2名外傭。她日前拍片指其菲傭辭職到柬埔寨打工，其後失聯。

Celia拍片指其菲傭辭職到柬埔寨打工。（Celia kwok 郭玥彤＠YouTube）

前𡃁模外傭赴柬埔寨打工 下落不明

Celia日前在YouTube上載一段「柬埔寨騙案 香港真實個案」為題的影片，表示「工人姐姐被詐騙到柬埔寨做賭場電腦程式人員，向在港朋友求救贖身，至今仍然下落不明，提醒工人姐姐警惕，以免跌入人口販賣綁架陷阱」。她指與外傭A小姐的賓主關係維持近5個月，對方多次以不同理由提出請辭。

外傭曾多次以不同理由提出請辭。（Celia kwok 郭玥彤＠YouTube）

Celia近年轉型做KOL及照顧家庭。（Celia kwok 郭玥彤＠IG）

賠錢辭職 新工待遇好

而3個月前，A小姐向另一家傭透露，自己找到一份新工，是由朋友介紹到柬埔寨做電腦程式員，是關於賭場的工作。除了月薪達7500港元，更包機票、酒店，不需要任何學歷，亦不需要申請簽證。A小姐放下2千多元賠錢離職，當時Celia曾語重心長勸對方要小心，但最終仍無法阻止對方飛往柬埔寨。

新工月薪達7500港元，更包機票、酒店，不需要任何學歷。（Celia kwok 郭玥彤＠YouTube）

外傭到埗初時 玩得好開心

A小姐抵達柬埔寨第一個星期，曾傳生活照給Celia，證明自己生活愉快，過得很好。不過在A小姐離職後一個月，Celia便開始收到多間財務公司的追債信，始發現對方用其住址不斷借錢達數萬元，另一家傭亦曾借錢給A小姐，並聲稱在柬埔寨賺到錢後便會償還。

外傭曾傳生活照給Celia，證明自己生活愉快。（Celia kwok 郭玥彤＠YouTube）

外傭離職後一個月，Celia收到多間財務公司的追債信。（Celia kwok 郭玥彤＠YouTube）

突然收到外傭醫院吊鹽水照片

後來Celia發現A小姐的情況異常，其社交網站突然由菲律賓文變成中文，連用戶名稱也更改了。Celia聯絡A小姐，對方亦只簡單回覆喊樣emoji，Celia後來收到一張A小姐染上橙色頭髮、躺在醫院吊鹽水的照片，但未有交代情況。結果Celia不斷追問，A小姐相隔很久終於回覆：「我來柬埔寨的決定是錯的。」

Celia收到外傭躺在醫院吊鹽水的照片。（Celia kwok 郭玥彤＠YouTube）

拍片警惕大眾勿上當

Celia見近日出現多宗「人口販賣」的新聞，因此決定拍片警惕大眾，她寫道：「最近好多人關注嘅柬埔寨人口販賣綁架騙案，其實幾個月前喺香港都已經發生緊！因為幾個月前，我新請返嚟嘅工人姐姐不幸地被朋友呃咗去柬埔寨，初初佢都以為自己喺柬埔寨搵到份好工，點知最近先發現自己原來已經跌咗落人口販賣陷阱！屋企都有請工人姐姐嘅朋友，記得提醒吓你哋嘅工人姐姐要小心啲！唔好俾人呃咗去柬埔寨、泰國、金邊、越南、緬甸呀！」

Celia拍片警惕大眾。（Celia kwok 郭玥彤＠IG）

Celia與圈外人結婚多年。（Celia kwok 郭玥彤＠IG）

東南亞詐騙背景

東南亞詐騙話題7月於台灣引爆，有致力「反詐騙」的台灣YouTuber近月收到多達數以百計台灣人求助，指詐騙集團以高薪打工為誘餌，將其親人或朋友騙到杜拜，然後被扣起護照，威脅參與電話或網上詐騙工作，若不服從會便被毒打、性侵，甚至被活摘器官、殺害。

該YouTuber與部份求助人一同到杜拜，救出數十名受害者後，在台灣社會引起巨大迴響，被詐騙的受害人亦越揭越多，被騙到的國家包括柬埔寨、緬甸、泰國等等。根據受害人所言，詐騙集團主要成員都是中國人或台灣人，詐騙對象亦主要是中、台人士，而受害人被到騙柬埔寨後，會被送到緬甸的「KK園區」，是人口販賣「最終站」。香港亦陸續出現受害者，截至8月19日，保安局共接獲23宗求助個案，都是身處柬埔寨和泰國等地，人身自由受限制。

（全文完）

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