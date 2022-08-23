鼻敏感｜女生每日不停流鼻血　醫生揭長開冷氣惹禍　3個原因令鼻炎惡化＋兩類人要小心

炎炎夏日，相信不有人在外面流了滿身大汗，回家都會「歎冷氣」。在冷空氣下，你有沒有試過不停打噴嚏、流鼻涕、鼻塞等「鼻敏感發作」的情況出現？近日就有位女孩因為一天內多次流鼻血到醫院求醫，經醫生診斷後，原因竟是由於她長期吹冷氣導致鼻炎加劇。醫生解釋了吹冷氣導致鼻炎加劇的3個原因，並提供鼻炎患者「歎冷氣」貼士。

近日有位女孩因為一天內流多次鼻血到醫院求醫。（《機智醫生生活》劇照）

鼻炎

鼻炎（rhinitis）是醫學術語，形容鼻腔中的一些區域受到刺激而產生的炎症，而香港最常見的過敏性鼻炎（鼻敏感）亦是鼻炎其中一種。鼻炎的典型病徵通常為以下這些。

鼻炎常見症狀：

．打噴嚏

．流鼻水、鼻涕

．鼻塞

．鼻子癢

．鼻黏膜潰爛

．鼻子發熱

．嗅覺遲鈍

．喉嚨痕癢、乾涸、疼痛

．咳嗽

．聲音沙啞

不停流鼻血因吹冷氣導致

近日，江蘇常州有位女孩月月，因為每天都流多次鼻血到醫院求醫。經醫生診斷後，由於她長期待在冷氣房間，導致鼻炎加劇導致流鼻血。醫生表示，踏入夏季不少人都會開冷氣，每天有多達50多名鼻炎患者求醫。據內地所報道，不少鼻炎患者都表示：「我會經常打噴嚏、鼻子癢。」亦有患者講述子女的情況：「長期鼻塞、鼻子很乾、有時更會流血。」當被問到開冷氣的頻率時，女孩的家長表示夏天每天只要在家基本上都會開冷氣。

不少鼻炎患者都表示會經常打噴嚏、鼻子癢。（istock圖片）

鼻炎過敏加劇3個主要原因

常州二院耳鼻咽喉科主任醫師吳堅表示，開冷氣令鼻炎過敏加劇主要有3個原因：

【1】低溫：冷氣開放下的環境跟外面相比，溫差很大，令鼻腔受到刺激。

【2】乾燥：由於開冷氣時，室內空氣會進行除濕，不僅溫度降低，濕度也會逐漸下降，令環境變得乾燥。

【3】高風速：風速大，長期待在高風速的冷氣下，導致出現鼻炎。

以上3個原因都容易導致鼻炎過敏加劇，在冷氣環境下長期待著的大部分患者會產生過敏性鼻炎（鼻敏感），甚至鼻出血。

常州二院耳鼻咽喉科主任醫師吳堅表示，開冷氣令鼻炎過敏加劇主要有3個原因。（微博截圖）

醫生呼籲少開冷氣

醫生引用研究報告建議，如果鼻炎患者要吹冷氣，要把溫度控制在25－26度攝氏度（℃）。一份由廣東醫學專家與氣象專家聯合進行的研究顯示，由於冷氣機吹出的空氣會加劇過敏的發作，因此建議鼻炎患者最好減少吹冷氣。

過敏性鼻炎患者使用冷氣機時，建議溫度設定為25－26℃。（istock圖片）

此外，該研究報告還提出了2項建議，開冷氣應設指定溫度外，亦需要加濕輔助。例如在冷氣開放的室內放上一條濕毛巾、使用加濕器和多喝水。報告更指出，青少年和女性患者更容易受環境變化影響，因此需要特別注意防護。當遇上低溫、乾燥、大風天氣或者空氣質量差時，應該主動做好防護措施。

「歎冷氣」時做多一步，就可以減少因鼻炎產生不適、甚至感冒的機率。

（全文完）