鍾欣潼阿嬌6款Hermès手袋　Birkin／Constance／Kelly　入門款僅$20,000小資女必備

鍾欣潼（阿嬌）近年在內地吸金力超強，轉眼就成為圈中公認的小富婆。早前，阿嬌在家中拍片做運動時，意外把整幅手袋牆曝光，由最平的Hermès Evelyne，到最貴的鱷魚皮Kelly都有，數量及款式多得驚人。《有線娛樂》為大家挑選6個阿嬌同款平民Hermès愛馬仕手袋，一般人都買到，即看下文！

鍾欣潼近年吸金力超強。（阿嬌FB）

鍾欣潼手袋牆。（阿嬌微博）

【1】Mini Evelyne

Evelyne以餵馬工具包作靈感，為了保持工具乾爽，袋身會設計成鏤空「H」字樣式，整體感覺清新隨性，無論配搭上班衣服，抑或T恤牛仔褲，也絕無違和感。阿嬌使用的黑色Evelyne是Mini size，外形小巧精緻，價錢是一般Hermès手袋的三分一，只需約2萬元即可擁有，是小資女之選。

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Mini Evelyne。（微博圖片）

Mini Evelyne。（網絡圖片）

【2】Picotin 18 Lock Bag

Picotin設計靈感來自於承載馬糧的飼料桶，袋身以桶狀為主，底部呈方型，外面加上Kelly手袋同款的鎖頭，手提起來就像拿著一個菜籃。雖然袋款驟眼看來沒甚麼特別，但其簡單經典設計百搭耐用，令不少女生愛不釋手。阿嬌入手的Picotin是黑色配金鎖頭，售價只需約3萬，屬Hermès的入門級手袋。

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Picotin Lock Bag。（微博圖片）

Picotin Lock Bag。（網絡圖片）

【3】Garden Party 30

Garden Party設計靈感是來自園藝用品，以全皮革，或帆布配皮革手柄兩種款式為主，前者適合OL作返工手袋，後者適合配搭日常隨性衣服。由於Garden Party外形低調樸實，容量大，價錢實惠，故深得不少女生歡心。阿嬌手持的Garden Party是藍黑帆布材質款式，售價只需約3萬，屬Hermès的入門級手袋。

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Garden Party 30。（微博圖片）

Garden Party 30。（網絡圖片）

【4】Constance 24

「Constance」名字取自於品牌設計師Catherine Chaillet的初生女兒名字，每個手袋都是經工匠花上14至18小時製成，袋身以簡單方型為主，內部配有小羊皮，加上標誌性「H」金扣，奢華感十足。阿嬌使用的Constance是黑色配金扣，售價約14萬。

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Constance。（微博圖片）

Constance。（網絡圖片）

【5】Birkin 25

Birkin靈感來自英國女星Jane Birkin，設計以短手柄及寬型袋身為主，經典揹法是將袋身的掛蓋處收納於內側，並掛在手腕之處露出「Hermès」字樣，據說單是製作一個Birkin就要用上48小時，工序十分複雜。阿嬌購入的Birkin是黑色配金扣款，售價約20萬。

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Birkin。（阿嬌微博）

Birkin。（網絡圖片）

【6】Kelly 28

Kelly是Hermès最標誌性的手袋之一，當中最大特色是會附帶一條可拆卸肩帶，讓女生們藉此變幻出6種揹法，一袋多用。Kelly雖然袋身輕巧，但容量卻大得可以放下長銀包、唇膏、紙巾等日常用品，非常適合日常出街之用。阿嬌入手的黑色配金扣Kelly是經典款式，售價約20萬。

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Birkin。（微博圖片）

Birkin。（網絡圖片）

（全文完）