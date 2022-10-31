尼格風球｜打風例牌貼玻璃窗　「X」字型貼法原來一直做錯　工程師教正確貼法防爆裂

尼格風球襲港！天文台指，受尼格及東北季候風的共同影響，預料本港今日普遍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在今日維持。

不管是居住在海邊或內陸的市民，都應該為家居做好防風措施，以防窗戶爆裂。然而，市民常用的「X」字型貼法原來一直都做錯！那麼正確的做法該怎樣？看看專家解釋吧！

颱風期間玻璃可能爆裂（網絡截圖）

窗戶爆裂3大原因！

被稱為「港版神探伽利略」的英國機械工程師學會院士盧覺強，早前在天文台YouTube頻道上，提到颱風期間玻璃爆裂，可能歸因於3大原因：

理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強（網絡圖片）

（1）強風吹起雜物亂飛，擊碎玻璃

（2）風速大，從而產生共鳴效應令玻璃碎裂。

（3）玻璃屬硬性物體，如受強風吹襲，或會令玻璃變形，甚至碎裂。

將軍澳居民 颱風山竹襲港期間家中玻璃窗破裂（網絡截圖）

窗貼膠紙 點至有效？

相信不少市民也知道，為窗戶貼上膠紙可預防窗戶爆裂，常用有「X」字型、「米」字型、「井」字型的貼法，但該怎樣貼才最有效呢？

該怎樣貼才最有效呢？（網絡截圖）

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米字型有較佳支撐點

盧覺強解釋，貼膠紙有助加固玻璃的結構，防止被強風或是小型物件擊中後玻璃碎裂一地的機會，減少危險及傷害性。貼「X」字型太簡單，萬一玻璃碎裂時，玻璃碎容易四散；而「米」字則因為覆蓋面積更大，讓玻璃中心有較佳的支撐點，玻璃碎亦因覆蓋面大不易四散；還節省膠紙用量及更為透光，因此以「米」字型貼在窗上較適合一般家居使用，他最為推薦！

以「米」字型方法貼窗最推薦（網絡截圖：《簡易防風法》影片）

4款常見膠紙比較！

選用哪一種膠紙也大有學問！有五金店師傅曾分析4款常見大膠紙的拉力及易潔度，原來各有不同，當中以「布質牛皮膠紙」拉力最好，但清潔卻較難。

（1）布質牛皮膠紙

韌力最高，但較難清潔，容易留下膠跡。

布質牛皮膠紙（網絡圖片）

（2）皺紋膠紙

受力程度不及布質牛皮膠紙和封箱膠紙，但易於清潔，五金店店員指膠紙一撕就是，不留痕跡。

皺紋膠紙（網絡圖片）

（3）透明封箱膠紙

韌力不俗，但略遜布質牛皮膠紙，亦較易留下膠跡。

透明封箱膠紙（網絡圖片）

（4）啡色封箱膠紙

韌力不及布質牛皮膠紙，清潔亦較難，容易留下膠跡。

啡色封箱膠紙（網絡圖片）

窗邊滲水 3大平價急救法寶！

除了貼膠紙防窗戶爆裂，打風落雨最怕窗邊滲水或者雨水由窗口吹入屋，如情況嚴重甚至浸濕牆內的電線或電器，引起漏電！

盧教授曾在另一次訪問中提醒市民，只要用報紙妥善封起窗邊，就可以大幅減低滲水的機會！他指出，強風之下窗邊防滲，只須在關緊窗門後，將報紙摺成厚厚的條狀，封在窗邊的縫隙，然後用夾子夾好或貼好，即可防止滲漏。

打風落雨最怕窗邊滲水（網絡圖片）

如家中沒有報紙，也可用保鮮紙或垃圾膠袋來做防滲急救！做法與上文提及的方法相似，首先找一至兩個較厚、較防水的垃圾膠袋，之後打開窗戶，將垃圾膠袋放在窗邊的入水縫隙，然後關窗。保鮮紙就要摺成厚厚的條狀，夾在窗邊的縫隙位，即可發揮阻擋雨水，及填補窗縫的作用，一解窗口入水的燃眉之急。

用保鮮紙或垃圾膠袋來做防滲急救（網絡截圖）

（全文完）

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