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韓國首爾溫泉酒店9間推介　2022全新開張＋日式風呂＋房內歎奢華私人按摩浴池

韓國首爾溫泉酒店9間推介　2022全新開張＋日式風呂＋房內歎奢華私人按摩浴池

首爾溫泉酒店9間推介｜說到溫泉酒店，大家可能第一時間就會想起日本。你又知不知道原來近年韓國都開始流行和式酒店，而且不用去偏遠郊區，在市區就能找到，有幾家更位於旅遊勝地明洞江南、以及往返仁川機場非常方便的首爾站！下文就為大家介紹9間在首爾的和式風呂酒店，有私人浴池，亦有像日本一樣的溫泉。讓你在市區遊覽、血拼之餘，回到酒店都能夠休息充電。

首爾21間超近地鐵酒店，最快30秒行到明洞，弘大🤩

5間首爾2022新開酒店，超近明洞、弘大之餘，房內更設私人泳池🤩

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9間在首爾的和式風呂酒店，有私人浴池，亦有像日本一樣的溫泉。
9間在首爾的和式風呂酒店，有私人浴池，亦有像日本一樣的溫泉。（IG＠paraspara_life）

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首爾8間和式風呂酒店

【1】PATIO 7酒店
【2】首爾江南沃科酒店 （Voco Seoul Gangnam）
【3】UH suite 明洞 （UH Suite The Myeongdong）
【4】UH Suite首爾 (UH Suite The Seoul)
【5】The Leap 
【6】Loft酒店 （Hotel Loft）
【7】首爾帕拉斯帕拉酒店&度假村（Paraspa Seoul）
【8】首爾中心輝盛坊國際公寓（Fraser Place Central Seoul Residence）
【9】首爾新羅酒店 （THE SHILLA Seoul ）

PATIO 7酒店位於江南區林蔭道附近。
PATIO 7酒店位於江南區林蔭道附近。（PATIO 7官網）

【1】PATIO 7酒店－人氣IG打卡風呂房

位於江南區林蔭道附近的PATIO 7酒店有109間客房，設有King、Twin、Studio等10種不同房型。 其中Hinokki Studio房型配有日式風呂，每晚195,000韓元（約1,142港元／4,385台幣）。這家酒店房間設計時尚，在韓國可是非常人氣，除了打卡，不少住客都說可以在繁忙的市中心享受悠閒的空間非常滿足。

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PATIO 7在韓國可是非常人氣！（IG＠i.am.zoo）
PATIO 7在韓國可是非常人氣！（IG＠i.am.zoo）
Hinokki Studio房型配有日式風呂。
Hinokki Studio房型配有日式風呂。（PATIO 7官網）

PATIO 7客房內的牀墊、床上、浴室用品等全部都是環保產品，酒店設有休息室、餐廳、酒吧、公共洗衣房、屋頂游泳池等配套。普通Downtown King房型每晚95,000韓元（約556港元／2,136台幣），PATIO 7酒店採取「No Concierge，No room service」，以自助登記系統Check-in，推薦想要安靜享受屬於自己的酒店度假的人們使用！

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除了打卡，不少住客都說可以在繁忙的市中心享受悠閒的空間非常滿足。（IG＠_____.ka0ri._____）
除了打卡，不少住客都說可以在繁忙的市中心享受悠閒的空間非常滿足。（IG＠_____.ka0ri._____）

PATIO 7酒店 （파티오세븐호텔）

地址：首爾市江南區 論峴路 736 ｜서울특별시 강남구 논현로 736
交通：7號線 鶴洞站 8號出口

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首爾江南沃科酒店2022年4月24日於新沙全新開業。
首爾江南沃科酒店2022年4月24日於新沙全新開業。（Voco Seoul Gangnam官網）

【2】首爾江南沃科酒店 （Voco Seoul Gangnam）－日式風呂

同樣位於江南區的首爾江南沃科酒店 （Voco Seoul Gangnam） ，2022年4月24日於新沙全新開業，從酒店步行約7至10分鐘便可到達新沙林蔭大道。酒店設有12款房型，最普通的房型Single Bed Deluxe，含早餐價格為219,000韓元（約1,280港元／4,940台幣）。

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Premier One King Bed with Hinoki的房型設有一個日式風呂。
Premier One King Bed with Hinoki的房型設有一個日式風呂。（Voco Seoul Gangnam官網）
如果你喜歡浸浴的話，另外亦可選擇Suite Luxury Bath View房型
如果你喜歡浸浴的話，另外亦可選擇Suite Luxury Bath View房型。（Voco Seoul Gangnam官網）
從酒店步行約7至10分鐘便可到達新沙林蔭大道。
從酒店步行約7至10分鐘便可到達新沙林蔭大道。（Voco Seoul Gangnam官網）

Premier One King Bed with Hinoki的房型，除了有一個站立式浴間外，同時設有一個日式風呂，大家可以一邊飲酒吃小食，一邊浸浴。如果你喜歡浸浴的話，另外亦可選擇Suite Luxury Bath View房型，43平方米的房間內除了有King Size雙人床，亦備有一個白色圓形浴缸，含早餐價格為419,000韓元（約2,512港元／台幣）。

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房間內除了有King Size雙人床，亦備有一個白色圓形浴缸。
房間內除了有King Size雙人床，亦備有一個白色圓形浴缸。（Voco Seoul Gangnam官網）

Voco Seoul Gangnam（보코 서울 강남）

地址：首爾市 江南區 島山大路 144｜서울 강남구 도산대로 144
交通：3號線 新沙站 1號出口

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【3】UH suite 明洞 （UH Suite The Myeongdong）－ 和風新酒店

開電視節目《重新出發》韓國篇中，主持人金Ling帶大家參觀了一家位於明洞購物大街的新精品酒店UH suite。 UH suite 明洞店於2021年12月才完成翻新重新開業，曾經的青年旅舍搖身一變，成為一間充滿和風味道的酒店。

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UH suite 明洞店於2021年12月才完成翻新重新開。（Agoda官網）
UH suite 明洞店於2021年12月才完成翻新重新開。（Agoda官網）
每間房入面都設有一個大理石浴池，供客人享受私人Spa。（UH suite 明洞官網）
每間房入面都設有一個大理石浴池，供客人享受私人Spa。（UH suite 明洞官網）

酒店最特別之處，就是每間房入面都設有一個大理石浴池，供客人享受私人Spa，木系色調設計配上韓國傳統茶具、零食等，令人感覺非常和諧。酒店分為二人房、四人房、普通六人房，價錢由1000至4000港元不等。而六人以上，又想浸浴的話亦可選擇家庭房。家庭房設有3間房間、廚房、客廳等，當然少不了私人浴池。

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開電視節目《重新出發》韓國篇中，主持人金Ling帶大家參觀明洞UH suite。（＠lingchengg）
開電視節目《重新出發》韓國篇中，主持人金Ling帶大家參觀明洞UH suite。（＠lingchengg）

UH suite 明洞店 （유에이치스위트 더 명동）

地址：首爾市 中區 明洞8街 47號｜서울 중구 명동8가길 47
交通：4號線 明洞站 10號出口

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【4】UH Suite首爾 (UH Suite The Seoul)－落地玻璃望首爾夜景

位於首爾站的UH Suite首爾站與明洞店屬於同一集團，但在房型上有些不同。UH Suite首爾只有6人套房和4人家庭套房（Family Twin Spa）2種房型。套房只有淋浴間，而家庭套房則有私人浴池。相比位於熱鬧明洞的分店，首爾站分店的2種房型都有一大塊落地玻璃可以望到首爾市區夜景。

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家庭套房有私人浴池。（UH Suite首爾官網）
家庭套房有私人浴池。（UH Suite首爾官網）
首爾站分店的2種房型都有一大塊落地玻璃可以望到首爾市區夜景。（UH Suite首爾官網）
首爾站分店的2種房型都有一大塊落地玻璃可以望到首爾市區夜景。（UH Suite首爾官網）

UH Suite首爾站（유에이치스위트 더 서울

地址：首爾市 中區 草裏峙路 211｜서울 중구 만리재로 211
交通：1／4號線 首爾站 15號出口

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The Leap是2022年7月新開的酒店（The Leap官網）

【5】The Leap － 江南SPA Room

The Leap是2022年7月新開的酒店，由韓國最大住宿企業Yanolja的子公司與UH Suite合作打造。酒店共有7層，以90% SPA Room為概念，分為2人房和4人房，2人房一晚最優惠價為230,000韓元（約1,340港元／5,180台幣）。

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The Leap以90% SPA Room為概念（IG＠jeongyoojung）
所有房間設計使用簡單的白色，令人感到非常舒服。（IG＠hnd2003）

所有房間設計使用簡單的白色，令人感到非常舒服。酒店每間房間內都設有和式茶具和浴池，相比 UH Suite，The Leap的位置比較接近江南，喜歡江南的朋友可選擇這裡。

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酒店每間房間內都設有和式茶具和浴池。（IG＠adorehyo）

The Leap（더리프 서울 사당역 호텔）

地址：首爾市 冠岳區 南峴1街 66 3樓｜서울 관악구 남현1길 66 3층
交通：2／4號線 舍堂站 5號出口

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Loft酒店位於永登浦的堂山區，地鐵坐2個站就到弘大。（Hotel Loft官網）
Loft酒店位於永登浦的堂山區，地鐵坐2個站就到弘大。（Hotel Loft官網）

【6】Loft酒店 －（Hotel Loft）

Loft酒店位於永登浦的堂山區，地鐵坐2個站就到弘大。酒店設有10種不同房型，不少入住過的客人都大讚Loft酒店充滿歐式味道，酒店從外觀開始就富有時尚設計感，餐廳亦充滿歐洲復古感。

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不少入住過的客人都大讚Loft酒店充滿歐式味道。（Hotel Loft官網）
不少入住過的客人都大讚Loft酒店充滿歐式味道。（Hotel Loft官網）
有浴池的套房每晚665港元。（Hotel Loft官網）
有浴池的套房每晚665港元。（Hotel Loft官網）
若選擇套房或Pent別墅這2種房型的話，就可享用房間內的按摩浴池。（Hotel Loft官網）
若選擇套房或Pent別墅這2種房型的話，就可享用房間內的按摩浴池。（Hotel Loft官網）

一進房門，除了床和傢俬，你會看到開放式浴缸，同時亦有淋浴間。若選擇套房或Pent別墅這2種房型的話，就可享用房間內的按摩浴池。雖然沒有按摩浴池，最普通的2人房每房都設有白色圓形浴缸。使用Agoda預訂，早鳥優惠普通2人房每晚432港元，而有浴池的套房每晚665港元。

除了床和傢俬，你會看到開放式浴缸，同時亦有淋浴間。（Hotel Loft官網）
除了床和傢俬，你會看到開放式浴缸，同時亦有淋浴間。（Hotel Loft官網）
酒店從外觀開始就富有時尚設計感，餐廳亦充滿歐洲復古感。（Hotel Loft官網）
酒店從外觀開始就富有時尚設計感，餐廳亦充滿歐洲復古感。（Hotel Loft官網）

 Loft酒店 （호텔 로프트）

地址：首爾市 永登浦區 仙遊洞 2路 72｜서울 영등포구 선유동 2로 72
交通：地鐵2／9號線 堂山站 12號出口

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Paraspa Seoul位於首爾江北區，比較遠離市區。（Paraspa Seoul官網）
Paraspa Seoul位於首爾江北區，比較遠離市區。（Paraspa Seoul官網）

【7】首爾帕拉斯帕拉酒店&度假村（Paraspa Seoul）－浸浴望山景

Paraspa Seoul位於首爾江北區，比較遠離市區，吸引不少韓國本地人到那裡度假。入住一般小屋房型（Cabin Junior）連早餐每晚由405,400韓元起（約2,370港元／9,240台幣），所有客人都可以享用酒店內的溫泉和位於酒店頂層的風呂式浴池。

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尊貴木材套房（Premer Timber Suite）房型中有一個和式浴池。（Paraspa Seoul官網）
尊貴木材套房（Premer Timber Suite）房型中有一個和式浴池。（Paraspa Seoul官網）
所有客人都可以享用酒店內的溫泉和位於酒店頂層的風呂式浴池。（Paraspa Seoul官網）
所有客人都可以享用酒店內的溫泉和位於酒店頂層的風呂式浴池。（Paraspa Seoul官網）

若不太喜歡共用浴池或嫌浸不夠，可選擇入住尊貴木材套房（Premer Timber Suite），這種房型中都有一個和式浴池，浸浴期間可望到外面山景，好不寫意。尊貴木材套房不包早餐價格每晚687,500韓元起（約4,020港元／15,500台幣）。

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可望到壯麗山景。
可望到壯麗山景。（Paraspa Seoul官網）

首爾帕拉斯帕拉酒店&度假村（파라스파라）

地址：首爾江北區 三養路 689｜서울 강북구 삼양로 689
交通：地鐵牛耳新設線 北漢山牛耳站 2號出口

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Fraser Place為輝盛國際集團旗下的品牌，鄰近明洞商圈。
Fraser Place為輝盛國際集團旗下的品牌，鄰近明洞商圈。（首爾中心輝盛坊國際公寓官網）

【8】首爾中心輝盛坊國際公寓（Fraser Place Central Seoul Residence）－多款日式溫泉

最後介紹2間雖然沒有房內私人浴池，但是亦有室內溫泉桑拿的酒店！Fraser Place為輝盛國際集團旗下的品牌，位於首爾市中心，鄰近明洞商圈。酒店有271間房間，小編認為這家酒店很適合和家人一起享受度假，房間內擁有廚房、洗衣機等設備，而且房間偏寬敞，給你一種「家的感覺」。

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所有住客都可以免費使用游泳池、兒童遊樂場、桌球設施等，連桑拿浴也是免費的。
所有住客都可以免費使用游泳池、兒童遊樂場、桌球設施等，連桑拿浴也是免費的。（首爾中心輝盛坊國際公寓官網）
是難得的市區溫泉酒店好選擇。（首爾中心輝盛坊國際公寓官網）
是難得的市區溫泉酒店好選擇。（首爾中心輝盛坊國際公寓官網）

所有住客都可以免費使用游泳池、兒童遊樂場、桌球設施等，連桑拿浴也是免費的。而桑拿浴亦有幾款，有點像日式溫泉，是難得的市區溫泉酒店好選擇，喜歡桑拿浴的可以考慮！

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房間偏寬敞，給你一種「家的感覺」。（首爾中心輝盛坊國際公寓官網）
房間偏寬敞，給你一種「家的感覺」。（首爾中心輝盛坊國際公寓官網）

首爾中心輝盛坊國際公寓（프레이저플레이스 센트럴）

地址：首爾市 中區 統一路 78 ｜서울특별시 중구 통일로 78
交通：地鐵1／2號線 市廳站 10號出口

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首爾新羅酒店由三星集團主理，是韓國唯一一家入選2019年世界500大酒店的酒店。（新羅酒店官網）
首爾新羅酒店由三星集團主理，是韓國唯一一家入選2019年世界500大酒店的酒店。（新羅酒店官網）

【9】首爾新羅酒店 （THE SHILLA Seoul ）－室內、外溫泉風呂

首爾新羅酒店由三星集團主理，前身為韓國政府用於接待例如國家元首、總理等VIP的酒店，是韓國唯一一家入選2019年世界500大酒店的酒店，更有多名知名藝人在此舉行過婚禮。酒店聳立在半山上，外觀非常氣派，設有標準客房、高級套房、韓式套房等11種房型，房間的空間非常大，設有浴缸和淋浴間，住客可望著南山塔浸浴。標準客房1晚330,000韓元起（約1,930港元／7,440台幣）

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室外溫泉風呂。（新羅酒店官網）
室外溫泉風呂。（新羅酒店官網）
室內溫泉風呂。（新羅酒店官網）
室內溫泉風呂。（新羅酒店官網）

新羅酒店的泳池大得就像一座別墅一樣，有室外和室內泳池，而溫泉風呂亦分成室內和室外，任君選擇，小編認為在室外的風呂看著夜景，真的是雙重享受。由於酒店位於山上，從酒店泳池可以高居高臨下望到首爾夜景。此外，酒店提供免費接駁巴士到明洞和東大門，方便大家購物。

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新羅酒店的泳池大得就像一座別墅一樣。（新羅酒店官網）
新羅酒店的泳池大得就像一座別墅一樣。（新羅酒店官網）

首爾新羅酒店（서울신라호텔）

地址：首爾市 中區 東湖路249｜서울 중구 동호로 249
交通：地鐵3號線 東國大學站 5號出口

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（全文完）

韓國首爾5間新酒店2022｜超近弘大、明洞、新沙商圈　客房設私人泳池　最平$450｜附交通方法
韓國首爾弘大10間高CP酒店2022｜最平$499！30秒到地鐵　露台私人浴池＋天台酒吧｜附交通方法
問：韓國近年流行怎樣的酒店？

答：原來近年韓國都開始流行和式酒店…詳情看此

問：The Leap是新酒店嗎 ？

答：The Leap是2022年7月新開的酒店，由韓國最大住宿企業Yanolja的子公司與UH Suite合作打造…詳情看此

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