馬鞍襲港｜打工仔遲到扣人工？落波幾時返工？八號風球工作安排一文看清

強烈熱帶風暴「馬鞍」逼近，天文台預料「馬鞍」將於明早（25日）最接近本港，屆時風勢將會進一步增強。天文台料今午12時至下午2時改發三號風球，考慮晚上6時至9時發出8號烈風或暴風信號。每逢遇上打風落雨這些惡劣天氣，一眾打工仔最緊張就是「使唔使返工」。有些公司指引未必清晰，令員工一頭霧水。究竟發出紅色暴雨、黑色暴雨或八號風球，打工仔需要返工嗎？可否提早收工？遲到缺勤又會否扣人工？

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以下根據勞工處《颱風或暴雨警告下的工作守則》、《颱風及暴雨警告下工作安排（參考指引）》及《僱員補償條例》，整合了一眾打工仔常見的疑惑。

紅雨／黑雨／八號風球要上班？

當黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，僱員應如常上班。如僱員遇到實際困難未能上班，例如因道路阻塞、公共交通服務受影響、水浸或山泥傾瀉，應盡快通知主管。

當黑色暴雨警告信號或八號風球生效期間，除必要人員外，不應要求其他僱員上班。而必要人員在安全的情況下，需按協定的安排返回工作地點上班。而僱主則應以僱員安全為先，不應要求必要人員即時前往工作地點。

當黑色暴雨警告信號或八號風球生效期間，除必要人員外，不應要求其他僱員上班。（unsplash）

可否提早收工？

如果紅色或黑色暴雨警告信號在工作時間內發出，除非有危險，否則在戶內工作的僱員應如常工作。而在戶外及空曠地方工作的僱員，在可行的情況下，應盡快暫停所有戶外工作，並到安全的地方暫避，直至天氣情況許可，才恢復工作。

當天文台發出八號預警或八號信號後，僱主須按協定的工作安排，讓非必要人員分批下班。

當天文台發出八號預警或八號信號後，僱主須按協定的工作安排，讓非必要人員分批下班。（unsplash）

遲到缺勤會否扣人工？

對於因惡劣天氣而未能及時上班的僱員，僱主不應無故不發放工資、勤工獎、津貼，或扣減僱員在《僱傭條例》下享有的年假、法定假日、或休息日以補償損失的工作時間。如僱主擔心僱員濫用機制而故意遲到，可以協商以工作時數補回遲到時間。

對於因惡劣天氣而未能及時上班的僱員，僱主不應無故不發放工資。（unsplash）

法例列明「前4後4」，員工在工作時間開始前或終止後4小時內，在往返工作地點以及居所途中，如果遭遇意外受傷或死亡，僱主必須負起補償的責任。

法例列明「前4後4」保障員工。（unsplash）

「落波」後何時要上班？

如8號颱風警告、黑色暴雨警告或「極端情況」取消的時間，距離工作時間結束前3小時或以上，僱員應盡量在2小時內返回工作崗位。勞工處亦列出3種情景作復工參考示例，可參考下表：

3種情景作復工參考示例。（勞工處《颱風及暴雨警告下工作守則》）\

（全文完）