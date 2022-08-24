內地男食「泥鯭刺身」勁讚入口即融　食安中心：感染寄生蟲病或致嚴重併發

不少人都喜歡吃魚生刺身，不過並非每種魚類都可當作刺身食用。日前，內地一名網紅在佛山挑戰試食泥鯭刺身，更大讚入口即融，形容為「溫柔纏綿的感覺」。影片引起網民迴響，不少人為此感到震驚，並擔心會有寄生蟲。

一名網紅在佛山挑戰試食泥鯭刺身.（品城記＠YouTube）

網紅挑戰食泥猛刺身

內地網紅大秋在YouTube頻道「品城記」中，上載一段題為「泥猛刺身和普通魚生有甚麼不一樣，在這裡火到不預定就吃不到？」的影片。他前往佛山一間中式餐廳，並指該店近期爆紅，其泥鯭刺身十分受歡迎。從片段可見，餐廳的員工首先將已起骨的泥鯭魚肉切成絲狀，並配上洋蔥、花生、蒜頭、香油及豉油等配料。

員工首先將已起骨的泥鯭魚肉切成絲狀。（品城記＠YouTube）

網紅指，泥鯭刺身十分受歡迎。（品城記＠YouTube）

大讚入口即化：很溫柔纏綿的感覺

大秋夾起泥鯭刺身試食，大讚入口即化，形容口感「軟糯，甚至有啲綿嘅感覺」、「意識形態上呢款魚生入口即化」、「佢冇好多魚生嗰種爽口，清脆俐落，但有的是很溫柔纏綿的感覺」。而這碟約2.6斤泥鯭刺身，要價143元人民幣（約164元港元）。

大秋夾起泥鯭刺身試食。（品城記＠YouTube）

大讚入口即化，形容口感「軟糯，甚至有啲綿嘅感覺」。（品城記＠YouTube）

網民吃驚：祝你好運！

不少網民對此感到震驚，紛紛留言：「泥鯭這類下欄魚，體內滿布寄生蟲，也不曉得這樣是吃魚還是吃蟲」、「祝你好運！從前做過劏魚，只有泥鯭是成肚生蟲的」、「最多細菌及寄生蟲就係呢種魚，不吃也罷！無謂冒險」。

有網民表示以前做過劏魚，只有泥鯭是成肚生蟲。（品城記＠YouTube）

食安中心：嚴重可致併發症

據食物安全中心資料指，進食生或未經煮熟而又含寄生蟲的海產有可能危害健康。一般海產常見的寄生蟲還包括蛔蟲、縧蟲和吸蟲。大多數寄生蟲會令人輕微至中度不適。患者也有可能出現紅疹和痕癢等過敏反應。在一些較為嚴重及複雜的個案，除了引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲（例如肺吸蟲）甚至有可能進入患者的重要器官(例如肺部)，引起嚴重併發症。

進食生或未經煮熟而又含寄生蟲的海產有可能危害健康。（freepik）

另外，異尖科線蟲寄生在海魚、甲殼類（例如蝦）和頭足類（例如魷魚）的海產體內，是其中一種人類經進食魚類而感染的重要蛔蟲。人類如進食了生或未經煮熟而又受寄生蟲感染的魚或漁產品，有可能感染寄生蟲病（例如異尖線蟲病）。

（全文完）