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網絡詐騙｜明知是詐騙　已婚男樂意轉帳200萬　原因公開令網民崩潰：貧窮限制想像

網絡詐騙｜明知是詐騙　已婚男樂意轉帳200萬　原因公開令網民崩潰：貧窮限制想像

最近詐騙案成為網民熱話。近日有一名男子疑似被網絡投資詐騙，但他卻「明知山有虎，偏向虎山行」。經警方調查後發現，該男子其實早已知對方是騙子，仍堅持轉帳40多萬元人民幣予騙徒，甚至打算再次轉帳150萬元人民幣。而他甘於被騙全因為1個原因，到底是為甚麼呢？

近日有一名男子疑似被網絡投資詐騙。
近日有一名男子疑似被網絡投資詐騙。（《鬼怪》劇照）

被騙男子多次掛斷警方電話

近日，在廣東中山發生一宗「奇騙案」，一名男子明知自己被騙依然選擇轉帳予騙徒。反詐中心接到線報，稱中山火炬開發區有一名男子疑似被網絡投資詐騙。收到線報後，警方第一時間以電話嘗試勸阻，但卻被多次掛斷。

警方直接上門勸阻，男子表示自己沒有被騙。（《還有明天》劇照）

男子早知對方是騙子

隨後警方直接上門勸阻，男子竟表示自己沒有被騙。翌日，警方再次上門找到該男子向他查問，結果該男子表示一早知道對方是騙子，並已轉賬40多萬人民幣（約46萬港元）。經一番查問後，發現該男子已婚，而他這樣做全因為自己身在外國的妻子。

男子表示一早知道對方是騙子，並已轉賬40多萬人民幣（約46萬港元）。（網上圖片）

甘於被騙全因想給妻子教訓

他表示，身在國外的妻子最近沉迷比特幣投資（Bitcoin），當妻子想提現Bitcoin時，被告知需先繳付約200萬元的稅金。其實男子一眼就看出對方是騙子，亦曾經多番勸妻子，奈何妻子就是不聽。他亦只能按照妻子的要求將錢轉至騙子的賬戶。男子表示若非警察上門勸阻，他還打算再轉150萬人民幣（約170萬港元），並說道：「就當給老婆買個教訓了。」。

不少網民都表示不能理解男子的做法。
不少網民都表示不能理解男子的做法。（《社內相親》劇照）

網民熱議

男子甘於被騙一事引發網民熱議，不少網民都表示不能理解男子的做法，留言道：「貧窮限制了我的想像」、「不能理解有錢人的世界」，但亦有網民覺得男子很寵老婆，更有網民搞笑道：「那些錢給我吧，我不是騙子！」。

（全文完）

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問：男子不知道被騙嗎？

答：男子其實早已知對方是騙子，仍堅持轉帳40多萬予騙徒…詳情按此

問：這宗騙案發生在哪裡？

答：反詐中心接到線報，稱中山火炬開發區有一名男子疑似被網絡投資詐騙…詳情按此

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