2022香港10大酒店排名出爐　奕居、Rosewood、半島上榜　冠軍實至名歸

國際旅遊雜誌《Travel & Leisure》公布了最新2022年香港10大酒店排名！經讀者票選，結果香港人Staycation最愛的奕居The Upper House和瑰麗酒店Rosewood一同上榜，文華兩間酒店更於10大當中穩佔兩席！到底在激烈競爭中，獲得首名冠軍的酒店花落誰家呢？

香港君悅酒店 ｜圖片來源：Grand Hyatt Hong Kong

2022年香港10大酒店排名！

【香港10大酒店 第10名】香港君悅酒店 (Grand Hyatt Hong Kong)

香港君悅酒店位處香港島繁華地段，連接會展中心，鄰近中環、金鐘及銅鑼灣。客房設計時尚高雅，過半數客房坐擁維港迷人景致！酒店共有9間頂級餐廳及酒吧及包羅萬有的康樂設施，包括靜水沁園水療中心、50米室外恆溫游泳池及24小時開放健身中心。

客房設計時尚高雅｜圖片來源：Grand Hyatt Hong Kong

酒店現正推出激抵38折住宿優惠，兩人入住升級豪華海景房人均$1,395，套票已包括：一晚24小時住宿、自助早餐和經典 Tiffin 茶園外賣下午茶禮盒，及以30年代上海大班的豪華府邸為設計靈感的港灣壹號6道菜晚餐，可以邊飽覽維多利亞海景，邊品嚐酥炸廣島生蠔、鮮花椒羊肚耳滑雞煲、飄香荷葉飯等招牌菜！

地址：灣仔港灣道1號

電話︰2584 7722

港灣壹號 餐廳｜圖片來源：Grand Hyatt Hong Kong

【香港10大酒店 第9名】港島香格里拉大酒店 (Island Shangri-La, Hong Kong)

坐落於香港的中心地帶，地處最負盛名的購物和娛樂中心之上。酒店豪華的客房及套房堪稱全香港面積最大的酒店住所。酒店設計以歐陸建築特色及東方風情為主調，展現出酒店獨有的一面。此外，酒店的服務人員亦是吸引客人的因素，大多住客都盛讚酒店服務人員態度和質素良好！

東方風情為主調｜圖片來源：Island Shangri-La

酒店現時推出限量搶優惠，入住一晚即可享有雙人豪華閣貴賓廊禮遇，包括一晚豪華海景客房住宿、雙人自助早餐，加每晚價值HKD1,000酒店消費額！

地址：香港中環香港中級法院道太古道

電話︰2877 3838

套房堪稱全香港面積最大｜圖片來源：Island Shangri-La

【香港10大酒店 第8名】香港港麗酒店 (Conrad Hong Kong)

屹立太古廣場之上，是香港傳統五星酒店之一。房間內設有寬敞的大窗戶，40至61樓的住客能夠將維多利亞港及太平山的壯麗景緻盡收眼底！酒店內的餐廳、酒吧及室外泳池令住客得以放鬆身心，盡情享受休閑的一天。現在是指定檢疫酒店，想體驗入住的話要留意酒店的最新資訊了！

地址：香港特別行政區金鐘道88號太古廣場

電話︰2521 3838

香港傳統五星酒店之一｜圖片來源：Conrad Hong Kong

壯麗景緻盡收眼底｜圖片來源：Conrad Hong Kong

【香港10大酒店 第7名】香港麗思卡爾頓酒店 (The Ritz-Carlton, Hong Kong)

曾經是全球最高酒店的香港麗思卡爾頓酒店，是香港數一數二的6星級奢華酒店，屹立於ICC西九龍環球貿易廣場102樓至118樓，住客能夠高處飽覽維多利亞港及九龍半島景色。

住客能夠高處飽覽維多利亞港｜圖片來源：The Ritz-Carlton FB

麗堂皇的酒店提供豪華客房和套房；附設3間餐廳和2間酒吧，當中兩間榮獲米芝蓮2星；酒店另設有SPA。位於118樓的室內泳池更是賣點，都能夠俯瞰海景，全景一覽無遺。

地址：香港九龍柯士甸道西1號

電話︰2263 2263

118樓的室內泳池｜圖片來源：The Ritz-Carlton FB

【香港10大酒店 第6名】奕居 (The Upper House)

The Upper House的低調奢華風格令不少人喜歡，位於金鐘繁華地段卻寧靜及高私隱度。套房面積十分大，所有客房都設有寬敞的浴室和梳妝區。酒店一大賣點，是特意將巨大浴缸與浴室玻璃窗呈三角，令住客可以浸浴同時享受180度景觀！

寧靜及高私隱度 | 圖片來源：upperhouse_hkg @IG

曾獲網民票選「最嘆浴缸泡泡浴酒店房」第二名！預訂房間時選擇Studio 70豪華海景房，更可於浸浴同時欣賞維港美景！現時Staycation優惠，2大1小入住一晚Studio 70山景客房/ 奕居套房，退房日於Salisterra享用雙人早餐套餐。

地址︰香港金鐘道88號太古廣場

電話︰3968 1000

奕居 Studio 70 豪華海景房 – 浴室 | 圖片來源：upperhouse_hkg @IG

【香港10大酒店 第5名】半島酒店 (The Peninsula Hong Kong)

作為香港最著名及歷史悠久的酒店之一，半島酒店打造出尊貴高雅氣派，內部擺放眾多古蹟文物。房間以現代化陳設及素雅為風格主調，部分房間更設有大理石SPA浴缸。更可體驗勞斯萊斯接送、直升機等奢華享受。

半島酒店打造出尊貴高雅氣派 | 圖片來源：The Peninsula

如此高級的酒店都有推出住宿優惠，預訂「Classic Peninsula 住宿禮遇，包括：一晚豪華住宿、於大堂茶座享用早餐、半島經典雙人下午茶、30分鐘遠東貴婦深度遊體驗乙次及一瓶半島香檳。最多3人入住，人均只需$1,569起！

地址︰尖沙咀梳士巴利道

電話︰2920 2888

半島酒店打造出尊貴高雅氣派 | 圖片來源：KKday

半島酒店打造出尊貴高雅氣派| 圖片來源：KKday

【香港10大酒店 第4名】瑰麗酒店 (Rosewood Hong Kong)

榮獲2021最奢華酒店大獎！瑰麗酒店選址尖沙咀海傍，令住客能夠飽覽維港景色。所有房間都配備大理石浴室，雲石紋牆壁配以黑白格子地面，成為不少人的打卡目標。酒店的無邊際泳池、全港最難訂位下午茶之稱的The Butterfly Room，以及米芝蓮印度餐廳 The chant都是酒店的賣點。

住客能夠飽覽維港景色 ｜圖片來源：Rosewood Hong Kong

現時Rosewood推出特多套票優惠！預訂「美好新開始住宿假」 ，人均$1,749入住指定客房一晚，並可獲得$200 K11 MUSEA電子禮券，以及當日於瑰麗酒店彤褔軒、 Bayfare Social、 Holt’s Café 或 Darkside享用餐飲體驗一次！

地址︰香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號

電話︰3891 8888

榮獲2021最奢華酒店大獎 ｜圖片來源：Klook

房間都配備大理石浴室｜圖片來源：Klook

【香港10大酒店 第3名】香港四季酒店（Four Seasons Hotel Hong Kong）

3甲公布！第3位應該不用多作介紹，坐落於中環的香港四季酒店，大部分客房都擁有180度維港海景。是香港著名的6星級超奢華酒店，房間設計雅致，不少社會名人均選擇入住享受假期。酒店的餐廳亦享負盛名，例如︰龍景軒、法國餐廳Caprice等。

大部分客房都擁有180度維港海景｜圖片來源：Four Seasons

現通過Klook預訂即享有獨家優惠！兩位入住一晚$3,960起，享獨家海景Staycation七星米芝蓮住宿優惠，入住維港海景套房，包早餐、米芝蓮三星＋兩星午餐及晚餐！另推介「味之旅」Staycation套餐，入住豪華山景海景房，包雙人早餐、3 道菜晚餐套餐，套餐可選西式料理，有齊前菜、主菜及甜品，機會難得！

地址：香港中環金融街8號

電話︰3196 8888

與維港海景暢泳｜圖片來源：Four Seasons

房間設計雅致｜圖片來源：Four Seasons

【香港10大酒店 第2名】置地文華東方酒店 (The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong)

第2名是香港老牌5星級酒店——置地文華東方酒店！坐落於中環的置地文華東方酒店，不但全部房型均配備特色浴缸，客房時尚典雅，營造出寧靜私密的氣氛。

配備特色浴缸｜圖片來源：Klook

更是香港數一數二的寵物友善酒店，住客只需預先申請過便可帶同不超過4.5kg的狗狗一同入住，更有狗狗床及玩具供應，入住期間更包括一次遛狗服務。現在是指定檢疫酒店，想體驗入住的話要留意酒店的最新資訊！

地址︰香港中環皇后大道中15號置地廣場

電話︰2132 0188

【香港10大酒店 第1名】香港文華東方酒店（Mandarin Oriental Hong Kong）

第一名是實至名歸的香港文華東方酒店！酒店坐擁心臟地帶，為香港最頂尖5星級酒店之一，多年來榮獲多個米芝蓮及最佳酒店殊榮！房間以時尚現代為設計主調，設有廣闊窗戶，令住客能飽覽壯麗的維港及中環景觀。

香港文華東方酒店｜圖片來源：Mandarin Oriental Hong Kong

Travel Leisure對於酒店給予高度好評，指酒店內不論是餐廳食物的質素，還是水療中心的服務水準都比其他酒店優秀！

住客能飽覽壯麗的維港及中環景觀｜圖片來源：Mandarin Oriental Hong Kong

現時酒店都有推出多項住宿優惠！其中一項「雪花秀住宿計劃」兩人一晚24小時住宿只需＄2,970起，就可享用早餐、快船廊或 Café Causette 餐廳3道菜晚餐，及韓國殿堂級護膚品品牌雪花秀禮遇（包括：禦時緊顏參養護膚體驗套裝乙份（價值港幣675元）、港幣100元現金券兩張於雪花秀門店使用、於雪花秀門店專享韓方白玉手部按摩乙次（價值港幣300元），非常超值！

地址︰香港中環干諾道中5號

電話︰2522 0111

酒店推出多項住宿優惠｜圖片來源：Mandarin Oriental Hong Kong

（全文完）