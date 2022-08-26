咖啡｜一用腦就疲累？研究揭大腦正積聚有毒物質　飲咖啡提神強行工作好傷腦

相信大家一定試過，每當拿起書本、大腦要高度集中時，就好易感到疲累。最近有法國研究人員就發現，當人類持續做高強度認知工作時，有毒物質會在大腦累積，令人感到困倦，目的是提醒你是時候休息。專家警告，如出現精神疲累，不要強行工作或飲咖啡提醒，否則會因過度耗用，損害大腦。

感到疲勞其實是大腦中種保護機制。（unsplash）

法國研究人員早前在期刊《Current Biology》公布，一項關於人類大腦的研究。他們利用「磁共振頻譜」（MRS）術進行一場實驗，並向參加者分派不同難度的測驗，以監測大腦運行的情況。

結果發現，當參加者做一些高強度認知的測驗時，腦部會較易疲勞，同時潛在於大腦的有害物質「麩胺酸」（glutamate），會在負責認知功能的「前額葉皮質」（Prefrontal Cortex）積聚。

如果持續做高強度認知的工作，大腦會積聚有毒物。（unsplash）

疲倦是警號 提醒是時候排毒

研究人員指出，一直以來疲勞被指是由大腦製造的幻覺，但今次實驗證明，高強度認知工作，會導致大腦潛在有毒物質積聚。因此，感到疲勞其實是大腦其中一個自我保護機制，正在提醒我們要休息，避免過度耗用大腦帶來更大破壞。

飲咖啡強行提神工作，長遠或會令大腦造成更大傷害。（《付岩洞復仇者們》劇照）

研究人員建議，當大家感到疲累時，不要強行飲咖啡提神，最好還是要休息，讓身體「排毒」，自行清除腦內的有毒物質。

（全文完）