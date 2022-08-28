遊日貼士｜日本確診數冠全球　台灣醫師遊日40天分享5招全身而退　抵日必做一件事

世界衛生組織（WHO）最新新冠疫情數據顯示，8月15日至21日的一星期內，日本共新增147.6萬宗新冠確診個案，是連續五週新增確診者數量全球之冠。前台大感染科醫師林氏璧剛遊日本40天回台，發表「我如何在第七波BA.5疫情的日本40天全身而退，五招防疫措施和大家分享」文章，提醒有意遊日本人士，抵日後必須要做一件事。

林氏璧回台後已完成隔離及多次檢測呈陰性。（日本自助旅遊中毒者FB專頁圖片）

5招防疫措施

前台大感染科醫師林氏璧於日本自助旅遊中毒者FB專頁發表文章，也有錄製成Podcast分享在日本的防疫心得。他表示，回台後已完成隔離，八天內進行7次新冠檢測均呈陰性，有信心自己沒有「中招」，同時相信5招措施有效。他又說，5招措施的內容相信大家都知道，但能否於旅遊期間百份百徹底執行才是關鍵！

【第1招】堅持戴口罩

林氏璧表示，在日本全程時間都有配戴外科口罩，由於天氣炎熱，口罩可能被汗水弄濕口，每天外出時還會多帶兩個作替換。

【第2招】避開擁擠環境

例如不去人多食店和商場，如電梯內人多，寧願等下一部。但他也承認這一點確實較難徹底執行，例如非常想去光顧好味的拉麵店，那就要盡量「速戰速決」，他自己於40天內也有去過人多的祭典觀光和欣賞花火，慶幸沒有染疫。

前台大感染科醫師林氏璧於2003年沙士期間曾在醫院參與抗疫，現在時經常發表文章和Podcast普及衛生知識。（網上圖片）

【第3招】不要亂摸，消毒雙手

林氏璧表示，遊日期間非常刻意的自我提醒不要「亂摸」，更不要用手觸摸眼、口、鼻。如接觸過電梯和扶手等，他也會馬上用消毒酒精消毒雙手，為此他還帶備了多支消毒酒精。不過，他表示最後一支也沒用完，因為日本市區處處都有消毒酒精可供使用。

【第4招】保持安全距離

與第2招相似，除了避開人多地方外，即使在人不多地方，也要與他人保持1.5公呎距離，避免透過飛沫而感染病毒。例如上落飛機時，他都會等待人龍散去才動身。

【第5招】飛機上重點防疫

飛機上空間狹小，因此林氏璧更小心。尤其日本感染宗數超多，搭乘內陸機比國際航班更高危。遊日40天內，他曾搭乘內陸航線飛到四國和北海道。在飛機上，他會配戴更高防護性的N95口罩，而且盡量不飲食和不上廁所。

日本一周錄得逾147萬宗新冠個案，數量是全球之冠。（Photo by David Edelstein on Unsplash）

抵日後即買保險

據傳媒報道，日本有意放寛旅遊入境限制，即使日本當地每日新增新冠個案數以十萬計，但相信台灣、香港等地，都有不少人已準備冒險遊日。對此林氏璧建議購買為訪日旅客而設的旅遊保險，必需於抵日後5天內購買才受理，最長保障期31天，如4天保費1860日圓，即約106港元，保額則為1000萬日圓（約57.7萬港元）。

林氏璧表示，如不幸在日本確診，除了醫療費用，還可能衍生隔離費，因此旅遊保險非常重要，如果在出發地購買旅遊保險，必須先了解保障範圍是否包含新冠肺炎。

最後，他提醒遊日最好帶備快速檢測裝置，每日一驗，另外自備體溫計，每天量體溫，看看有沒有發燒，還有一些常備藥物，萬一發燒或喉嚨痛可以用。

（全文完）

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