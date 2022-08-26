《明日戰記》票尾不要丟！3大餐廳齊撐港產片　憑戲飛免費換雞髀＋海南雞飯

近日有不少港產片陸續上映，除了岑珈其主演的小品愛情電影《緣路山旮旯》、MIRROR成員姜濤和Jer柳應廷主演的追夢電影《阿媽有咗第二個》外，還有古天樂耗資4.5億元港幣製作的科幻片《明日戰記》。有餐廳為了支持香港電影，特意推出飲食優惠送觀眾，即看下文詳情！

《明日戰記》。（官方海報）

《阿媽有咗第二個》。（官方海報）

《緣路山旮旯》。（官方海報）

【1】一豚豬手專門店｜睇《明日戰記》送雞髀

由即日起至8月31日，憑《明日戰記》票尾，即可到主打自家製豬手的「一豚豬手專門店」，免費換領雞髀1隻，全線12間分店都適用。

「一豚豬手專門店」分店地址：

銅鑼灣店iPorkDeluxe：堅拿道西15號永德大廈地下

西灣河店：筲箕灣道57/87號太安樓地下A24B鋪

黃埔店：紅磡船澳街99-109號黃埔新邨地下1A12舖

樂富店：樂富街市406號舖

長沙灣店：長沙灣順寧道277號永順大廈地下G鋪

九龍灣店：淘大花園商場三期地下G284號舖

藍田店：匯景花園匯景廣場L3樓3A 40號舖

馬鞍山店：新港城街市S73號舖

荃灣店：南豐中心1樓A062舖

將軍澳店：尚德廣場M101號舖

元朗店：阜財街2-20A號宏豐大廈地下11D號舖

將軍澳日出康城店：The Lohas康城2樓201-201A舖

睇《明日戰記》送雞髀。（一豚豬手專門店FB）

睇《明日戰記》送雞髀。（一豚豬手專門店FB）

【2】金雞海南雞｜睇港產片送海南雞飯

由即日起至8月31日，憑任何一套8月入場的港產片票尾，即可到「金雞《西貢》海南雞專門店」免費外賣自取海南雞飯1客，優惠適用於星期一至五下午2時30分至6時30分，每人每日最多可以換領1次。

「金雞海南雞」地址：

西貢福民路高富樓34號地下（電話：3488 9844）

九龍城南角道84號B地下（電話：2383 4498）

荃灣昌泰街3-5號富榮大廈地下2號鋪（電話：2404 2288）

佐敦白加士街85號地下（電話：2660 0883）

睇港產片送海南雞飯。（金雞海南雞FB）

睇港產片送海南雞飯。（foodiechk＠IG）

睇港產片送海南雞飯。（foodiechk＠IG）

【3】亞玉冰室｜睇《緣路山旮旯》堂食9折

只要憑8月入場的《緣路山旮旯》票飛，即可到元朗亞玉冰室享堂食全單9折優惠。

「亞玉冰室」地址：

元朗西裕街17號民康大廈地下4-5號舖（電話：2676 1908）

睇《緣路山旮旯》堂食9折。（亞玉冰室FB）

睇《緣路山旮旯》堂食9折。（hkfunfoodrecord＠IG）

（全文完）