新加坡入境懶人包｜認可疫苗清單＋旅客檢測最新安排＋隔離手續一文看清

新加坡政府宣布入境限制進一步鬆綁！下周一（29日）起，未完全接種疫苗入境人士持2日內的陰性新冠檢測結果，即無須作7日隔離！另外，新加坡航空亦宣布，由8月29日起，除非出發地或目的地要求，不再要求乘客在機艙內戴上口罩！即睇以下懶人包，看入境新加坡的最新安排！

新加坡入境限制進一步鬆綁 | 圖片來源：Meriç Dağlı

新加坡入境條件（最後更新：8月25日）

自2022年4月1日起，已完成疫苗接種的短期旅客，不需要申請「航空通行證」(Air Travel Pass, ATP）或入境許可，只須出示完成疫苗接種證明，入境新加坡後免檢測、免隔離，即可自由活動。

8月29日起，未完全接種疫苗入境人士只需在出發前往新加坡的前兩天，完成病毒檢測及取得陰性結果，即可入境及免7日的隔離。

12歲以下（2010年1月1日後出生）無論 COVID-19 疫苗接種狀態如何，符合年齡標準的孩童都可入境新加坡，在境內自由活動。

未打針都可免7日的隔離 | 圖片來源：Bna Ignacio

新加坡入境 未打針人士的檢測報告規定

未完成疫苗接種者必須在登機前兩天內接受病毒檢測，檢測報告須為英文或附英文翻譯，而且檢測結果須為陰性。報告需列明檢測日期、旅客姓名、生日或護照號碼與入境者相符。檢測報告須為PCR檢測或專業醫護人員所操作的快篩（ART），不接受自我檢測。

新加坡入境 須證明已接種指定疫苗

按新加坡規定，入境人士須在出發前兩星期完成接種最少兩劑指定疫苗，才可以免檢測、免隔離入境。指定疫苗為世界衛生經織WHO列入緊急使用清單的疫苗，當中包含：輝瑞BioNTech、科興Sinovac、莫德納、AZ疫苗等。

建議事先行用疫苗查驗網站，檢查疫苗接種證明是否符合新加坡入境規定，並建議於申請新加坡電子入境卡(SG Arrival Card)時，事先上載電子COVID-19病毒健康證明。

建議事先上載電子COVID-19病毒健康證明 | 圖片來源：shawnanggg

入境時，須提供以下任何一項證明文件，以證明已完成接種疫苗：

（1）英文版疫苗施打證明

需為正本，或附有經過驗證的英文翻譯本，需敘明與同護照之英文姓名、生日或護照號碼、施打國家、施打各劑名稱(製造廠及批號)與施打日期。

（2）國際預防接種證明書 或 數位 COVID-19 病毒健康證明

需事先申請，若「數位COVID-19 病毒健康證明」僅顯示最新一劑一筆疫苗資訊，則必須另備「國際預防接種證明書」以供查驗。

新加坡入境 須證明已接種指定疫苗 | 圖片來源：Charuka Herath

新加坡入境程序

持香港護照居民只要停留新加坡的時間不超過30天，即可免簽證、免落地簽入境，但注意要攜帶有效期限6個月以上的護照。另外，除了準備好上文提及的陰性檢測證明或接種證明書，入境前也要預先做好以下準備：

登機前72小時內上網填寫新加坡電子入境卡 手機下載應用程式ー新加坡版「安心出行」TraceTogether，以便進入夜店或大型活動或展覽場地 未能事先上傳數位新冠病毒健康證明者，則備妥「國際預防接種證明書」（黃皮書）供入境人員查驗

新加坡入境限制進一步鬆綁 | 圖片來源：Jay Ang

新加坡境內 免戴口罩及其他防疫措施

新加坡新加坡政府採取「與病毒共存」政策，鑒於近月當地疫情已漸趨穩定，目前已解除大部分社交距離措施，包括在戶外、搭乘計程車、校車等私人交通工具等等，均可以選擇不戴口罩，超過1000人的大型活動也放寬了人數限制。

新加坡政府採取「與病毒共存」政策 | 圖片來源：Jirath Ninchaikovit

但一些室內設施或場地，包括公共交通工具、醫院、護老院及救護車等仍需強制佩戴口罩，而在指地處所也有特定的防疫措施需要遵守。

餐飲場所

聚會人數由5人增至10人（齊針可10人一台）

晚上10時30分後恢復供應酒精飲品

恢復現場表演

公共交通工具仍需要佩戴口罩 | 圖片來源：Euan Cameron

口罩佩戴

戶外無須戴口罩（如巴士站等戶外公共空間等）

室內部分地方無須戴口罩（公共交通工具、醫院等仍需佩戴）

無戴口罩下須保持1米社交距離

大型活動

逾1,000人活動：入場人數增至75%

1,000人以下活動：不受限制

恢復集會、唱歌等大型社交聚會，如涉及發出聲音活動如唱歌時須戴口罩。

室內部分地方無須戴口罩 | 圖片來源：Lily Banse

據新加坡衛生部數據，8月25日新增2,397宗確診個案，而7天內平均每天新增案例則由7月中的12,000宗降至2,397宗。疫苗接種率方面，截至周一（22日），新加坡約93%人口已完成疫苗接種。

雖然，目前單日新增確診人數較過去已減少許多，但整體來說，想要出發新加坡的旅客建議還是需要隨時觀察新加坡的疫情狀況！

（全文完）