香港假日好去處｜全港10大滑水梯泳池$8任玩　馬鞍山泳池滑梯9米高超刺激｜附交通＋開放時間

天氣炎熱，除了留在室內「歎冷氣」外，大家還會去哪裡避暑呢？香港共有45公眾泳池，當中有42個已重新開放，不少都設有嬉水池，相信大朋友、小朋友都適合玩。《有線生活》下文為大家介紹香港10大超好玩的滑水梯泳池，來一個消暑「夏水禮」吧！

（康文署圖片）

10大超好玩滑水梯泳池

【1】城門谷游泳池－獨特分層設計

【2】賽馬會仁愛堂游泳池－大朋友、小朋友都適合

【3】西貢游泳池－充滿假日風情

【4】上水游泳池－垂直設計滑下速度快

【5】 青衣游泳池－適合試玩人士

【6】天水圍游泳池－滑進石洞夠刺激

【7】將軍澳游泳池－4條滑梯、巨型水桶淋水

【8】顯田游泳池－兒童水上樂園

【9】馬鞍山游泳池－全港最高、最長、最快

【10】大埔游泳池－6條滑梯、全港最大水上樂園

【1】城門谷游泳池－獨特分層設計

城門谷游泳池設有2條4.2米高的滑水梯，雖然這裡的滑水梯不主打高度和刺激，但它有獨特的分層設計，而嬉水池內設有噴水池、噴泉等，非常適合一家大小。

滑水梯數目：2

城門谷游泳池有獨特的分層設計。（康文署圖片）

【城門谷游泳池】

**逢星期一休息**

地址︰荃灣城門道21號

交通：港鐵大窩口站B出口 步行約15分鐘

電話︰2416 0522 / 2414 8985

【2】賽馬會仁愛堂游泳池－大朋友、小朋友都適合

賽馬會仁愛堂游泳池設有2個嬉水池和2條滑水梯，滑水梯雖不高但長度亦算長，相信大朋友小朋友都適合，但位置上可能比較方便住在屯門區的人士。

滑水梯數目：2

賽馬會仁愛堂游泳池設有2個嬉水池和2條滑水梯。（康文署圖片）

【賽馬會仁愛堂游泳池】

**逢星期二休息**

地址︰屯門青松觀路

交通：輕鐵銀圍站 步行約1分鐘

電話︰2464 7149 / 2464 6561

【3】西貢游泳池－充滿假日風情

若你去過西貢游泳池，一定有看過裡面充滿假日風情的佈置。游泳池的嬉水池有可愛的蘑菇瀑布和椰樹瀑布等，同時設有2條4.1米高的滑水梯。由於游泳池位於西貢，人流相對較市區游泳池少。除了玩水之外，大家亦可順道去安排到西貢遊覽、食海鮮，來一個西貢一日遊！

滑水梯數目：2

西貢游泳池裡面充滿假日風情。（康文署圖片）

【西貢游泳池】

**逢星期三休息**

地址︰西貢惠民路12號

交通：於牛池灣村乘搭九巴1、1A於西貢碼頭公共小巴總站下車，再步行5分鐘

查詢電話：2792 7285

【4】上水游泳池－垂直設計滑下速度快

上水游泳池內的3條滑水梯，看上去就像一般公園的滑梯。雖然3條滑水梯只有4.4米，但由於滑梯設計垂直、沒有彎位，滑下速度相當快，再加上圓柱封頂設計，滑下去時看不清外面也足夠刺激。

滑水梯數目：3

上水游泳池內有3條滑水梯。（康文署圖片）

由於滑梯設計垂直、沒有彎位，滑下速度相當快。（康文署圖片）

【上水游泳池】

**逢星期四休息**

地址︰上水天平路38號

交通：上水港鐵站A4出口 步行約15分鐘

電話︰2679 4844

【5】 青衣游泳池－適合試玩人士

青衣游泳池就位於青衣港鐵站旁，交通非常方便。游泳池內有3條4.85米的滑水梯。滑水梯的不太斜，所以下滑速度不會很快，加上落水水深不高，適合想試玩滑水梯又不太敢的你，泳池另設戲水池和嬉水池各一。

滑水梯數目：3

游泳池內有3條4.85米的滑水梯。（康文署圖片）

【青衣游泳池】

**逢星期四休息**

地址︰青衣青敬路51號

交通：青衣港鐵站C出口 步行約10分鐘

電話︰2435 6407

【6】天水圍游泳池－滑進石洞夠刺激

天水圍游泳池位於天水圍市中心，共有3條8米高的滑水梯。雖然高度不及馬鞍山及大埔，但刺激度絕對不相伯仲。滑水梯設在一座假山上，當你滑下去時，會有一段時間進入了石洞令眼前一黑，相當刺激！池內亦有2條小型鯨魚滑梯和一個大型嬉水池。

滑水梯數目：3

天水圍游泳池共有3條8米高的滑水梯。（康文署圖片）

【天水圍游泳池】

**逢星期四休息**

地址︰天水圍天柏路1號

交通：輕鐵天湖站，然後步行約5分鐘

電話︰2446 9057 / 2446 1103

【7】將軍澳游泳池－4條滑梯、巨型水桶淋水

將軍澳游泳池有4條，分別為6.25米和3.65米的大型滑梯，每個高度各2條。急速水流加上強勁衝力，從6米高滑梯滑下來，過程不用5秒，非常刺激！在大型嬉水池亦設有3條小型滑梯。除此之外，將軍澳游泳池還有另一個特色。大型嬉水池中央有一個巨型水桶在儲水，每隔4分鐘滿水就會一大桶水倒下來，站在桶下等待被淋都非常好玩。

滑水梯數目：4

將軍澳游泳池有4條，分別為6.25米和3.65米的大型滑梯。（康文署圖片）

大型嬉水池中央有一個巨型水桶在儲水，每隔4分鐘滿水就會一大桶水倒下來。（網上圖片）

【將軍澳游泳池】

**逢星期一休息**

地址：將軍澳運隆路 9 號

交通：寶林港鐵站C出口，然後步行約7分鐘

查詢電話：2706 7646 / 2706 6767

【8】顯田游泳池－兒童水上樂園

顯田游泳池整個設計就像個兒童水上樂園，設有2條4.22米高的滑水梯，以及2條兒童滑水梯。滑水梯有非常可愛的鯨魚裝飾，戲水池更有水槍和瀑布，進去充滿童真，適合大小朋友入場一齊玩。

滑水梯數目：4

顯田游泳池整個設計就像個兒童水上樂園。（康文署圖片）

有2條4.22米高的滑水梯，以及2條兒童滑水梯。（康文署圖片）

【顯田游泳池】

**逢星期四休息**

地址︰沙田大圍車公廟路68號

電話︰2607 3423

【9】馬鞍山游泳池－全港最高

喜歡的滑水梯朋友一定知道，馬鞍山游泳池的滑水梯高度是全港No.1！那裡有2條高達9米的滑水梯，既是全港最高、最長，亦是速度最快的滑水梯。急速的水流令人下滑速度變得超快，不止小朋友，連大朋友也未必夠膽挑戰！而站在上面排隊時，更可一覽吐露港海景。嬉水池內亦設有2條4.3米長的小型滑梯，適合更年幼的小朋友。

滑水梯數目：4

馬鞍山游泳池的滑水梯高度是全港No.1！（康文署圖片）

那裡有2條高達9米的滑水梯。（康文署圖片）

【馬鞍山游泳池】

**逢星期二休息**

地址︰馬鞍山鞍駿街33號

馬鞍山港鐵站A1出口 步行約7分鐘

電話︰2641 0776

【10】大埔游泳池－6條滑梯、全港最大水上樂園

大埔游泳池可以說得上是全港最大的「水上樂園」。游泳池內有6條滑水梯，其中3條滑梯高達8.5米，另外3條則高6.5米。6條滑水梯中，部分採用半透明設計，非常特別。而且由於滑梯數量較多的關係，輪候時間較短，這樣大家就可以多玩幾次了！

滑水梯數目：6

游泳池內有6條滑水梯，其中3條滑梯高達8.5米，另外3條則高6.5米。（康文署圖片）

【大埔游泳池】

**逢星期一休息**

地址︰大埔汀太路11號

交通：太和港鐵站A出口 步行約15分鐘

電話︰2661 2244 / 2665 5058

【公眾泳池入場資訊】

星期一至五收費

• 成人 $17

• 3至13歲小童、全日制學生、60歲或以上長者 $8

• 3歲以下幼童免費

星期六、日及公眾假期收費

• 成人 $19

• 3-13歲小童、全日制學生、60歲或以上長者 $9

• 3歲以下幼童免費

月票收費

• 成人 $300

• 3-13歲小童、全日制學生、60歲或以上長者 $150

開放時間：6:30am-10pm（分3節）

暫停開放時段︰12nn-1pm、6:30pm-7:30pm

（全文完）