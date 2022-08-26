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尖沙嘴酒店Staycation驚見大媽底褲　員工爆料住客漏低6大離譜物品　BB都忘記帶走

尖沙嘴酒店Staycation驚見大媽底褲　員工爆料住客漏低6大離譜物品　BB都忘記帶走

不少香港人放假都喜歡到酒店宅度假（Staycation）。日前，有網民入住尖沙嘴一間酒店，竟驚見一條女裝內褲懸掛在房間外。事件引起不少迴響，亦有人指曾有相似經歷，在同一間酒店發現房內有一個胸圍。不過原來內衣褲仍未算最誇張，早前有酒店員工分享住客遺漏的物品，種類千奇百怪，真的意想不到！

尖沙嘴酒店Staycation驚見大媽底褲　酒店員工爆料住客漏低6大離譜物件　BB、骨灰都有
不少港人都喜歡到酒店Staycation。（freepik）

入房開門驚見黃色內褲

當事人在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」上載一張照片，圖中可見衣架上有一條黃色的女裝內褲，掛在房間窗邊的圍欄。她表示，日前入住尖沙嘴一間酒店，獲免費升級為海景套房，行到門口發現有一條內褲。

尖沙嘴酒店Staycation驚見大媽底褲　酒店員工爆料住客漏低6大離譜物件　BB、骨灰都有
衣架上有一條黃色的女裝內褲。（香港 Staycation 酒店交流谷）

事主：職員問條底褲係咪我哋

當事人續指，當時無理會照樣入房，然後叫酒店職員提供幾支樽裝水，「媽媽開門，職員問條底褲係咪我哋？媽媽話唔係我哋㗎，我哋啱啱先入嚟咋。」

尖沙嘴酒店Staycation驚見大媽底褲　酒店員工爆料住客漏低6大離譜物件　BB、骨灰都有
職員問內褲是否屬於事主。（香港 Staycation 酒店交流谷）

網民：條底褲好黃

事件引起網民迴響，有人問最後如何處理，當時人回應：「無點啊，我唔理佢呀，跟住晏啲出去再睇嘅時候就收走咗嚕。條底褲喺房間出面。」亦有網民質疑酒店無收拾房間，又形容該內褲「好黃吓喎」、「條底褲個款同顏色好classic」、「阿婆底褲」。

尖沙嘴酒店Staycation驚見大媽底褲　酒店員工爆料住客漏低6大離譜物件　BB、骨灰都有
網民質疑酒店無收拾房間。（freepik）

同一間酒店 房內曾有胸圍

另外，亦有網民分享照片，有一個粉紅色格仔紋理的胸圍在地上，並留言指該酒店並非首次發生同類事件，「其實依間野都唔係第一次，我上次Harbour Suite，一入房又係有個bra歡迎我。」

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有網民曾於同一酒店的房內發現有一個胸圍。（香港 Staycation 酒店交流谷）

員工分享住客漏低6大離譜物品

不過，原來內衣褲仍未算最誇張，有酒店員工曾分享住客遺漏最離譜的6大物品。

1. 親生仔女

有人指，一名印度籍客人去到機場發現孩子不見了，原來是將孩子遺下在酒店。另外亦有員工遇過，在酒店房看到一名嬰兒睡在嬰兒床，父母卻推著一架空置的嬰兒車離開。

尖沙嘴酒店Staycation驚見大媽底褲　酒店員工爆料住客漏低6大離譜物件　BB、骨灰都有
親生仔女（freepik）

2. 情趣用品

有員工表示，見過房內有震動棒、全新的毛毛手扣、繩、皮鞭，甚至吹氣公仔。

尖沙嘴酒店Staycation驚見大媽底褲　酒店員工爆料住客漏低6大離譜物件　BB、骨灰都有
情趣用品（freepik）

3. 神主牌、骨灰

4. 寵物

有人指曾在酒店房內看見活生生的蛇和蜥蜴，十分驚嚇。

5. 大量現金

不少酒店員工都指曾在酒店房發現大量現金，金額由6至10多萬不等，有一個更誇張指見過有200萬。

尖沙嘴酒店Staycation驚見大媽底褲　酒店員工爆料住客漏低6大離譜物件　BB、骨灰都有
大量現金（資料圖片）

6. 蘋果

有員工表示有客人稱不見了一個蘋果，要求酒店幫忙尋回，令員工感到十分崩潰。

尖沙嘴酒店Staycation驚見大媽底褲　酒店員工爆料住客漏低6大離譜物件　BB、骨灰都有
蘋果（freepik）

（全文完）

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酒店員工有甚麼回應？

當事人指：「職員問條底褲係咪我哋？」詳情

除了內衣褲，住客曾遺漏甚麼物品？

有酒店員工曾分享住客遺漏最離譜的6大物品，包括：親生仔女…詳情

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