尖沙嘴酒店Staycation驚見大媽底褲　員工爆料住客漏低6大離譜物品　BB都忘記帶走

不少香港人放假都喜歡到酒店宅度假（Staycation）。日前，有網民入住尖沙嘴一間酒店，竟驚見一條女裝內褲懸掛在房間外。事件引起不少迴響，亦有人指曾有相似經歷，在同一間酒店發現房內有一個胸圍。不過原來內衣褲仍未算最誇張，早前有酒店員工分享住客遺漏的物品，種類千奇百怪，真的意想不到！

不少港人都喜歡到酒店Staycation。（freepik）

入房開門驚見黃色內褲

當事人在Facebook群組「香港 Staycation 酒店交流谷」上載一張照片，圖中可見衣架上有一條黃色的女裝內褲，掛在房間窗邊的圍欄。她表示，日前入住尖沙嘴一間酒店，獲免費升級為海景套房，行到門口發現有一條內褲。

衣架上有一條黃色的女裝內褲。（香港 Staycation 酒店交流谷）

事主：職員問條底褲係咪我哋

當事人續指，當時無理會照樣入房，然後叫酒店職員提供幾支樽裝水，「媽媽開門，職員問條底褲係咪我哋？媽媽話唔係我哋㗎，我哋啱啱先入嚟咋。」

職員問內褲是否屬於事主。（香港 Staycation 酒店交流谷）

網民：條底褲好黃

事件引起網民迴響，有人問最後如何處理，當時人回應：「無點啊，我唔理佢呀，跟住晏啲出去再睇嘅時候就收走咗嚕。條底褲喺房間出面。」亦有網民質疑酒店無收拾房間，又形容該內褲「好黃吓喎」、「條底褲個款同顏色好classic」、「阿婆底褲」。

網民質疑酒店無收拾房間。（freepik）

同一間酒店 房內曾有胸圍

另外，亦有網民分享照片，有一個粉紅色格仔紋理的胸圍在地上，並留言指該酒店並非首次發生同類事件，「其實依間野都唔係第一次，我上次Harbour Suite，一入房又係有個bra歡迎我。」

有網民曾於同一酒店的房內發現有一個胸圍。（香港 Staycation 酒店交流谷）

員工分享住客漏低6大離譜物品

不過，原來內衣褲仍未算最誇張，有酒店員工曾分享住客遺漏最離譜的6大物品。

1. 親生仔女

有人指，一名印度籍客人去到機場發現孩子不見了，原來是將孩子遺下在酒店。另外亦有員工遇過，在酒店房看到一名嬰兒睡在嬰兒床，父母卻推著一架空置的嬰兒車離開。

親生仔女（freepik）

2. 情趣用品

有員工表示，見過房內有震動棒、全新的毛毛手扣、繩、皮鞭，甚至吹氣公仔。

情趣用品（freepik）

3. 神主牌、骨灰

4. 寵物

有人指曾在酒店房內看見活生生的蛇和蜥蜴，十分驚嚇。

5. 大量現金

不少酒店員工都指曾在酒店房發現大量現金，金額由6至10多萬不等，有一個更誇張指見過有200萬。

大量現金（資料圖片）

6. 蘋果

有員工表示有客人稱不見了一個蘋果，要求酒店幫忙尋回，令員工感到十分崩潰。

蘋果（freepik）

（全文完）