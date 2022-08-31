補腎不止腎臟？男女都要補腎？　中醫：腎臟是先天之本　捱夜、縱欲是大忌

身體器官要健康，體態骨骼亦要健康，這樣才是真正的健康。註冊中醫師、湖南中醫學院中醫內科博士李灼珊表示，想體態骨骼維持健康，必須先珍惜我們的「先天之本」，亦即腎臟。《有線健康》邀請李灼珊醫師講解何謂補腎，以及男生女生如何補腎、養腎。

捱夜、飲酒、縱欲對補腎都是大忌。（《非常律師禹英禑》截圖）

中醫的「腎」不止腎臟

「現代香港人腎虛很普遍，除了因為人口老化，也因為很多年輕人不懂得珍惜自己的『先天之本』，經常捱夜，胡亂飲食，甚至放縱的性生活等，這些都會將自己的精髓消耗，長期的消耗更會影響生育能力，以致不育的問題近年有增無減。」李醫師說。

腎臟在我們腰部左右各有一個，但中醫所說的「腎」並不止腎臟，而是包含兩個腎在內的一整個系統，腎的功能「主藏精，主發育，主生殖」。

生冷食物和啤酒都少食為佳。（Laura Lefurgey-Smith / Takundamunashe Danha @ Unsplash）

不懂補養影響生殖能力

「人從幼年開始，腎的精氣逐漸充盛，開始有齒更髮長等成長變化；發育到青春期，男子就能產生精子，女子就有月經來潮，性機能逐漸成熟而有生殖的能力。」李醫師說：「這種能力本應可維持到中年以後的，但是，部分現代年輕人只懂得消耗卻不懂得補養，嚴重影響腎『藏精』的功能，亦直接影響年輕人的生殖能力，而出現了很多男子不育和女子不孕症。如果要改善這些問題，男子一定要懂得善用中藥補腎、養腎精，女子則要懂得補腎、暖子宫、養血。」

註冊中醫師、湖南中醫學院中醫內科博士李灼珊

男子補腎精的中藥舉例：

鹿尾巴，蛇床子，淫羊藿，杜仲，黄精，冬蟲夏草，陽起石，蛤蚧，仙茅，沙苑子，狗脊

女子暖子宮養血中藥舉例：

鹿茸，當歸，淫羊藿，蛇牀子，紫河車，肉桂，續斷，杜仲，桑寄生，肉蓯蓉

「以上中藥要視乎各人體質而配方服用，若胡亂配搭服食不一定適合。而且要長時間進補方有效果。」李醫師補充說：「此外亦要注意日常飲食，女性不要多食生冷凍品，也不要多食寒凉的食物。男士則切記不要多飲汽水及啤酒。生活要健康，早睡早起，多做運動及適當服食補藥，就可以好好補養腎精了。」

（全文完）

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