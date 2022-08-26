腸套疊｜梁芷珮老公胃痛兩星期　胃鏡一照揭急病須做切腸手術保命　附3大病徵

藝人梁芷珮（Christy）日前在社交平台分享指，老公進行了一個緊急手術，又指他早前胃痛了兩個星期，照胃鏡後發現有腸套疊，需立即做切腸手術。腸套疊是指一段腸道套進另一段腸道，屬於急症，必須及早診治。

梁芷珮在社交平台表示老公進行了一個緊急手術。（imchristyleung＠IG）

胃痛兩星期揭腸套疊

Christy昨日（25日）在社交平台上載一張與老公Kenneth在醫院的合照，當中寫道老公突然要進行緊急的切腸手術，並憶述當時的情況：「老公胃痛咗兩個禮拜，前日醫生安排佢照腸胃鏡時發現佢有腸套疊，所以要立即做手術，遲發現有機會另（令）腸潰爛，可以好危險。」並指幸好及早發現，否則「去到澳洲先出事就好麻煩」。

梁芷珮老公照腸胃鏡時發現有腸套疊。（imchristyleung＠IG）

老公突然做手術 坦言不知所措

Christy同時亦多謝醫生和護士的照顧，又坦言面對如此情況，感到不知所措：「突然一個咁大嘅手術，嗰一刻真係好不知所措，亦都比我感受到，冇嘢比老公更重要。」Christy透露老公情況已有好轉，醫生表示可以讓他嘗試飲用流質食物，自己亦鬆了一口氣，相信老公很快康復。

梁芷珮透露老公情況已有好轉。（imchristyleung＠IG）

腸套疊屬兒科常見病 延誤醫治可致命

根據醫管局資料顯示，腸套疊是指一段腸道套進另一段腸道，常見於嬰兒和幼童，約有 75%發生於零至兩歲兒童身上，其中以5至9個月大幼兒的病發率最高。患者通常會出現陣發性的腹絞痛（間歇性哭鬧）及嘔吐等現象，及後並可能出現大便帶有血絲和黏液（暗紅黑加侖果醬樣大便）。而腸套疊屬急症，必須及早診治，如有延誤，有可能導致併發症甚至死亡。

患者通常會出現陣發性的腹絞痛。（freepik）

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