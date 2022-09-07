補腎｜高血壓會傷及腎功能？中醫推介補腎降血壓藥方　六味地黃丸加兩味

有調查顯示本港三成人口有不同程度的高血壓。西藥在降血壓方面，效果比較直接及穩定，一般可令患者每天的血壓都保持在正常的範圍內。但降血壓西藥一定要每天服食，一旦停藥便可能會出現血壓反彈。《有線健康》邀請註冊中醫師、湖南中醫學院中醫內科博士，講解補腎與高血壓之間關係。

有高血壓患者即使服藥亦未能有效降低血壓。（jcomp @ Freepik）

高血壓會影響腎功能

李灼珊醫師表示，高血壓久而久之會影響腎功能。當腎功能減退時，會出現多尿、夜尿，甚則會令尿量減少，甚至出現蛋白尿和血尿、尿毒症等。「一旦出現上述訊號，代表腎功能已受損害，而且不一定可回復正常，所以，高血壓患者每天都必須將血壓維持正常。」

西藥降血壓一般效果好，但始終不是百分百的，有部分人就算服了降血壓藥，血壓依然過高，那怎麼辦呢？西醫可能會為病人轉換另一種藥，或讓病人同時服食兩種降血壓藥。但即使這樣做，仍有部分病人不一定有效。

有些情況下中醫藥可以改善病情。（Ksenia Yakovleva @ Unsplash）

患者可能腎虛

李醫師解釋說：「這是因為可能患者本身已經腎虛了，『腎水』不足以養『肝木』，令『肝陽上亢』，中醫說的肝陽上亢大致就相當於血壓過高。又或者是腎氣虛，不能與心火相濟，所以身體內的血壓始終不能平衡。換句話說，西藥只能治標，在這些情況下可以中藥幫助。」

註冊中醫師、湖南中醫學院中醫內科博士李灼珊

李醫師介紹一條有效的經驗方，是以經典養陰補腎名方「六味地黃丸」為基礎，加上黃芪和牛膝：

山萸肉5錢、熟地5錢、山藥5錢、丹皮3錢、茯苓5錢、澤瀉3錢、黃芪1兩、牛膝3錢。

李醫師解釋：「方中利用山藥補脾，熟地補腎，山茱萸補肝，這三藥可大補腎水；但也不是毫無節制的補，另外又用茯苓來除濕，丹皮來清肝，澤瀉來清腎，這六味藥合用稱為『三補三瀉』，再用黃芪補氣，將血液推動，兼加用牛膝引血下行，便有機會令血壓下降。」大家在使用之前，最好先諮詢註冊中醫師。

（全文完）

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