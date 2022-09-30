首爾樂天世界攻略｜Fast Pass快速通關法　4種門票如何選？15大必試機動遊戲、小食｜附交通指南

說到韓國的主題樂園，相信大家都有聽過非常受遊客歡迎的首爾樂天世界。樂天世界除了是一個主題樂園外，更是集休閒、購物、觀光與文化於一身的大型複合式生活空間，即使不愛機動遊戲，都可以花上一天遊覽。早前韓國樂天世界官方就宣佈為配合樂園發展，2022年9月1起取消能快速通關的普通Magic Pass，即看看小編為大家整理的最新入園攻略吧！

樂天世界是一個集休閒、購物、觀光與文化於一身的大型複合式生活空間。（樂天世界官網）

樂天世界攻略

• 簡介

－樂天世界交通

• 門票

－1日門票：綜合利用券（園區＋民俗博物館）

－After 4門票（下午4時後入園）

－三合一套票（樂天世界＋樂天世界水族館＋樂天世界塔）

－快速通關 Magic Pass Premium（5回／10回）

• 必玩設施

－探險世界必玩（室內）

－魔幻島必玩（室外）

• 美食推介

－6大園內必食小食

• 校服租借體驗

－梨花韓國校服租借體驗

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韓國主題樂園樂天世界。（IG＠happylotteworld）

韓國樂天世界

韓國樂天世界於1989年7月12日開業，樂園由韓國樂天集團打造，是韓國首爾的大型娛樂設施，每年吸引幾百萬的遊客前往。韓國樂天世界包含了大型室內主題公園「探險世界」和室外遊樂園「魔幻島」。此外，裡面還有酒店、商場、韓國民俗村、電影院等，是一個結合觀光、休閒、購物與文化的大型複合式生活空間。

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韓國樂天世界包含了大型室內主題公園「探險世界」和室外遊樂園「魔幻島」。（IG＠happylotteworld）

樂天世界交通

樂天世界位於首爾松坡區蠶室洞，樂園入口連接地鐵2號線、8號線的蠶室站。抵達蠶室站後，經3、4號出口出閘，沿著地下通道經過廣場後，向右走便會看到通往樂天世界的入口。

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樂天世界位於首爾松坡區蠶室洞，樂園入口連接地鐵2號線、8號線的蠶室站。（IG＠happylotteworld）

門票

【1】1日門票：綜合利用券（園區＋民俗博物館）

門票方面，大家可購買1日門票。經Klook訂購，票價為港幣240元起，門票可一票玩到底，包括探險世界、魔幻島之入場及遊樂設施使用（幻想之森、遊戲設施、代幣商場除外），亦可參觀民俗博物館，並可欣賞精彩表演和展覽。注意，參觀民俗博物館須於下午7點前入場。

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【2】After 4門票（下午4時後入園）

而樂天世界設有下午4點之後入場的優惠票「After 4」，成人票價為47,000韓元（約272港元）、青少年41,000韓元（約237港元）、兒童35,000韓元（約202港元）。

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【3】三合一套票（樂天世界＋樂天世界水族館＋樂天世界塔）

若不想只玩樂園的話，亦可選購三合一套票。這款門票除樂園園區外，可一併參觀韓國最大的樂天世界水族館，和還可坐上世界最快的電梯之一（每分鐘600米)，前往位於世界第5高，樂天世界大廈117至123層的樂天世界塔，從首爾最高的位置欣賞風景。

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【4】快速通關 Magic Pass Premium（5回／10回）

通過1日門票加購的普通Magic Pass（快速通關）於2022年9月1日停運。若想快速通關，可選擇購買Magic Pass Premium。Magic Pass Premium分為Ride 5 （可使用5回）49,000韓元（約284港元），和Ride 10 （可使用10回）89,000韓元（約516港元）。購買地點為園區「冒險樂園」1樓民俗館電梯前的售票處。

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若想快速通關，可選擇購買Magic Pass Premium。（IG＠happylotteworld）

樂天世界必玩設施

探險世界必玩（室內）

【1】西班牙海盜船

樓層：1/F

西班牙海盜船是樂天世界最為經典的海盜船設施，坐上海盜船的體驗就好像要被巨浪捲走般刺激，海盜船愛好人士在最高點高舉雙手，感受一下「巨浪」衝擊。

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西班牙海盜船是樂天世界最為經典的海盜船設施。（IG＠happylotteworld）

【2】急流泛舟

樓層：1/F

濕身注意！坐上4人座的木船，急流泛舟將帶你向侏羅紀時代進發，展開一場刺激的冒險，途中可能會被激流從瀑布般的水中推下去、更有機會見到栩栩如生的恐龍，所以大家在急流運行過程必須抓緊扶手，注意安全，同時要有濕身的心理準備。

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急流泛舟將帶你向侏羅紀時代進發，展開一場刺激的冒險。（IG＠happylotteworld）

【3】法國雲霄飛車

樓層：2/F

法國雲霄飛車是貫穿整個探險區的過山車，給人一種快要衝撞破建築物的驚險感覺。雲霄飛車以超高速運行，途中會旋轉超越360度、甚至540度，刺激度爆燈！

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法國雲霄飛車是貫穿整個探險區的過山車。（IG＠happylotteworld）

【4】熱氣球飛行

樓層：4/F

暫時未能到土耳其坐熱氣球，可以坐樂天世界的熱氣球飛行，光看飛在半空中色彩繽紛的熱氣球就好像滿載著美好希望。小編曾經坐過一次，從高空中向下俯看整個樂天世界，有種說不出的幸福感。

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從高空中向下俯看整個樂天世界，有種說不出的幸福感。（IG＠happylotteworld）

魔幻島必玩（室外）

【1】搖擺圓盤

搖擺圓盤結合自由落體與旋轉設計，40人圍坐在像鐘擺一樣，不停來回晃動的巨大搖擺圓盤上，每晃動一下都好像馬上要被捲走似的，喜歡這種旋轉與離心力的朋友可以試試！

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巨大搖擺圓盤每晃動一下都好像馬上要被捲走似的。（IG＠happylotteworld）

【2】旋轉圓盤

樂天世界的旋轉圓盤是亞洲首個低噪音無振動旋轉遊樂景點，它的旋轉速度非常快，座位的設計更是非常「開放」，飛到半空中你亦只能抓住前面的扶手，保證讓你怕怕。注意！由於坐位限制，搭乘旋轉圓盤的人士腰圍不能超過38英寸。

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旋轉圓盤是亞洲首個低噪音無振動旋轉遊樂景點。（IG＠happylotteworld）

【3】彗星特快車

彗星特快車是一輛在黑暗中飛馳的過山車。坐上它，會帶你飛進壯闊的宇宙。360度旋轉的彗星特快車充滿快感和刺激，刺激之大甚至超越普通的雲霄飛車。

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彗星特快車是一輛在黑暗中飛馳的過山車。（網上圖片）

【4】高空落體

高空落體就等於香港的跳樓機，它帶你體驗從38公尺高空，以時速90公里急速降落的快感。當你以為結束時，高空落體會再次上升，30秒內無限重複的高空落體，保證嚇到你尖叫不停。

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高空落體從38公尺高空，以時速90公里急速降落的快感。（IG＠happylotteworld）

【5】高空降落

高空降落是韓國首個高空自由落體體驗遊樂設施，設施讓你體驗從高空中突然墜下的刺激。在2分鐘內，你將經歷超強離心力，驚嚇程度與高空落體不相伯仲。而高空降落最特別之處是分為佩戴VR和不佩戴VR的玩法。

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在2分鐘內，你將經歷超強離心力，驚嚇程度與高空落體不相伯仲。（IG＠happylotteworld）

若不喜歡機動遊戲都可以選擇Across Dark、Fly venture、野生叢林等不同的體驗設施。

美食推介

6大園內必食小食

【1】Lorry窩夫（로리와플）

超可愛的Lorry窩夫是樂天世界的人氣必食No.1！窩夫印有樂天世界卡通人物Lorry的造型，份量亦相當足夠，滿滿的餡料加上鬆軟的口感，又可以打卡又好食！

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超可愛的Lorry窩夫是樂天世界的人氣必食No.1！（IG＠naonbmg22）

【2】 Oreo吉拿棒／吉拿棒（오레오츄러스／츄러스）

這個Oreo吉拿棒在韓國非常流行，喜歡oreo的朋友不要錯過！另外亦有原味的吉拿棒可以選擇，不喜歡太甜的人可以試這個！

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Oreo吉拿棒在韓國非常流行，喜歡oreo的朋友不要錯過！（IG＠happylotteworld）

【3】「自由落體」吉拿棒（자이로츄러스）

這個吉拿棒相信是模仿了樂天世界內的跳樓機「高空降落」 的外型，非常適合打卡！

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這個吉拿棒相信是模仿了樂天世界內的跳樓機「高空降落」 的外型，非常適合打卡！（IG＠atugarisan）

【4】香腸（소세지）

樂天世界的香腸配有薯條，一份只售4,000韓元（約26港元），是樂園內價錢不高又可以填飽肚子的食物。

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樂園內價錢不高又可以填飽肚子的食物。（IG＠dori_fo.od）

【5】麻藥粟米（마약옥수수）

在韓國，「麻藥」不是真正含有藥用成分的意思，而是非常好吃的意思！粟米外表加了一種特別的調味粉，令人吃完還想再吃。

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粟米外表加了一種特別的調味粉，令人吃完還想再吃。（IG＠oksusujin）

【6】芝士薯條（치즈감자）

芝士控注意！這是小編私心推薦的小食，薯條上舖滿濃厚的芝士醬，絕對沒有偷工減料，而且真的很好吃！

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薯條上舖滿濃厚的芝士醬，絕對沒有偷工減料。（IG＠n_eatchae）

校服租借體驗

在韓國樂天世界，到處都可以見到穿著校服的學生。但你又知不知道其實當中有很多人都已經不是中學生，而只是租借了校服「重拾青春」！除了韓服，韓國亦有校服租借體驗公司。樂天世界附近就有一家「梨花韓國校服租借體驗」。若經Klook訂購，租借1日費用為港幣117起。小編以前都曾租過，韓國校服很多款式，穿起來真的非常可愛！即使不入園，都可以租借拍照留念。

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除了韓服，韓國亦有校服租借體驗公司。（IG＠h._.z_172）

（全文完）