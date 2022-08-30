9月酒店自助餐21間優惠　$300起放題任食　鱈場蟹腳＋生蠔＋燒和牛｜附訂座連結

9月酒店自助餐優惠｜轉眼又一個月，9月份的酒店自助餐優惠依然非常吸引！最平$300就可吃到新鮮生蠔及其他海鮮冷盤。以下20多間自助餐推介當中，有不少更推出了5歲以下兒童免費任食，及60歲以上長者優惠價格。三代同堂一齊大吃一餐開心歡聚，相當划算啊！

冰鎮海鮮、生蠔 | 圖片來源： FB

【1】香港君悅酒店｜Tiffin茶園 5歲以下免費食！

「Tiffin茶園」自助午餐，食物貴精不貴多。防疫措施做得不錯，檯間距離大，大部分冷盤都有蓋子。食物包括：冰鎮海鮮（雪蟹腳、海螺、虎蝦等）、自家製煙燻挪威三文魚、自家製肝醬、是日即切烤肉（烤羊架、西冷牛扒等）、炸魚薯條、正宗印度美食；精美甜品方面，有多達 10 種口味的自家製雪糕！還可暢飲啤酒及多款汽水。

【 KKday預約 】

Tiffin茶園 | 圖片來源：Tiffin Grand Hyatt Hong Kong FB

「茶園」自助午餐

供應時間：12:00 PM – 2:30 PM（星期一至星期五，公衆假期除外 )

收費（每位）：成人 $544 / 兒童(6-12歲) $268

【 KKday預約 】

地址：灣仔港灣道1號

食物貴精不貴多| 圖片來源：Tiffin Grand Hyatt Hong Kong

10 種口味的自家製雪糕| 圖片來源：KKday

【2】歷山酒店｜維多利亞宮廷式自助餐 $509起任選2款盛宴

歷山酒店位於港島北角海旁，酒店設計採用奢華維多利亞歐式宮廷風格，大量的水晶燈佈置，彰顯奢華，十分打卡。於KKday預訂9月份的自助晚餐，可以有兩個盛宴選擇！

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

歷山酒店| 圖片來源：KKday

維多利亞宮廷式自助晚餐

提供多款特色前菜，即切烤肉、慢燒特級肉眼牛扒、燒脆皮豬腩；冰鎮海鮮：即開新鮮生蠔、凍熟蝦、藍青口、海螺、蟹腳、布朗蟹；麥皮蝦、薑葱彩椒帆立貝、籠仔藥膳蒸滑雞、泰式辣椒膏炒龍蝦鉗、焗黑椒田螺釀新薯；自助甜品：芒果拿破崙、巴斯克芝士蛋糕、焦糖燉蛋、柚子香草奶凍、是日精選糖水。

供應時間：18:30至22:00（星期一至星期四，公衆假期除外 )

收費（每位）：成人 $509/ 兒童(4-12歲) $364

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

即開新鮮海鮮| 圖片來源：KKday

維多利亞宮廷式 假日仲夏盛宴自助晚餐

自助晚餐提供一系列精心烹製的國際佳餚和特色亞洲美饌，同樣有即開新鮮生蠔、凍熟蝦、藍青口、海螺、蟹腳、布朗蟹。還有現場烹調的香煎鴨肝、火炙波士頓龍蝦；慢燒特級肉眼牛扒、法式香草燒羊鞍。

提供多款特色前菜，即切烤肉、慢燒特級肉眼牛扒、燒脆皮豬腩；冰鎮海鮮：即開新鮮生蠔、凍熟蝦、藍青口、海螺、蟹腳、布朗蟹；麥皮蝦、薑葱彩椒帆立貝、籠仔藥膳蒸滑雞、泰式辣椒膏炒龍蝦鉗、焗黑椒田螺釀新薯；自助甜品：芒果拿破崙、巴斯克芝士蛋糕、焦糖燉蛋、柚子香草奶凍、是日精選糖水。

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

慢燒特級肉眼牛扒 | 圖片來源：KKday

中式菜：星洲胡椒蝦、糖醋松子魚等。西式菜：香草白酒牛油炒青口、焗羊肉茄子千層、韓式炸辣雞；甜品亦豐富，有芒果拿破崙，紐約芝士餅，意大利芝士蛋糕，黑森林蛋糕，士多啤梨忌廉蛋糕，金柚香草奶凍，焦糖燉蛋，杞子桂花糕，哈根達斯雪糕，即製熱香餅及窩夫。

供應時間：18:30至22:00（星期五至星期日，及公衆假期 )

收費（每位）：成人 $629/ 兒童(4-12歲) $449

地址：香港北角城市花園道32號（港鐵炮台山站B出口）

電話：3893 2888

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

芒果拿破崙 | 圖片來源：Klook

【3】香港維港凱悅尚萃酒店｜日本主題住食麵包蟹+和牛烤肉

酒店內的The Farmhouse咖啡廳提供「由農場到餐桌」概念的國際自助餐。與獲得歐盟、日本（JAS）和美國農業部（USDA）認證的有機農場ecoFarm合作引入有機蔬菜。咖啡廳設有室內、外雅座。

【 KKday預約 】

The Farmhouse咖啡廳 | 圖片來源：The Farmhouse FB

平日自助晚餐以日本主題，自助餐的亮點包括凍龍蝦、麵包蟹、虎蝦天婦羅、以和牛做主打的即燒烤肉站、招牌日本街頭美食如可樂餅和關東煮。享受正餐之餘記得為甜品預留位置，酒店自製的焙茶卷蛋蛋糕和日式芝士蛋糕是絕對是必試之選。

供應時間：晚上6時至10時（星期一至四 )

收費（每位）：$641

【 KKday預約 】

地址：香港北角北角邨里一號

電話：3896 9896

自助晚餐以日本主題 | 圖片來源：KKday

的即燒烤肉站 | 圖片來源：KKday

【4】香港美利酒店｜$572享貴婦高級歐陸式料理

美味的食物和令人愉悅的環境，乾淨而安靜。酒店內的Popinjays餐廳，提供高級歐陸式料理，此奢華餐飲地標盡顯活力綻放的氛圍，象徵香港繁華的一面。美食方面有多款沙律、煙燻海鮮、冷盤包括：鮑魚、青口、吞拿魚等等讓人目不暇給；客人更可自選主菜及享用每日精選熱湯。

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

客人更可自選主菜 | 圖片來源：KKday

Popinjays 的半自助午餐

供應時間：晚上12時至2時30分（星期一至五 )

收費（每位）：成人 $572/ 兒童(5-11歲) $286

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

地址：中環紅棉路22號香港美利酒店26樓

煙燻海鮮 | 圖片來源：KKday

【5】馬哥孛羅咖啡廳｜60歲以上$318！6歲以下免費！

交通方便，環境好！馬哥孛羅咖啡廳自助午餐，提供多款精選冰鎮海鮮，包括刺身、青口、翡翠螺、蜆及凍蝦每天輪流供應。大廚即席炮製招牌龍蝦意粉。

自助晚餐選用時令本地及來自世界各地的食材。不容錯過的有精選冰鎮海鮮包括生蠔、冰鎮龍蝦、翡翠螺、青口及凍蝦等，每晚輪流供應。每位賓客於晚餐時段，可享用無限添飲汽水及指定啤酒。

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

冰鎮龍蝦 | 圖片來源：KKday

馬哥孛羅咖啡廳 Cafe Marco自助午餐

供應時間：中午12:00至下午2:30

收費（每位）：成人 $629/ 兒童(6-11歲) $449 / 長者（60歲及以上）$318

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

多款精選冰鎮海鮮、刺生 | 圖片來源：KKday

馬哥孛羅咖啡廳 Cafe Marco自助晚餐

供應時間：下午3:15至下午5:15（星期六、日及公眾假期）

收費（每位）：成人 $608 / 兒童(6-11歲) $368/ 長者（60歲及以上）$558

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道3號

馬哥孛羅咖啡廳 | 圖片來源：KKday

【6】德福閣｜$300包4隻生蠔！

位於旺角鼓油街繁華地區。從香港仕德福酒店步行前往地鐵站只需數分鐘路程，交通方便。惠顧德福閣平日或假日自助晚餐，每位付費客人配送四隻生蠔，其餘美食還有香草燒西冷、日式刺生、朱古力噴泉及包任飲汽水、茶啡、果汁及啤酒。CP值高！

【 KKday預約 】

沙律吧 | 圖片來源：KKday

德福閣平日自助晚餐

供應時間：晚上六時半至九時半（星期一至四）

收費（每位）：成人 $300 / 兒童(3-11歲) $275/ 長者（65歲及以上）$245

【 KKday預約 】

德福閣假日自助晚餐

供應時間：晚上六時半至九時半（星期五至日及公眾假期）

收費（每位）：成人 $330 / 兒童(3-11歲) $300/ 長者（65歲及以上）$270

【 KKday預約 】

地址：香港九龍旺角豉油街118號

香草燒西冷 | 圖片來源：KKday

日式刺生 | 圖片來源：KKday

【7】香港金域假日酒店｜68折超抵歎鮑魚+印度主題buffet！

9月期間自助晚餐限定焦點美食，以鮑魚作主打！鮑魚銀芽沙律 、鮑魚雜菌沙律、韓式鮑魚冷麵沙律、鮑魚海蜇沙律、鮑魚海鮮沙律白酒啫喱杯、鴨肝凍批、雞肝慕絲、鮑魚配紅酒梨串、鴨肝醬多士、鴨肝白菌雞卷，凍海鮮包括生蠔、凍蟹、藍青口、翡翠螺、凍蝦等等。

【 KKday預約 】

香港金域假日酒店自助晚餐

供應時間：18:00 – 21:15（星期一至日）

收費（每位）：成人 $532 / 兒童(3-11歲) $372/ 長者（65歲及以上）$428

以鮑魚作主打 | 圖片來源：KKday

而自助午餐9月份就以印度菜為主題！印度菜咖喱、印式扁豆餅、印式青咖喱雞 、印度烤鯖魚、印度烤包、印度薄脆、印式咖喱角、印式菠菜豆咖喱、印度薯仔白菌咖喱、印式咖喱牛肉 、印式烤羊扒、印度炸雜菜、燒西冷、 燒牛肉燒羊、十多款甜品、多口味的雪糕，各式美食不能盡錄。

【 KKday預約 】

以印度菜為主題 | 圖片來源：KKday

香港金域假日酒店自助午餐

供應時間：12:00 – 14:30（星期一至日）

收費（每位）：成人 $322/ 兒童(3-11歲) $228/ 長者（65歲及以上）$258

【 KKday預約 】

地址：尖沙咀彌敦道50號金域假日酒店1樓

金域假日酒店 | 圖片來源：KKday

【8】海景嘉福洲際酒店｜海鮮種類多！望維港歎鱈場蟹腳

酒店的海景咖啡廊自助晚餐9月推出「海鮮盛宴」自助晚餐，供應多款以蟹、蠔、蝦及貝類水產炮製的豐盛美食。每位客人更可獲贈一隻芝士忌廉菠菜焗蠔及蒜香牛油烤龍蝦，及3隻新鮮即開生蠔。

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

「海鮮盛宴」自助晚餐 | 圖片來源：KKday

其他精選推介美食還有：加拿大鱈場蟹腳、北海道松葉蟹肉蟹膏壽司、海鮮湯飯（蠔肉、大頭蝦、魷魚、硯、免治豬肉、冬瓜及鮮冬菇）、西班牙海鮮飯及即製意大利芝士蛋糕！

供應時間：6:30PM – 10:00PM（星期一至日）

收費（每位）：成人 $620 / 兒童(4-11歲) $359

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

地點：九龍尖沙咀東部麽地道 70 號海景嘉福洲際酒店M層

「海鮮盛宴」自助晚餐 | 圖片來源：KKday

【9】九龍海逸君綽酒店｜3款特級生蠔任食+Mövenpick雪糕

The Promenade推出九月 「蠔」食海鮮薈萃自助晚餐！以靚「蠔」為主打，即開新鮮法國生蠔包括：芬迪加蠔、諾曼第蠔、特級芬迪加蠔！

其他美食還有俄羅斯雪花蟹腳、麵包蟹、北海道帶子刺身、鮮蝦刺身、芝士拼盤、香煎鴨肝配金巴利汁、日式清酒燒蠔、香脆天婦羅炸蠔、煙肉洋蔥焗蠔、蠔皇扣花膠、即製小籠包及任食Häagen-Dazs 脆皮雪糕批及Mövenpick 雪糕！

【 KLOOK預約 】

即開新鮮法國生蠔 | 圖片來源：Harbour Grand Kowloon 九龍海逸君綽酒店 FB

九龍海逸君綽酒店The Promenade晚市自助餐

供應時間：18:30-22:00（星期一至星期四）

收費（每位）：成人 $626 / 兒童(4-11歲) $444 / 長者（65歲及以上）$526

【 KLOOK預約 】

供應時間：18:30-22:00（星期五至日）

收費（每位）：成人 $662 / 兒童(4-11歲) $480 / 長者（65歲及以上）$562

【 KLOOK預約 】

地址：香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號（港鐵黃埔站D2出口）

電話： (852) 2621 3188

香脆天婦羅炸蠔 | 圖片來源：Harbour Grand Kowloon 九龍海逸君綽酒店 FB

【10】港島海逸君綽酒店｜中秋歎波士頓龍蝦、生蠔$364起！

用餐場地十分乾淨企理！酒店總廚搜羅了多款來自海洋的新鮮食材，包括：精選凍海鮮有波士頓龍蝦、蟹腳、新鮮即開生蠔、阿根廷七寸長大蝦。海鮮盛會自助晚餐還有大量海鮮熱葷，如吞拿魚配芒果莎莎杯、新加坡燒菠蘿魷魚沙律、香煎鯛魚柳配青口紅花汁及法式海鮮湯。甜品區亦設有12款不同口味的Mövenpick雪糕，搭配不同配料，絕對是消暑良物。

【 KKday預約 】

總廚搜羅了多款新鮮食材 | 圖片來源：Harbour Grand Hong Kong 港島海逸君綽酒店 FB

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café 環球美食自助午餐

供應時間：12:00noon – 2:30pm（星期一至日）

*9月11及12日：首輪 11:00 a.m. – 12:45 p.m. / 第二輪 13:15 p.m. – 15:00 p.m.

收費（每位）：成人 $364 / 兒童(4-11歲) $253

【 KKday預約 】

港島海逸君綽酒店Harbour Grand Café 海鮮盛會自助晚餐

供應時間：

星期一至五、日：18:30 – 22:00 pm

星期六及9月11日：首輪 17:30 – 19:45 p.m. / 第二輪 20:15 – 22:30 p.m.

收費（每位）：成人 $664 / 兒童(4-11歲) $466

【 KKday預約 】

新鮮即開生蠔 | 圖片來源：Harbour Grand Hong Kong 港島海逸君綽酒店 FB

【11】北角海逸酒店｜$549「蠔」歎龍蝦+Häagen-Dazs

酒店內的Greens Café 9月份推出「蠔」歎龍蝦自助晚餐！多款時令海鮮包括即開生蠔、松露芝士焗龍蝦及波士頓龍蝦；響螺竹笙燉蟲草花湯、燒羊脾、薑蔥炒龍蝦拑、香蒜粉絲蒸扇貝、寶雲酥烤焗西冷、燒豬仔腩；多款誘人甜品如芒果拿破崙、黑加侖子開心果慕絲蛋糕、青蘋果乳酪慕絲蛋糕及極受歡迎的 Häagen-Dazs 雪糕。每位賓客獲贈$50自助晚餐券於下次惠顧時使用。

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

多款時令海鮮 | 圖片來源：Harbour Plaza North Point 北角海逸酒店 FB

北角海逸酒店綠怡咖啡廳 Greens Café「蠔」歎龍蝦自助晚餐

供應時間：6:30pm -10pm（星期二至星期日）

9月10日至12日供應時段：7:00pm – 10:00pm

收費（每位）：成人 $549 / 兒童(5-11歲) $403 / 長者（65歲及以上）$403

惠顧自助晚餐，顧客可免費泊車3小時

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

地址：北角英皇道665號北角海逸酒店2樓綠怡咖啡廳

電話：2187 8888

松露芝士焗龍蝦 | 圖片來源：Harbour Plaza North Point 北角海逸酒店 FB

【12】8度海逸酒店｜$343任食生蠔+6歲以下免費！

夏日炎炎，午餐也要好好吃一番！不妨選擇到8度餐廳歎一場豐盛的自助午餐，盡享2.5小時無限供應即開生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、芝士忌廉汁煮藍青口、迷你麻辣牛肉鍋、日式蕃茄醬燒牛肋骨、泰式咖喱煮大蝦、燒特級牛肉、芝士焗雜海鮮及燒羊脾等。還有精緻甜品薰衣草芝士餅、迷你蛋白士多啤梨卷、茉莉花布甸及Häagen-Dazs雪糕等滋味推介！

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

2.5小時無限供應即開生蠔 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

8度海逸酒店假日自助午餐

供應時間：12pm-2:30pm（星期六至日及公眾假期）

收費（每位）：成人$343 / 兒童(6-11歲) $279 / 長者（65歲及以上）$311

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

香港九龍土瓜灣九龍城道199號（港鐵宋皇臺站D出口）

電話： (852) 2126 1988

迷你蛋白士多啤梨卷 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

燒羊脾 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

【13】香港屯門貝爾特酒店｜Mövenpick雪糕、麵包蟹任食$374/位！

屯門貝爾特酒店的貝爾特酒廊，現正供應週末海鮮午市自助餐，及星期五及週末海鮮晚市自助餐。自助晚餐任食冰鎮海鮮如麵包蟹、新鮮大蜆、熟蝦、藍青口，非常豐富！還有Mövenpick雪糕、熟食如西冷、海鮮焗扇貝、避風塘炒鮮魷等，成人低至$374一位，適合大西北人士近近地食餐勁！

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

餐廳以工業風設計非常型格 | 圖片來源：KKday

屯門貝爾特酒店自助餐Pentalounge環球海鮮午市自助餐

供應時間：12:00至15:00（週末夏日）

收費（每位）：成人$374 / 兒童(3-11歲) $294

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

屯門貝爾特酒店自助餐Pentalounge環球海鮮晚市自助餐

供應時間：18:30至21:30（星期五及週末夏日）

收費（每位）：成人$421 / 兒童(3-11歲) $331

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

地址：香港屯門震寰路6號

電話: (852) 3112 1138

海鮮晚市自助餐 | 圖片來源：KKday

海鮮晚市自助餐 | 圖片來源：KKday

【14】港威酒店自助餐｜亞洲美食+日式刺身$416/位！

Three on Canton的自助午餐及自助晚餐，提供一系列滋味菜式，推介即席烹調的香煎牛柳粒、豐腴的冷盤海鮮、多款中西熱葷美饌及精緻甜品等。自助晚餐時段為客人炮製琳瑯滿目的亞洲美食，更有冰鎮海鮮、 即開生蠔、日式刺身壽司及冷麵、即製麵食、正宗印度咖哩以及中式美饌包括招牌菜式等。

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

一系列滋味菜式 | 圖片來源：KKday

港威酒店Three On Canton自助午餐

供應時間：中午12:00至下午2:30（所有日子）

收費（每位）：成人$416 / 兒童 (3 – 11 歲) $272

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

港威酒店Three On Canton自助晚餐

供應時間：晚上6:30至晚上10:00（所有日子）

收費（每位）：成人$683 / 兒童 (3 – 11 歲) $483

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

地址：九龍尖沙咀海港城廣東道13號

電話：2113 0888

琳瑯滿目的亞洲美食 | 圖片來源：KKday

【15】香港柏寧酒店｜$358起歎源源不絕凍龍蝦

柏寧酒店9月的自助午餐，自助海鮮吧除了有源源不絕的凍龍蝦、及翡翠螺和新鮮空運刺身，例如：魚生、珍寶魚生刺身飯；中菜有不同的點心名中式鑊氣小炒；泰式頭盆沙律及熱盆；印度菜式；記得不要錯過自家製Gelato！

【 KKday預約 】

柏寧酒店PLAYT自助午餐

供應時間：12pm-2:30pm（星期一至五）

收費（每位）：成人$358/ 兒童 (3 – 11 歲) $250

【 KKday預約 】

多國美食選擇 | 圖片來源：KKday

自助晚餐更豐富！自助海鮮吧除了最基本的凍龍蝦、及翡翠螺和新鮮空運刺身，還加上兩款即開時令生蠔！凍海鮮包括：龍蝦、面包蟹、青口及蝦；魚生、壽司、珍寶魚生飯；即煎鴨肝；時令燉湯、點心、中式鑊氣小炒、印度菜式。當然同樣有自家製Gelato啦！

柏寧酒店PLAYT自助晚餐

供應時間：6:30pm-9:30pm（星期一至日）

收費（每位）：成人$649 / 兒童 (3 – 11 歲) $411

【 KKday預約 】

地址：香港銅鑼灣告士打道310號

電話:：2839 3311

美食款式包羅萬有 | 圖片來源：KKday

【16】荃灣西如心酒店｜日式自助餐+抺茶甜品$313起！

9月份自助餐，繼續推無限量供應時令刺身，包括吞拿魚、鯛魚、希靈魚等。廚師更會即席切原條日本油甘魚，還有一系列冰鎮海鮮喚醒饗客的味蕾，包括長腳蟹、麵包蟹及青口等，緊隨著多款自家制涼拌及前菜輪流上場。

【 KKday預約 】

日本主題自助餐 | 圖片來源：KKday

大廚悉心炮製清酒迷你鮑魚、芝麻汁菠菜卷及日式海鮮啫喱等！超過20款日式地道小吃及熱葷源源不絕地送上，包括清酒煮蜆、海鮮大阪燒、鹽燒三文魚頭、蟹棒芝士海膽汁意粉等，定必能一解大家對日本的思念。

【 KKday預約 】

即席切原條日本油甘魚 | 圖片來源：KKday

荃灣西如心酒店Café Circles和風嚐鮮自助午餐

供應時間：12:00 – 14:30

收費（每位）：成人 $373 / 兒童 (3 – 11 歲) $271 / 長者 （65 歲以上）$271

【 KKday預約 】

荃灣西如心酒店Café Circles和風嚐鮮自助晚餐

供應時間：18:30 – 21:30（所有日子）

收費（每位）：成人 $512 / 兒童 (3 – 11 歲) $413 / 長者 （65 歲以上）$413

【 KKday預約 】

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

櫻花戚風蛋糕 | 圖片來源：KKday

【17】挪亞方舟豐盛閣｜74折飽覽東灣景致+東南亞風味菜

9 月自助晚餐主題「尋味東南亞 海鮮自助晚餐」美食包括：鮮味十足的刺身及壽司、波士頓龍蝦、麵包蟹、新加坡喇沙煮蜆及泰式蕉葉焗鱸魚柳等。更有一系列人氣甜品，如紅桑子綠茶餅、泰式奶茶卷及拉椰糕等。

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

挪亞方舟豐盛閣 | 圖片來源：KKday

KKday現有快閃優惠，星期五、六、日、公眾假期及其前夕，2-3人可以76折預訂自助晚餐！4人或以上更可享74折！

【 KKday預約 】

尋味東南亞海鮮自助晚餐 參考菜色 | 圖片來源：KKday

供應時間：18:00-20:30（(星期五、六、日、公眾假期及其前夕）

收費：

（2-3人）成人 $450 / 兒童 (3 – 11 歲) $250

（4人或以上）成人 $438 / 兒童 (3 – 11 歲) $250

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

尋味東南亞海鮮自助晚餐 參考菜色 | 圖片來源：KKday

【18】香港尖沙咀凱悅酒店｜限時88折享鮮味海鮮盛宴

咖啡廳呈獻全新海鮮市場主題自助晚餐，讓您享受鮮味滿載的海鮮盛宴。自助晚餐供應冰鎮龍蝦尾、龍蝦鉗、自家醃製香橙蒔蘿紅菜頭三文魚、龍蝦湯、現場即切原條油甘魚、避風塘炒龍蝦、地中海式油封八爪魚、香烤北海道喜之次魚及海鮮炒飯等。

【 KKday預約 】

自助晚餐供應冰鎮龍蝦尾 | 圖片來源：Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui

尖沙咀凱悅咖啡廳自助晚餐

供應時間：

晚上6時至10時（星期一至四）

晚上6時至8時或晚上8時30分至10時30分（星期五至六及公眾假期前夕(包括九月十一日及十月一日)‧）

晚上6時30分至10時（星期日及公眾假期）

收費（每位）：成人$694 / 兒童 (6 – 11 歲) $347

【 KKday預約 】

避風塘炒龍蝦 | 圖片來源：Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui FB

自助午餐供應蟹肉飛魚籽沙律、泰式蟹肉青木瓜沙律、軟殼蟹青瓜卷、蟹肉蛋白炒飯及蟹肉番茄羅勒薄餅等。 咖啡廳的廚藝團隊為每位客人新鮮炮製日式海鮮刺身及壽司，客人亦可享用冰鎮海鮮如藍蟹、越南凍蝦、小龍蝦、新西蘭青口等。

尖沙咀凱悅咖啡廳自助午餐

供應時間：中午12時至2時30分（星期一至日）

收費（每位）：成人$380 / 兒童 (6 – 11 歲) $190

【 KKday預約 】

地址：九龍尖沙咀河內道 18 號

電話： 2311 1234

現場即切原條油甘魚 | 圖片來源：Hyatt Regency Hong Kong, Tsim Sha Tsui FB

【19】太子酒店SAVVY｜$487享真正印度土窯烤餅

半自助午餐食客可先到放滿各式冷盤及精選海鮮的餐桌挑選前菜，再自選全新特色主菜，全部皆由餐廳總廚吳冠龍Derek率領的廚師團隊精心炮製！

酒店內的SAVVY餐廳，自助早午餐無限量享用冰鎮海鮮，包括龍蝦、大蜆、青口、小龍蝦、麵包蟹等。每星期輪流供應時令款式。食客又可近距離欣賞廚師團隊，於開放式廚房即席炮製中西式熱葷。

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

SAVVY餐廳 | 圖片來源：KKday

特別推薦即切烤牛肉及由印度大廚 Sanjay Yadav 製作的印式烤雞，配搭由圓柱形印度土窯爐新鮮現制的印式烤餅，風味十足。

供應時間：中午12時至下午3時（星期六、日及公眾假期）

收費（每位）：成人$483/ 兒童 (3 – 11 歲) $339

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

地址：尖沙咀海港城太子酒店 3 樓 / 港威商場 3 樓 GW 3209A

土窯爐新鮮現制的印式烤餅 | 圖片來源：KKday

【20】美麗華酒店Yamm｜$369起4選1主題自助餐

酒店提供共4款自助午餐主題！每款主題午宴均源源不絕供應即開生蠔，新鮮鮑魚及即切京式片皮鴨，為午餐味力昇華！ 嶄新京川滬味力率先登場，融合中國北京、上海及四川三地的烹調精髓，呈獻川味擔擔麵、當歸杞子花雕醉鮑魚深受歡迎的滋味饌嚐！

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

4款自助午餐主題任選 | 圖片來源：klook

Yamm｜4款嶄新自助午餐主題可供選擇

喜越之泰自助午餐

海鮮盛宴自助午餐

京川滬味力自助午餐

星匯寶島自助午餐

供應時間：下午12時至2時30分（星期一至五）

收費（每位）：成人$369 / 兒童 (3 – 11 歲)$236

【 KLOOK預約 】 ｜ 【 KKday預約 】

地點：Mira Place, 彌敦道118-130號, 尖沙咀

花雕醉鮑魚深受歡迎 | 圖片來源：klook

【21】香港沙田凱悅酒店｜$451享2.5小時中式+意式自助餐

咖啡廳位於香港沙田凱悅酒店大堂，提供多款國際及本地美食。 場內設有4個不同主題的開放式廚房，貫徹「即時烹調，新鮮製造」的理念。

【 KKday預約 】

場內設有4個不同主題的開放式廚房 | 圖片來源：NEW WORLD CLUB

供應國際美食的咖啡廳設4個開放式廚房 — 中國廚房炮製香港地道鑊炒美食，例如：蠔皇鮑魚扣花膠；凍廚房供應冰鎮海鮮；西式廚房即場烤焗薄餅、意大利麵及烤肉；甜品廚房供應自製甜品及糕點。指定時段可享無限添飲優惠！

【 KKday預約 】

蠔皇鮑魚扣花膠 | 圖片來源：KKday

沙田凱悅酒店自助午餐

供應時間：正午12時至下午2時30分（星期一至五）

收費（每位）：成人$451 / 兒童 (3 – 11 歲)$226

【 KKday預約 】

沙田凱悅酒店自助晚餐

供應時間：晚上6時至10時（星期一至四，公眾假期及前夕除外）

收費（每位）：成人$693 / 兒童 (3 – 11 歲)$347

【 KKday預約 】

地址：新界沙田澤祥街 18 號，香港沙田凱悅酒店大堂層

冰鎮海鮮 | 圖片來源：KKday

（全文完）

常見問題

問：美麗華酒店在哪裡？

答：地點：Mira Place, 彌敦道118-130號, 尖沙咀👉詳情

問：香港朗廷酒店晚餐自助餐可享用多少小時？

答：4小時👉詳情