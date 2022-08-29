韓劇《還魂》第2季｜高允貞回歸做「天下第一殺手」？落壽父親靈魂不死？11大劇情預測

由李宰旭、庭沼珉、Arin、黃旼炫、劉仁秀等主演的Netflix架空古裝韓劇《還魂》（韓語：환혼），第1季共20集已於8月28日全部播出。《還魂》第1季的大結局埋下了不少伏筆，例如無德在最後一集覺醒、張煜在火海中死而復生等等。第2季共10集將於12月播放，由於飾演「落壽」的庭沼珉不續演第2季，粉絲最關心的就是到底師徒CP之間的發展會怎樣呢？小編下文為大家整理了觀眾猜測的11個劇情走向。

《還魂》由李宰旭、庭沼珉、Arin、黃旼炫、劉仁秀等主演。（《還魂》劇照）

劇集背景

架空現實大湖國

《還魂》以不存在於歷史和地圖上的大湖國為背景。大湖國因負責掌管風、雲、雨的氣息，觸及了大地而形成巨大的水氣，即劇中的「敬天大湖」，因此命名為「大湖國」，而敬天大湖亦被用作為還魂人的葬身之地。大湖國最大的企業「松林」，是一個必須有令牌才允許出入的地方。高度設防的松林內有大湖國最重要的各種機構，包括「精進閣」、「取仙樓」、「天府館」等等。

《還魂》以不存在於歷史和地圖上的大湖國為背景。（《還魂》截圖）

禁忌邪術「還魂術」

「還魂術」是一種可以將靈魂轉移到他人身上的禁忌邪術，命不久已的邪惡術士會通過還魂術，將自己靈魂換到更健康的人身上以續命。《還魂》劇中，身患重病卻渴望長生不死的皇帝，向一名善良術士提出互換靈魂七天的請求。最後皇帝卻食言，導致術士的靈魂被困，成為之後發生的一切扭曲事件的開端。

「還魂術」是一種可以將靈魂轉移到他人身上的禁忌邪術。（《還魂》劇照）

「還魂術」的副作用

雖說「還魂術」能續命，但靈魂轉移就像器官移植一樣存在風險，身體有可能會對靈魂產生排斥，稍有不慎就會因為不良反應而失控石化，又或會變成恐怖惡鬼。若不想靈魂與肉體相排斥，就要盡量挑選性別、年齡、身材都與自己相似的軀體。

若不想靈魂與肉體相排斥，就要盡量挑選性別、年齡、身材都與自己相似的軀體還魂。（《還魂》截圖）

第2季11個劇情預測

【1】天下第一殺手回歸？

大結局尾段覺醒的無德（庭沼珉飾）變回殺手落壽，失控後逐漸石化並跳進了敬天大湖，但畫面亦看到她被2個人救起。而第2季預告亦看到高允貞飾演的落壽，以一身雪白衣裳登場，感覺不像以前有殺氣，令觀眾都非常好奇落壽這次回歸會否再回到「天下第一殺手」身份。

第2季預告看到高允貞飾演的落壽以一身雪白衣裳登場。（《還魂》截圖）

【2】落壽屍體仍在

落壽使用還魂術將靈魂換到無德的肉體，後來「落壽」失控石化，屍體後來被投到敬天大湖中。第2季預告中看到高允貞飾演的落壽重新出場，所以有觀眾猜測當初被扔進湖中的落壽屍體是假的，真正屍體其實一直都被放在某個地方保存，所以落壽第2季將以自己原本的肉身再度登場。

有觀眾猜測當初被扔進湖中的落壽屍體是假的，真正屍體其實一直都被放在某個地方保存。（《還魂》截圖）

【3】師徒CP能否繼續發展？

觀眾對於張煜（李宰旭飾）與庭沼珉飾演「無德」組成的師徒CP非常受落。第1季，成功除去與落壽識於微時徐律這個「障礙」，並準備成婚。但結局卻看到「無德」掉進敬天湖。若延續第1季的感情線，第2季將由真正的落壽與張煜發展，面對高允貞飾演的落壽，有觀眾表示不能接受，亦非常擔心這對師徒CP還能不能繼續發展。

第1季由張煜（李宰旭飾）與庭沼珉飾演「無德」組成的師徒CP非常受歡迎。（《還魂》劇照）

【4】庭沼珉將客串「神女」陳復妍？

大結局中，陳氏家族主人陳湖警（朴恩惠飾）應該已經猜到盲女「無德」就是失蹤多年的大女兒陳復妍，但卻沒能查證。最後亦交代小女兒陳超妍說：「靈魂是落壽，但肉身不是。一定要知道無德是誰。」若落壽的屍身真的尚在，那麼可能會看到庭沼珉回歸，客串「無德」陳復妍母女相認嗎？

庭沼珉會回歸客串陳復妍母女相認嗎？（《還魂》劇照）

【5】昭泥下場

劇中「假復妍」昭泥被發現後淪為乞丐，並到處躲避松林的追殺。而她為求保命，向陳湖警透露已知道誰才是真正的陳復妍，要求她確保自己安全。後來陳湖警已猜到真相，昭泥對她來說就沒有價值了，被揭發是假冒的昭泥最後會否有好結局呢？

昭泥對陳湖警來說已經沒有價值了。（《還魂》劇照）

【6】徐律與昭泥有感情線？

劇中昭泥對曾救她一命的徐律抱有好感，昭泥為救徐律，把自己身上有神力的血蟲放進了徐律身體裡，又托人偷偷把藥送給他。相信第2季徐律便會知道自己的身體作痛的真想，並知道昭泥幫過自己。觀眾都猜測昭泥會否變成好人，與徐律又會否有感情線。

觀眾都猜測昭泥會否變成好人，與徐律又會否有感情線。（《還魂》劇照）

【7】張煜成王？

由於先王與張煜父親張強曾換魂，大部分觀眾都相信張煜是皇帝之子。帶著帝皇星出生的張煜，被覺醒的無德（即落壽）一劍刺死，因為他身上有冰石，在火化途中死而復生。第1季中，張煜並不知道自己的秘密，相信死而復生的他在第2季終於會知道自己身世。曾說過放下一切的張煜最後會否被得知真相的臣子捧成皇帝？

張煜會否被得知真相的臣子捧成皇帝？（《還魂》劇照）

【8】世子會對付張煜嗎？

比起皇帝，世子（申承浩飾）一直是個真正為國民好的角色。第1季中，所有大臣都錯認為世子是帶著帝皇星出生的王子。雖然陳武曾向世子說過張煜會對他造成威脅，但世子選擇放走已無法力的他。但最終他知道了張煜是擁有帝皇星之人，令不少觀眾都關注世子在陳武的危言聳聽下會否動搖，對付重生的張煜。

不少觀眾都關注世子在陳武的危言聳聽下會否動搖，對付重生的張煜。（《還魂》劇照）

【9】陳武下場

陳武被揭發替女巫使用還魂術後一直躲在地下室避開追捕。世子念在他曾是自己師父，勸他自首。但作惡多端的陳武又怎會輕易罷休，最後他召喚了落壽並控制了她殺死陳優拓。而在第2季預告中仍看到陳武的出現，加上被她訓練成殺手的落壽的歸來，相信他將會做更多奸詐行為。

作惡多端的陳武最後召喚了落壽並控制了她殺死陳優拓。（《還魂》劇照）

【10】拯救落壽的神秘人是誰？

大結局「無德」投湖後有2個身影把她救起。對於這2個神秘人，有人就猜或許是「無德」身在冰石中間時曾出現過的童年陳復妍和陳復妍，同時亦有可能是冰石發現者徐經大師和戀人陳雪蘭。到底那2個人是何方神聖呢？小編都很期待第二季能解開所有疑問。

大結局「無德」投湖後有2個身影把她救起。（《還魂》劇照）

【11】落壽父親還魂之謎

最後就是落壽父親變成「還魂人」之謎。劇中，曾是天府館星象專家的落壽父親成為了還魂人，被朴進消滅。小時候的落壽曾目睹父親被殺情況，「無德」曾說過想親口問清楚，到底父親是自願還是被逼成為「還魂人」。有觀眾猜測的落壽父親變成「還魂人」後死亡，真正的靈魂會否未死？希望第2季將會有答案。

曾是天府館星象專家的落壽父親成為了還魂人，被朴進消滅。（《還魂》劇照）

據韓媒報道，《還魂》兩季共30集一共花費了高達300億韓圓（約1.8億港元）製作，以超高水準的CG特效打造出武林大戰的效果。雖然第2季只有10集，但小編已經等不及12月了！

（全文完）

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