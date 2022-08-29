打邊爐後35歲女中毒　屙嘔兼四肢麻痺　醫生揭出事全因配「這凍飲」｜附7招預防肚瀉

香港人一年四季都愛打邊爐。近日有一名女士與朋友吃完火鍋後，當晚回家上吐下瀉。原以為休息一天便會好，豈料第二天，四肢開始麻痺。醫生診斷，這是由急性腸胃炎引致的代謝性鹼中毒，而令她中毒的原因是一杯凍飲品？即看看醫生怎麼說。

近日有一名女士與朋友吃完火鍋後，當晚回家上吐下瀉。（IG＠iceskycoldly）

四肢麻木、無法動彈

據8月28日的內地傳媒報道，長沙有一名女士吃完火鍋後出現中毒情況。35歲的梁女士日前與朋友聚餐吃完火鍋後，當晚上吐下瀉，原以為休息一晚後便能紓緩，所以並未求醫。不料，第二天一早起床，梁女士的症狀愈趨嚴重，出現了四肢麻痺、無法動彈的情況，於是到醫院求醫。

急性胃腸炎致代謝性鹼中毒

梁女士表示：「起初以為只是普通肚瀉，並無大礙。怎料第二天一早起來，發現自己拉肚子拉到渾身無力、四肢麻木，才到醫院檢查。」經醫生診斷後，梁女士因急性胃腸炎導致了代謝性鹼中毒，所以引起了四肢麻木抽搐的情況。幸好，醫生對症下藥後，梁女士的症狀明顯得到緩解。

（《非常律师禹英禑》截圖）

吃火鍋後喝凍奶茶 又熱又凍致胃腸功能紊亂

查問之一發現，原來梁女士吃完火鍋後，馬上又喝了凍奶茶。湖南省第二人民醫院消化內科主治醫師黎慧娟解釋：「病人經常在外面吃東西，吃了熱的東西後馬上又進食冰凍、生冷的食物，導致了胃腸功能紊亂。」她又說，近日氣溫變化大，令細菌和病毒容易滋生。若進食不乾淨食物或刺激性食物，容易引發急性胃腸炎，從而引致代謝性鹼中毒。

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吃完火鍋，梁女士馬上又喝了凍奶茶，導致了胃腸功能紊亂。（istock圖片）

代謝性鹼中毒

人體血液的正常酸鹼值約為7.4，若體內酸鹼值失衡時，就可能引發一系列的症狀。而引致代謝性鹼中毒是因為腎臟積聚了過量的鹼性物質，或是身體流失大量的酸性物質。常見的原因包括胃酸流失（例如嘔吐或鼻胃管引流）以及體液流失所造成。

代謝性鹼中毒常見症狀：

．嘔吐

．胸悶

．胸痛

．頭暈

．肌肉無力

．四肢抽搐麻痺

．四肢、臉部有針刺疼痛感

輕微的鹼中毒會觸發肺部的代償機制，減緩呼吸速度使體內二氧化碳濃度增加，幫助中和酸鹼值。但若代謝性鹼中毒得不到妥善治療，可能會引起併發心律不整、電解質失衡、嚴重甚至會導致昏迷、死亡。

梁女士出現了四肢麻痺、無法動彈的情況。（《機智醫院生活2》劇照）

醫生提醒大家7點預防腹瀉：

【1】多飲水

【2】日常生活中要勤洗手

【3】注意餐具消毒及環境衛生

【4】多進食新鮮的蔬菜水果

【5】少吃油膩、生冷等食物

【6】盡量不吃剩飯剩菜及腐爛變質食

【7】如出現腹痛、肚瀉等症狀，應及時就醫

（全文完）