香港沙灘好去處｜6大高質泳灘　石澳、聖士提反灣一級水質＋靚景　港島隱世沙灘無人去

夏日炎炎，最適合去海灘玩水降溫！不過哪些沙灘有靚沙靚水，哪些交通方便可以隨時起行？環保署為香港43個沙灘作出水質測試，其中24個被評為「良好」等級，《有線生活》為你精選6個值得去玩的沙灘，並附上交通指南，讓你一覽詳情。

西貢三星灣泳灘水質最好

不知大家去沙灘遊玩時，有沒有留意到旁邊有告示板寫著「良好」、「一般」、「欠佳」、「極差」4個等級。其實，這些等級是由環保署根據泳灘水中大腸桿菌含量，而設立的「泳灘等級」。環保署人員會在水深及腰位置探取樣本，然後將水質評級，製成沙灘年報，向公眾總結各泳灘的評級，以及細菌水質指標的達標率。根據《香港泳灘水質2020年報》，現時全港有24個被評為「良好」沙灘，並以西貢廈門灣泳灘及三星灣泳灘為最佳。

水質等級告示板。（政府網絡）

6大編輯精選泳灘

【1】淺水灣泳灘

淺水灣泳灘是不少港人的游泳勝地，皆因淺水灣交通方便又近市區，十分適合一家大細去遊玩。環保署報告指出，淺水灣泳灘在整個泳季都保持「良好」等級，大家絕對可以放心落水玩。

地址：淺水灣海灘道

交通：巴士6、6A、6X、73、260、973、63、65、66

設施：餐廳、快餐亭、更衣室、淋浴設備、洗手間（設有暢通易達洗手間）、浮台、遊樂場和沙灘排球場 電話：2812 2483

淺水灣泳灘（hiking_moments_＠IG）

【2】南灣泳灘

位於淺水灣旁邊的南灣泳灘，同樣被環保署評為「良好」等級。雖然這裡沒有交通工具直達，但到訪人數亦相對較少，屬隱世沙灘之一。打算開車去淺水灣的你，不妨嘗試到南灣泳灘遊玩吧。

地址：淺水灣南灣道

交通：巴士6、6A、6X、73、260、973、63、65、66

設施：快餐亭、燒烤爐、更衣室、淋浴設備、泳屋

電話：2812 2468

南灣泳灘（patrick_s.t.o.r.y＠IG）

【3】聖士提反灣泳灘

聖士提反灣泳灘是赤柱熱門打卡景點之一，雖然到訪人數眾多，但水質仍能在整個泳季保持「良好」等級，十分難得。泳灘附近有多間餐廳和遊玩設施，可以隨時作補給，而且來回交通亦十分方便，執好用品即可立即起行。

地址：赤柱黃麻角徑

交通：巴士6A或14號

設施：小食亭、燒烤爐、更衣室、淋浴設備、洗手間（設有暢通易達洗手間）

電話：2813 1872

聖士提反灣泳灘（bowingkwchan＠IG）

【4】石澳泳灘

一直被稱為「港島後花園」的石澳空氣清新，景色怡人，連泳灘也多次被評為「良好」等級，最適合趁放假日子，前往享受兩日一夜陽光與海灘。

地址：石澳石澳道

交通：巴士9、9S

設施：小食餐廳、燒烤爐(39個)、更衣室、淋浴設備、洗手間(設有暢通易達洗手間)、 遊樂場、停車場(設有3個暢通易達車位)和障礙高爾夫球場

電話：2809 4557

石澳泳灘（our_journey_es＠IG）

【5】洪聖爺灣泳灘

位於南丫島的洪聖爺灣泳灘，在本泳季90%或以上時間獲評為「良好」等級，因此吸引不少遊客前往南丫島遊玩時，特意走到泳灘玩水拍照。加上，南丫島本身也有不少美食攤檔，就算不喜歡游水，也可購買地道小食到泳灘野餐。

地址：南丫島榕樹灣

交通：由中環或香港仔乘渡輪前往

設施：燒烤爐(9個)、更衣室、淋浴設備和洗手間(設有暢通易達洗手間)

電話：2982 0352，2852 3220

洪聖爺灣泳灘（timothy_picture＠IG）

【6】三星灣泳灘

位於西貢的三星灣泳灘水質清澈見底，環保署表示在泳季93%的時間錄得「良好」等級。由於前往三星灣的交通比較複雜，因此平日會比較寧靜，即使周末也不迫人，到訪人士可以享受清幽恬靜的美景。

地址：西貢白沙灣三星灣

交通：92號巴士到白沙灣碼頭，再轉乘街渡

設施：小食亭, 燒烤區, 燒烤爐(20個)、更衣室, 淋浴設備, 洗手間, 浮台和遊樂場

電話：2792 3672，2791 3100

三星灣泳灘（thepierhotelhongkong＠IG）

5大泳灘區到訪人次

《香港泳灘水質2020年報》除了公布全港泳灘水質報告外，也記錄了各區泳灘於泳季期間的遊客數目，供大家到訪前參考。

【1】南區

淺水灣到訪人數最多。（環保署）

【2】西貢區

清水灣第二灣到訪人數最多。（環保署）

【3】荃灣區

荃灣區泳灘到訪人數最多。（環保署）

【4】屯門區

黃金泳灘到訪人數最多。（環保署）

【5】離島區

貝澳到訪人數最多。（環保署）

（全文完）