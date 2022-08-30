迪士尼酒店優惠｜探索家酒店2日1晚　激抵價連稅$289起　最多兩大兩小入住｜附訂房連結

旅遊網站Trip.com於週一至週五推出「每日熱門限時優惠」！成功搶到優惠即可以抵至半價入住熱門酒店！連大受歡迎的迪士尼樂園酒店及迪士尼探索家度假酒店，都在優惠名單當中，即睇優惠後的價錢有幾抵啦！

Trip.com推出「每日熱門限時優惠」 | 圖片來源：香港迪士尼樂園

每日限時放送酒店優惠已經展開！

由8月29日起一連五日，Trip.com每日早上10時都會推出限時的酒店優惠！首日推出的酒店，是迪士尼樂園內兩間大型酒店！

迪士尼探索家度假酒店 | 圖片來源：香港迪士尼樂園

迪士尼探索家度假酒店（Disney Explorers Lodge）

大部份客房可供最多2位成人及2位4至11歲的兒童入住。最受歡迎的「海景客房」，2大2小入住，兩日一夜只需$1,190（連稅$1,309），優惠價一晚低至 $297起。

【 查看優惠價 】

「海景客房」 | 圖片來源：香港迪士尼樂園

要留意！包兩份早餐的「海景客房」套票，價格$1,807（連稅$1,988），人均一晚只需$497起，比景觀級數較低的「豪華客房」包早餐的價格更低。見字即搶了！

【 查看優惠價 】

「豪華客房」，房間位於較高樓層！包兩份早餐一晚房價$1,906（連稅$2,096），人均一晚只需$524起！不包早餐，2大小入住，兩日一夜亦只需$1,051（連稅$1,156），一晚低至$289，價錢亦非常抵玩！

【 查看優惠價 】

要選最低價格，可預訂「標準客房」，最多2大2小入住，兩日一夜只需$964（連稅$1,060），每人低至$265起！包兩份早餐一晚房價$1,566（連稅$1,723），人均一晚只需$430起！

【 查看優惠價 】

房價包含：

一晚標準客房住宿

2張小型雙人床

酒店內設施：游泳池、健身室、活動工作坊等等。

迪士尼樂園酒店 | 圖片來源：香港迪士尼樂園

香港迪士尼樂園酒店（Hong Kong Disneyland Hotel）

預訂「豪華客房」，2大小入住，兩日一夜只需$1,284（連稅$1,412），一晚低至$353！包兩份早餐一晚房價$1,983（連稅$2,182），人均一晚只需$545起！

【 查看優惠價 】

「標準客房」，最多2大2小入住，兩日一夜只需$1,083（連稅$1,191），每人低至 $297起！「海景客房」，最多2大2小入住，兩日一夜只需$1,376（連稅$1,513），優惠價一晚人均低至$378起。

【 查看優惠價 】

「海景陽台客房」 | 圖片來源：香港迪士尼樂園

「海景陽台客房」，同樣最多2大2小入住，兩日一夜只需$1,520（連稅$1,672），一晚人均低至$418！這個低價難得一見！

【 查看優惠價 】

房價包含：

一晚標準客房住宿

1張特大雙人床 或 2張小型雙人床

酒店內設施：游泳池、健身室、活動工作坊等等。

「海景陽台客房」 | 圖片來源：香港迪士尼樂園

指定信用卡付款優惠 最多減$400！

由即日起至2022年9月6日，以指定中銀信用卡（中銀 Chill Card及中銀淘寶 World 萬事達卡）在 Trip.com 購買酒店滿$1,000減$200、滿$2,000減$400。只需使用以下指定方式付款即可直接抵扣，無須使用優惠代碼！若與「每日熱門限時優惠」同時使用，房價比半價更平！

（全文完）