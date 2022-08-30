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不孕｜結婚5年無所出遭丈夫責怪　32歲妻找外遇懷胎　力證生育能力無問題

不孕｜結婚5年無所出遭丈夫責怪　32歲妻找外遇懷胎　力證生育能力無問題

不少夫婦在結婚後，都希望順利生兒育女，組一個幾口之家，但求子之路往往未必盡如人意。日前，有醫生分享一對夫婦結婚5年仍然無所出，於是丈夫就把責任歸究妻子身上，結果妻子一氣之下決定外遇懷胎，力證自己生育能力無問題。

妻找外遇懷胎證生育能力。（Freepik）

找外遇懷胎證生育能力

據外國傳媒報導，馬來西亞一名家庭醫生在Twitter「Dr_Ahmad_RZ」發文，表示接獲有32歲孕婦要求墮胎，細問之下，才知這名孕婦因為與丈夫結婚5年仍未曾懷孕，所以常遭指責。由於長期飽受壓力，於是她一氣之下就瞞著丈夫外遇，隨便與男人發生關係懷孕，藉此證明自己生育能力正常，而5年來，丈夫從未做過身體檢查。

妻隨便與男人發生關係懷孕。（Freepik）

懷孕後要求墮胎

由於孕婦和胎兒的健康狀況良好，所以並不合乎墮胎條件，最後孕婦被轉介會見輔導員，以尋求其他解決方法。醫生希望以此為例，提醒所有已婚夫婦，不要將不孕責任歸究其中一方，導致結果一發不可收拾。

50%不孕因素來自男性。（Freepik）

世衛：50%不孕因素來自男性

世衛估計，全球有9％夫婦面對不孕問題，其中有50%是因為男性。台灣婦產科醫生陳保仁表示，有一對30多歲夫婦因為婚後2年仍未懷孕，於是到診求助，隨後發現妻子的輸卵管、卵巢等功能一切正常，丈夫卻一直不肯做檢查，甚至強調之前幾任女友都有因他懷孕。最後，醫生發現丈夫的精液連一條活精蟲也沒有，經泌尿科診斷，確定精子是沒有蟲頭，而一切都是因為他幼時患上「腮腺炎」所引起。

（全文完）

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不孕因素有多少機會是來自男性？

世衛估計，不孕因素有50%是來自男性。詳情

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有機會是因為精液沒有活精蟲。詳情

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