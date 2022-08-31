月餅捐贈｜中秋月餅、月餅券均可捐食物銀行贈基層家庭｜附53個收集點地址
月餅捐贈｜快到中秋節了，大家買好月餅了嗎？最近有沒有陸續收到朋友、公司、客戶送的月餅？若月餅太多吃不完，不妨考慮捐贈矛基層市民！食物銀行Feeding Hong Kong樂餉社今年發起的月餅收集活動，不論是月餅或月餅券一樣可以捐！是次活動在全港設了共53個收集點，今個中秋節一齊做善事吧！
全港每年逾200萬月餅被棄堆填區
據綠色力量的資料顯示，全港每年有超過200萬個月餅被棄置到堆填區。但其實月餅對不少低收入家庭來說都是奢侈品。食物銀行Feeding Hong Kong樂餉社每年都會舉辦月餅收集活動，再轉贈予本地慈善機構，然後送到受惠者手中。今年樂餉社亦不例外，在全港設置了53個收集點收集月餅，而未兌換的月餅券一樣可以捐！
【1】捐贈月餅券
請在月餅券兌換有效期前10日寄到樂餉社辦公室。
地址：九龍油塘高輝道17-25號油塘工業城A2座715-717室
【2】捐贈月餅
月餅必須乎合以下條件： 適合室溫儲存、有包裝及未開封、有寫明過期日子及生產商。
53個月餅收集點
【新界】
－沙田區
－大埔區
－葵青區
－荃灣區
－元朗區
－屯門區
－西貢區
【新界】
沙田區
．國際工業中心：火炭桂地街2-8號
．翠華花園：沙田沙角街7-11號
．翠景花園：大圍碧田街8號
．名家匯：大圍顯泰街18號
．迎海：馬鞍山烏溪沙路8號
大埔區
．比華利山別墅：汀角三門仔路23號
葵青區
．戶戶送：葵涌貨櫃碼頭路77-81號大鴻輝(葵涌)中心第一期地下11號舖戶戶小廚
．高威工業中心：葵涌永建路16-20號
荃灣區
．富麗花園：荃灣市中心荃華街46號
．荃灣城市廣場：荃灣街市街67-95號
．榮興工業大廈：荃灣柴灣角街83-93號
．興盛工業大廈：荃灣橫龍街32-40號
．灣景廣場：荃灣大河道88號
屯門區
．國際十字路會：新界屯門2號青山公路2號
．愛定街巿服務台：屯門鄉事會路2A號
．恒威工業中心：屯門建泰街6號
元朗區
．富達廣場：元朗市中心西菁街23號
．翠叠軒：屏山孖峰嶺路18號
．豐裕軒：青山公路元朗段50號
．尚悅：元朗東南十八鄉路11號
西貢區
．戶戶送：將軍澳唐賢街33號Capri Place地庫B05及地下G15號舖
．合益樓：西貢市中心福民路74號
．新都城二期：將軍澳欣景路8號
【九龍】
油尖旺區
．興富中心：佐敦德興街12號
．百匯軒：太子荔枝角道33號
．新港豪庭：大角咀塘尾道51號
．翠匯軒：油麻地廣東道600號
．凱譽：尖沙咀棉登徑8號
觀塘區
．樂餉社：九龍油塘高輝道17-25號 油塘工業城A2座715-717室
．平治客貨車陳列室：九龍灣宏照道33號國際交易中心地下
深水埗區
．戶戶送：九龍深水埗發祥街10號李鄭屋商場地下102號舖
．星匯居：長沙灣通州街500號
．海柏匯：深水埗通州街208號
．富華廣場：長沙灣昌華街23號
．華麗廣場：長沙灣南昌街188號
．曉尚：深水埗大埔道188號
九龍城區
．平治九龍品牌中心：紅磡寶來街50號
．翔龍灣：馬頭角新碼頭街38號
【港島區】
灣仔區
．Pizza Express LAB：銅鑼灣京士頓街9號Fashion Walk地下J號舖
．耀星華庭：天后水星街28號
中西區
．Crushed Wines：西營盤第一街35-37號地下B舖
．Knead：上環蘇杭街28號地下
．Pizza Express：西營盤皇后大道西189號西浦地下 3, 5 -6 號舖
．Uma Nota：中環卑利街38號
．帝豪閣：西半山干德道62G號
．慧明苑：中半山干德道36號
東區
．Banyan Workspace：鰂魚涌海澤街28號東港中心1204室
．平治港島品牌中心：柴灣嘉業街60號
．戶戶送：鰂魚涌英皇道1048-1056號益發大廈LG樓LG 045-50號舖
．明暉大廈：北角和富道20-36號
．港逸軒：北角春秧街128號
南區
．Beef & Liberty：赤柱佳美道23號赤柱廣場地下G04
．鴨脷洲邨街巿服務台：鴨脷洲橋道322號
（全文完）