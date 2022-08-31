月餅捐贈｜中秋月餅、月餅券均可捐食物銀行贈基層家庭｜附53個收集點地址

月餅捐贈｜快到中秋節了，大家買好月餅了嗎？最近有沒有陸續收到朋友、公司、客戶送的月餅？若月餅太多吃不完，不妨考慮捐贈矛基層市民！食物銀行Feeding Hong Kong樂餉社今年發起的月餅收集活動，不論是月餅或月餅券一樣可以捐！是次活動在全港設了共53個收集點，今個中秋節一齊做善事吧！

食物銀行Feeding Hong Kong樂餉社今年發起月餅收集活動。（Feeding Hong Kong fb專頁）

全港每年逾200萬月餅被棄堆填區

據綠色力量的資料顯示，全港每年有超過200萬個月餅被棄置到堆填區。但其實月餅對不少低收入家庭來說都是奢侈品。食物銀行Feeding Hong Kong樂餉社每年都會舉辦月餅收集活動，再轉贈予本地慈善機構，然後送到受惠者手中。今年樂餉社亦不例外，在全港設置了53個收集點收集月餅，而未兌換的月餅券一樣可以捐！

【1】捐贈月餅券

請在月餅券兌換有效期前10日寄到樂餉社辦公室。

地址：九龍油塘高輝道17-25號油塘工業城A2座715-717室

【2】捐贈月餅

月餅必須乎合以下條件： 適合室溫儲存、有包裝及未開封、有寫明過期日子及生產商。

全港每年有超過200萬個月餅被棄置到堆填區。（Feeding Hong Kong fb專頁）

53個月餅收集點

【新界】

－沙田區

－大埔區

－葵青區

－荃灣區

－元朗區

－屯門區

－西貢區

【九龍】

－油尖旺區

－觀塘區

－深水埗區

－九龍城區

【港島區】

－灣仔區

－中西區

－東區

－南區

樂餉社在全港設置了53個收集點收集月餅。（Feeding Hong Kong fb專頁）

【新界】

沙田區

．國際工業中心：火炭桂地街2-8號

．翠華花園：沙田沙角街7-11號

．翠景花園：大圍碧田街8號

．名家匯：大圍顯泰街18號

．迎海：馬鞍山烏溪沙路8號

大埔區

．比華利山別墅：汀角三門仔路23號

葵青區

．戶戶送：葵涌貨櫃碼頭路77-81號大鴻輝(葵涌)中心第一期地下11號舖戶戶小廚

．高威工業中心：葵涌永建路16-20號

荃灣區

．富麗花園：荃灣市中心荃華街46號

．荃灣城市廣場：荃灣街市街67-95號

．榮興工業大廈：荃灣柴灣角街83-93號

．興盛工業大廈：荃灣橫龍街32-40號

．灣景廣場：荃灣大河道88號

屯門區

．國際十字路會：新界屯門2號青山公路2號

．愛定街巿服務台：屯門鄉事會路2A號

．恒威工業中心：屯門建泰街6號

元朗區

．富達廣場：元朗市中心西菁街23號

．翠叠軒：屏山孖峰嶺路18號

．豐裕軒：青山公路元朗段50號

．尚悅：元朗東南十八鄉路11號

西貢區

．戶戶送：將軍澳唐賢街33號Capri Place地庫B05及地下G15號舖

．合益樓：西貢市中心福民路74號

．新都城二期：將軍澳欣景路8號

樂餉社每年都會舉辦月餅收集活動，再轉贈予本地慈善機構，然後送到受惠者手中。（Feeding Hong Kong fb專頁）

【九龍】

油尖旺區

．興富中心：佐敦德興街12號

．百匯軒：太子荔枝角道33號

．新港豪庭：大角咀塘尾道51號

．翠匯軒：油麻地廣東道600號

．凱譽：尖沙咀棉登徑8號

觀塘區

．樂餉社：九龍油塘高輝道17-25號 油塘工業城A2座715-717室

．平治客貨車陳列室：九龍灣宏照道33號國際交易中心地下

深水埗區

．戶戶送：九龍深水埗發祥街10號李鄭屋商場地下102號舖

．星匯居：長沙灣通州街500號

．海柏匯：深水埗通州街208號

．富華廣場：長沙灣昌華街23號

．華麗廣場：長沙灣南昌街188號

．曉尚：深水埗大埔道188號

九龍城區

．平治九龍品牌中心：紅磡寶來街50號

．翔龍灣：馬頭角新碼頭街38號

月餅對不少低收入家庭來說都是奢侈品。（網上圖片）

【港島區】

灣仔區

．Pizza Express LAB：銅鑼灣京士頓街9號Fashion Walk地下J號舖

．耀星華庭：天后水星街28號

中西區

．Crushed Wines：西營盤第一街35-37號地下B舖

．Knead：上環蘇杭街28號地下

．Pizza Express：西營盤皇后大道西189號西浦地下 3, 5 -6 號舖

．Uma Nota：中環卑利街38號

．帝豪閣：西半山干德道62G號

．慧明苑：中半山干德道36號

東區

．Banyan Workspace：鰂魚涌海澤街28號東港中心1204室

．平治港島品牌中心：柴灣嘉業街60號

．戶戶送：鰂魚涌英皇道1048-1056號益發大廈LG樓LG 045-50號舖

．明暉大廈：北角和富道20-36號

．港逸軒：北角春秧街128號

南區

．Beef & Liberty：赤柱佳美道23號赤柱廣場地下G04

．鴨脷洲邨街巿服務台：鴨脷洲橋道322號

（全文完）