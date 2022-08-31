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中秋好去處2022｜大埔Lake House許願花燈節 12米超巨型月兔／船上賞月／湖邊放花燈
一年一度的大埔Lake House花燈節又來了！今年中秋，白鷺湖上會放有12米高巨型月兔，而湖畔旁邊更多兔仔裝飾，大家可以一邊賞月一邊遊覽小船，十分寫意，即到內文睇看活動詳情。
船上賞月＋白鷺湖邊放花燈
今年中秋，Lake House將舉辦「LAKE HOUSE 中秋 團圓說 2022」活動，於白鷺湖上設12米高巨型月兔舉頭迎月，另外草地亦放置了多個5米高月亮裝置和發光玉兔裝飾，大家可以坐上賞月遊覽小船，前往祈福許願湖放花燈，一起跟摯愛留下美好時光，細味幸福時刻。
活動詳情：
日期：
2/9/2022-12/9/2022
時間：
7:00pm-11:00pm（最後入場時間:10:30pm）
地點：
香港新界大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心
費用：
標準入場費：$30／位
凡於Billow / Le Vow 餐廳消費，可以$20換購中秋節活動通行證一張
額外活動：
白鷺湖許願祈福：
$80（許願花燈一個）
白鷺湖賞月遊覽小船（每節20分鐘）：
$90/成人，$60/小童（3歲至11歲）
月光之旅套裝：
$150／成人，$120／小童（包括通行證一張，許願花燈一個和賞月小船通行証一張）
（全文完）