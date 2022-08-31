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中秋好去處2022｜大埔Lake House許願花燈節　12米超巨型月兔／船上賞月／湖邊放花燈

中秋好去處2022｜大埔Lake House許願花燈節　12米超巨型月兔／船上賞月／湖邊放花燈

一年一度的大埔Lake House花燈節又來了！今年中秋，白鷺湖上會放有12米高巨型月兔，而湖畔旁邊更多兔仔裝飾，大家可以一邊賞月一邊遊覽小船，十分寫意，即到內文睇看活動詳情。

12米超巨型月兔。（Lake House＠FB）

船上賞月＋白鷺湖邊放花燈

今年中秋，Lake House將舉辦「LAKE HOUSE 中秋 團圓說 2022」活動，於白鷺湖上設12米高巨型月兔舉頭迎月，另外草地亦放置了多個5米高月亮裝置和發光玉兔裝飾，大家可以坐上賞月遊覽小船，前往祈福許願湖放花燈，一起跟摯愛留下美好時光，細味幸福時刻。

5米高月亮裝置和發光玉兔裝飾。（Lake House＠FB）
5米高月亮裝置。（Lake House＠FB）
放花燈。（Lake House＠FB）

活動詳情：

日期：
2/9/2022-12/9/2022

時間：
7:00pm-11:00pm（最後入場時間:10:30pm）

地點：
香港新界大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心

費用：
標準入場費：$30／位
凡於Billow / Le Vow 餐廳消費，可以$20換購中秋節活動通行證一張

Billow / Le Vow 餐廳。（Lake House＠FB）

額外活動：

白鷺湖許願祈福：
$80（許願花燈一個）

白鷺湖賞月遊覽小船（每節20分鐘）：
$90/成人，$60/小童（3歲至11歲）

月光之旅套裝：
$150／成人，$120／小童（包括通行證一張，許願花燈一個和賞月小船通行証一張）

（全文完）

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許願花燈節入場費多少？

標準入場費為$30一位。詳情

如我在Billow / Le Vow 餐廳消費，入場可免費嗎？

可以$20換購中秋節活動通行證一張。詳情

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