確診隔離懶人包｜70歲以上未打2針疫苗要隔離？幼童中招點安排？3大例子睇清楚　

新冠肺炎疫情持續，本港確診個案一直上升。政府日前宣佈收緊部分防疫措施，當中包括確診者隔離安排。到底甚麼情況需要入住社區隔離設施？如何可以居家隔離？緊密接觸者又怎樣處理？《有線生活》參考了衞生防護中心現時的指引，整合出3個例子，即睇下文。

政府收緊部分防疫措施，當中包括確診者隔離安排。（政府新聞處）

70歲以上未打2針確診者 不能居家隔離

政府針對近日疫情趨勢，宣佈最新防疫措施。醫務衞生局局長盧寵茂於8月26日表示，政府會維持已收緊的居家隔離準則，強化確診者管理，所有同住家人屬於高風險人士，如長者、長期病患、嬰幼兒等，以及未能為隔離人士安排獨立廁所或房間等，居住環境不適合隔離的確診者，必須送往社區隔離設施。

至於70歲以上，未曾接種新冠疫苗或只接種1針的長者，亦須送往專為長者而設的隔離設施。

70歲以上，未曾接種新冠疫苗或只接種1針的長者，亦須強制入住隔離設施。（freepik）

根據衞生防護中心現時最新「2019冠狀病毒病檢測呈陽性人士手冊」指引，如非上述情況，一般而言，沒有病徵或只出現非常輕微病徵的沒有高風險因素的人士，如果家居環境適合，則可在家中接受隔離。

確診者隔離程序

【1a】確診者在接收到檢測結果SMS時，會同時收到要求填寫電子表格，申報同住家人等資料。

【1b】如果是通過「快速抗原檢測」得知結果呈陽性而被界定為受感染人士，應透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」，在網上平台申報。

【2】衞生署會以短訊形式向確診者發出隔離令，及向其同住人士發出家居檢疫令，指示確診者和同住人士須接受至少7天隔離或檢疫。

確診者和同住人士須接受至少7天隔離或檢疫。（醫院管理局圖片）

3大例子睇清隔離安排

有關隔離安排，《有線生活》參考了衞生防護中心現時的指引，整合出以下3個例子：

1. 孩子確診，父母並非感染者

如有18歲以下兒童需要入住檢疫中心，衞生署一般會按要求，容許其中一位家長陪同子女入住檢疫中心，以方便照顧，家長及其子女會在同一房間檢疫直至檢疫期結束。

兒童接受接受隔離或檢疫安排。（衞生防護中心圖片）

2. 70歲以上的確診者，未曾接種新冠疫苗，需要人照顧

70歲以上確診者，如未曾接種新冠疫苗或只打過一針，必須強制送往隔離設施。政府設有專為長者而設的隔離設施，會有專人為他們在隔離期間提供護理服務。

政府設有專為長者而設的隔離設施。（醫院管理局）

3. 兩夫妻同住，其中一人為確診者

如確診者沒有明顯病徵、無需要醫學支援或照顧，且家居環境適合隔離，可以接受居家隔離。而另一同住者為感染人士的密切接觸者，同樣需要接受至少7天家居檢疫。

需要接受至少7天隔離或檢疫。（freepik）

以上情況僅供參考，有關安排以當局最新公佈作準。如有任何疑問，可致電醫管局熱線1836 115

（全文完）