香港奇案｜回顧7大恐怖凶案　兇徒出獄近況　有人做老闆有人再入獄

多年以來，香港發生過不少恐怖凶案，包括為人所知的Hello Kitty藏屍案、跑馬地紙盒藏屍案、鹽醃碎屍案等等。雖然大部份涉案兇徙已經刑滿出獄，但不少網民仍十分關心眾人去向，《有線生活》為大家整合了7宗香港奇案，並找出兇徙近況，即去下文回顧案件。

Hello Kitty藏屍案。（網絡圖片）

1999年，死者樊敏儀因為錢債問題，被兇手陳文樂、梁勝祖及梁偉倫禁錮在單位內，後來被三人長期虐待，包括飲尿、食屎、嚴重毆打和燃燒身體，最後重傷至死。樊敏儀死後遭三人肢解和烹屍，頭顱就被放到一個美人魚造型的Hello Kitty公仔頭部位置，成為人所知的「Hello Kitty藏屍案」。

2001年，案件被改編成電影《人頭豆腐湯》，2022年8月，其中一位已出獄的被告梁勝祖，因非禮朋友的10歲女兒胸部罪成，被判入獄1年。

案件被改編成電影《人頭豆腐湯》。（電影截圖）

梁勝祖。（網絡圖片）

1974年，死者卞玉英被兇手歐陽炳強殺害，並藏屍在一紙盒內。當時，一名清潔工在獸醫診所門口發現一個藏女性裸屍的紙盒，警方就推斷死者當時去了旁邊雪糕工場借電話，而歐陽炳強就是工場員工，因此再推斷死者是在借電話時，因抵抗歐陽炳強非禮而被殺，最後棄屍到門外紙盒。

法醫抵達現場時，發現死者死因是窒息致死，乳頭死後被割，陰毛亦被燒焦，但處女膜仍是完整，無被強姦。最後，歐陽炳強被判處終身監禁，但由於欠缺人證，所以成為香港歷年來，首次純粹用科學鑑證方法去作入罪的案件。

跑馬地紙盒藏屍案。（網絡圖片）

1999年，模特兒彭楚盈被發現陳屍前高官陳方安生兄長方曼生家中，而且被發現時已成白骨，身首異處，死去4年。根據報導，彭楚盈是方曼生情人，自20歲時就認識已婚的男方，更曾三度為男方墮胎。起初，警方將案件列為普通骸骨發現案處理，隨後又列為高度機密。

不過，在彭楚盈家人不斷調查後，發現案件疑點重重。例如她的日記被撕掉、刻有方曼生的手錶突然不見、合照離奇失蹤、現場發現的安全套在未經化驗後就消失等等，加上方曼生在4年間曾多次出入單位，但警方最後都以死因無可疑結案。

彭楚盈。（網絡圖片）

彭楚盈。（網絡圖片）

1992年，當時僅21歲的林國偉一邊飲悶酒一邊開車，見到旁邊的士有個女乘客很像前女友，就一路跟蹤對方至對方居所，然後在升降機內勒緊她頸部，再拖到後樓梯強姦。後來林國偉用同樣方式先後強姦了13名女子，其中有3名慘遭殺害。警方發現他每次犯案都是相隔兩個月時間，而且完事都能極快速逃走，因此推測他是屯門居民。最後，林國偉因約一名受害者出街看電影而落網被捕，法官依例判處終身監禁。

案發期間，屯門區內人心惶惶，居民更自發組成自衛隊護送夜歸女子回家，林國偉因此成為繼林過雲後，最為人所知的連環殺人犯。

林國偉。（網絡圖片）

1999年，死者張偉文被發現藏屍在大鐵皮箱內，滿身鮮血、身體屈曲、被鹽埋沒，左手左腳消失不見。經調查後，發現張偉文與女友易寶雯在5年前認識，一次張偉文趁兩人單獨相處時強姦了她，而易寶雯亦因此懷上女兒易詠瑜。誕下女兒後，易寶雯一邊讀書一邊照顧女兒，到中學畢業後，就搬入張偉文家中居住，成為全職媽媽。但兩人同居後，各種矛盾和衝突逐一開始顯現出來，甚至阿文會家暴易寶雯，最後，易寶雯拿起刀和鐵錘向男友揮去，錯手將他殺死。

法庭裁定易寶雯誤殺及非法殮葬罪成，判處十年有期徒刑，女兒易詠瑜便送到孤兒院，由寄養家庭照顧。但易詠瑜成長時，因誤交損友而從事販毒工作，2015年，易詠瑜被警方拘捕，判入獄5年8個月，故事亦被改編至電影《遺愛》。

故事被改編至電影《遺愛》。（電影截圖）

故事被改編至電影《遺愛》。（電影截圖）

1999年，22歲的鐘錶修理員胡清河，因為與人有金錢糾紛而慘遭殺害，最後更被白英泥封屍，放在膠桶內，棄置到元朗大旗嶺村行人隧道水渠旁。兇手之一的陳文輝供稱，胡清河當日主動找他修理鐘錶，但兩人沒有就維修費達成共識，另外又指胡清河因賭波而欠他3萬9千元，但一直只還過2千元，為了要胡清河還錢，於是他聯同兩個朋友將胡清河綁起，以其信用卡提款，期間胡清河以木方對他亂打，於是他就搶走木方錯手打死胡清河，再把他身體面部焚燒，倒轉放入膠桶封屍。

陳文輝出獄後已改名換姓，自力更新，做小販再開鋪，並成功買車買樓，組織家庭。不過，日前有網民到疑似陳文輝開創的小食鋪FB留言問：「其實網上傳聞，你好多年前喺村屋犯過誤殺罪，仲send律師信比相關YouTube頻道叫人收聲，係咪真嘅呢？」陳文輝就回答：「我心態係數已找，不用封別人嘴巴。」

胡清河被塞入一個藍膠桶。（網絡圖片）

陳文輝出獄後FB回應：已找數。（網絡圖片）

1997年，年僅16歲的青年陸志偉（阿雞）因不滿一名外號「三叔」的30歲輕度智障男子陳木清，經常遭其他童黨欺負，而出口勸他報警，童黨得知此事後，認為阿雞出賣他們，所以對他進行「家法伺候」。阿雞被14名童黨誘騙到三叔住所，隨即遭各人輪流虐打致死，童黨隨即把他運到無人地方燒屍，期間更向屍體潑硫酸，令容貌難以辨認，然後用垃圾膠袋裝好骨灰棄置垃圾站。

14名童黨中，6名裁定謀殺罪名成，其餘則各被裁定誤殺、嚴重傷人、毆打傷人、阻止屍體合法下葬罪成。多年後，有人指見過涉案童黨出獄後任職清潔工，像一般人生活，亦有人指案件首腦「大王」傅顯進，在獄中考獲教育碩士學位，並正修讀教育博士，而許智偉就被指在獄中因肺癌去世，劉佩儀則在2007年12月25日跳樓自殺身亡。

秀茂坪童黨燒屍案。（《三五成群》劇照）



焚燒屍體毀滅證據。（《三五成群》劇照）

（全文完）

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