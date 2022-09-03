減肥｜Tesla馬斯克勁減9公斤大讚減肥App「Zero」　提醒斷食時間、監察減肥成效

全球首富Tesla CEO馬斯克（Elon Musk），7月在希臘度假時被拍到身材發福，照片更一度在網上瘋傳。近日他在Twitter上透露自己正在嘗試間歇性斷食法，並已減掉9公斤的體重，減肥路上取得大成功！馬斯克更公開大讚一款大熱減肥斷食應用程式「Zero: Fasting & Health Tracker」。一起看看這款App有甚麼功能吧！

全球首富Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）用間歇性斷食法減掉9公斤的體重。（網上圖片）

間歇性斷食 ( Intermittent Fasting )

8月29日，馬斯克在 Twitter上表示在正在實行間歇性斷食，並從不健康的「巔峰體重」減掉了 9公斤，感覺現在更健康。其實近年坊間都流行不同間的歇性斷食方法，例如「168斷食」、「204斷食」等。所謂斷食就是利用人體不攝取食物的期間，來增加身體燃燒脂肪的時間。一般來說，我們的身體需要7至10小時來消耗已儲存在體內的肝糖，所以一天三餐的話其實只有睡覺時才有時間燃燒脂肪。

Zero App－斷食減肥App

被馬斯克在Twitter點名讚的Zero App，早在2020年已經走紅！根據App Store上的描述， Zero App採用「全方位法」，更會提供「專家指導」幫助用家進行斷食減肥。Zero App是一個免費下載的應用程式，註冊成會員便可開始使用。

Zero App採用「全面方法」、提供「專家指導」助用家實行斷食減肥。（App Store截圖）

定時提醒你下次進食

Zero App主張助用家「全方位減肥」。這款Zero App 與一般減肥 App的功能大致相同，一開始用家需要輸入一些個人資料，例如年齡、身高、體重，然後設定減重目標。Zero App會按照你的減肥計劃，計算斷食時間並定時提醒你下次進食。亦會記錄用家完成了多少次斷食、每週體重的變化。

Zero App會按照你的減肥計劃，計算斷食時間並定時提醒你下次進食。（資料圖片）

定立斷食挑戰

Zero App內亦設下了一些挑戰給用家，例如7日、14日、30日挑戰斷食等，讓有意減肥人士可循序漸進斷食。而且用家每完成一次挑戰會得到一個徽章，就好像玩遊戲般，同時又可以看著自己的成績從而鼓勵自己。

Zero App內亦設下了一些挑戰給用家，例如7日、14日、30日挑戰斷食等。（資料圖片）

一系列短片教授學習健康知識

此外，Zero App內有一欄提供一系列短片讓用家學習健康知識。例如會有健身教練示範運動、又會有教授教導斷食知識、介紹健康和保健產品等，改善吸收如何健康地減肥知識。注意，這些學習短片有些是免費，有些則只供付費會員觀看。除了短片，付費會員亦享有營養師、醫生等「專業團隊」和追蹤睡眠時間、心跳等服務。

Zero App內有一欄提供一系列短片讓用家學習健康知識。（資料圖片）

（全文完）

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