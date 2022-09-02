9月生日優惠｜15大酒店優惠　送迪士尼門票＋壽星免費食自助餐＋水療SPA

9月生日的朋友又大一歲了！人愈大，愈要懂得取悅自己及善待身邊的人。今年9月，香港多間酒店都有為生日之星推出限定優惠，15大推介包括：住宿、SPA、送樂園門票、免費食酒店自助餐等等。同行人士都有特別折扣優惠，可以與壽星仔女一同以荀價慶祝生日的歡樂！

【酒店住宿篇】 【酒店SPA篇】【酒店餐飲篇】

迪士尼酒店生日禮遇 | 圖片來源：香港迪士尼樂園

9月生日優惠【酒店住宿篇】

【1】香港迪士尼酒店

即日起至12月15日預訂迪士尼酒店生日禮遇，並於生日正日入住，標準客房連指定晚餐（兩位）只需港幣$2,267起。生日賓客免費獲贈1日門票一張（價值$699）。生日正日入園可免費獲贈迪士尼生日紋身貼紙及生日紀念徽章。

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地址：香港大嶼山香港迪士尼樂園度假區

迪士尼酒店生日禮遇 | 圖片來源：香港迪士尼酒店

香港迪士尼酒店 | 圖片來源：香港迪士尼酒店

【2】芬名酒店

位於灣仔的芬名酒店推出生辰住宿體驗！一晚客房住宿$1,288起，提供雙人大床或兩張單人床，每間客房可供2位成人 / 2位成人及1位兒童入住。生辰優惠住宿包括：客房升級、房間內繽紛氣球佈置、精緻蛋糕、氣泡酒一瓶 (200ml, 適合二人享用)！

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芬名酒店近日完成全面翻新，以煥然一新的面貌重新登場，部份客房以渡海小輪為主題，整個房間都充滿了懷舊工業風格，非常適合打卡！

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地址：灣仔菲林明道41號

【3】銀鑛灣渡假酒店

位於香港大嶼山梅窩市中心，處於美麗的銀礦灣沿岸，從中環乖座渡輪只需30分鐘，酒店距離梅窩碼頭僅步行8分鐘。 酒店正對面就是銀礦灣泳灘，擁有度假氛圍。生日之星可以生日優惠價，$868起入住一晚雙人標準客房，再送雙人早餐、晚餐、及生日蛋糕。

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位於大嶼山梅窩 | 圖片來源：Silvermine Beach Resort 銀鑛灣渡假酒店 FB

海邊酒店 | 圖片來源：Silvermine Beach Resort 銀鑛灣渡假酒店 FB

酒店亦特別設有9月寵物生日禮遇，為當月生日的毛孩提供Staycation套餐。於預訂時說明預訂房型為寵物房，客房內提供寵物墊、專用碗及專用毛巾等日用品於住宿期間使用。僅限貓隻或體重25公斤以下之中型或小型犬隻入住。

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地址：香港大嶼山梅窩銀礦灣 D.D.2 地段648

設有9月寵物生日禮遇 | 圖片來源：Silvermine Beach Resort 銀鑛灣渡假酒店 FB

9月生日優惠【酒店SPA篇】

【1】香港麗思卡爾頓酒店

即日起至12月31日，只要$2,250（加10%服務費）就可以享受香港麗思卡爾頓水療中心生日之旅，生日壽星即可在生日月份享受90分鐘舒緩按摩、一杯香檳、於行政酒廊享用輕盈之選美食或下午茶、於水療服務當天免費使用泳池、桑拿室及按摩池、及健身中心。

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地址：香港九龍柯士甸道西一號

香港麗思卡爾頓酒店 | 圖片來源：The Ritz-Carlton, Hong Kong FB

香港麗思卡爾頓酒店 | 圖片來源：The Ritz-Carlton, Hong Kong FB

【2】香港君悅酒店

香港君悅酒店11樓的靜水沁園PLATEAU SPA是酒店中的世外桃園，能遠離香港都市的繁華，提供高度隱私，且遠離繁囂的恬靜環境。

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香港君悅酒店 | 圖片來源：Hyatt

生日壽星可以購買靜水沁園生日禮遇，以優惠價$2,400（原價$2,725）享用90分鐘按摩 (靜水沁園按摩/玫瑰精華油/瑞典式) 、一磅生日蛋糕、房間生日佈置、個人化禮遇等。套餐須於48小時前預約。靜水沁園亦備有留宿客房，裝潢現代簡約，專為追求獨特酒店體驗、盡情享受渡假感覺的人而設。

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地址：港灣道 1 號

電話：2588 1234

靜水沁園 | 圖片來源：Hyatt

【3】W酒店

現凡於生日月份與朋友預約指定水療套餐，將可額外獲得VCP香檳乙瓶或招牌生日蛋糕一個。另外，於生日月份預約任何90分鐘或以上水療療程(不包括美甲及脫毛服務)，即可獲以下幸運生日禮遇：

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海景旋流按摩浴池 | 圖片來源：W Hong Kong FB

特色生日蛋糕 (2磅) 或 池畔尊貴香檳美食套餐 (滋味龍蝦牛油果沙律卷及香檳1杯)、免費使用海景熱療及水療設施，包括海景旋流按摩浴池，免費使用全港最高戶外恆溫泳池WET®及海景按摩。及免費使用配備最新Technogym健身設備的FIT®海景健身中心。

預訂W酒店：

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地址：九龍柯士甸道西1 號

景熱療及水療設施 | 圖片來源：W Hong Kong FB

VCP香檳乙瓶或招牌生日蛋糕 | 圖片來源：W Hong Kong FB

【4】The Mira 美麗華酒店

即日起至起至12月31日，壽星可於生日月份以優惠價$1,400起享用30分鐘全身磨砂護理、60分鐘甜夢旅程按摩、COCO迷你生日蛋糕、享用按摩池及漂浮水床等溫熱水療設施、健身中心、及$300現金禮券等。

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地址：香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號 美麗華廣場

COCO迷你生日蛋糕 | 圖片來源：The Mira Hong Kong FB

甜夢旅程按摩 | 圖片來源：The Mira Hong Kong FB

9月生日優惠【酒店餐飲篇】

【1】香港半島酒店

9月份的「快樂生辰獎賞」生日優惠，壽星於生日正日惠顧大堂茶座三道菜西式晚餐兩位，可獲贈生日蛋糕1個。惠顧大堂茶座晚餐4位或以上，可享一位免費及獲贈生日蛋糕1個。優惠須於72小時前訂座；如要取消訂座，需提前至最少24小時通知。

預訂半島酒店：

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收費：HK$528/位（另加10%服務費）

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店大堂電話：2696 6772／2696 6693

半島酒店的大堂茶座 | 圖片來源：半島酒店

【2】黃金海岸酒店

黃金海岸酒店內的聆渢咖啡廳推出生日優惠！由即日起2022年12月31日，生日壽星於生日月份與一位成人親友以正價惠顧自助午餐或自助晚餐，即可享一位免費！每人再額外贈送餐酒一杯，以及壽星可獲贈半磅生日蛋糕。要留意，2022年9月9日至12日的中秋節假期不能使用生日優惠。

預訂黃金海岸酒店：

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壽星需要先免費登記成為信和酒店集團「Sino Club」會員，下載會員app後憑生日優惠自助餐電子券，即可使用生日優惠。

聆渢咖啡廳 | 圖片來源：黃金海岸酒店 FB

自助午餐 星期一及五

成人：HK$398

小童 (3-11歲)：HK$288

長者 (65歲或以上)：HK$358

星期六、日及公眾假期

成人：HK$468

小童 (3-11歲)：HK$338

長者 (65歲或以上)：HK$408

自助晚餐 星期一至五

成人：HK$658

小童 (3-11歲)：HK$398

長者 (65歲或以上)：HK$508

星期六、日、公眾假期及其前夕

成人：HK$738

小童 (3-11歲)：HK$458

長者 (65歲或以上)：HK$568

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訂座電話：2452 8448

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店低層地下

聆渢咖啡廳 | 圖片來源：黃金海岸酒店 FB

【3】香港百樂酒店 Park café

凡惠顧自助餐，4位以上惠顧，生日當月的壽星可享免費，同行人士可享85折。前一天預訂自助晚餐時段，Park café更會免費送上指定生日蛋糕。可聯絡餐廳職員以作安排。

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「蜂」「芝」綽約下午茶自助餐 | 圖片來源：Park Hotel Hong Kong FB

香港百樂酒店Park café特別呈獻全新「蜂」「芝」綽約下午茶自助餐，於8月2日至11月30日期間週末及公眾假期供應，以鹹香的芝士和清甜的蜜糖入饌，以絕美滋味的芝士與香甜蜜糖點綴您的味蕾！自助晚餐可享「蟹之美饌」，供應一系列以蟹入饌的美食，包括芝士汁蟹肉焗生蠔、黑胡椒炒麵包蟹、星洲咖喱蟹、蟹肉帶子炒飯等。

預訂百樂酒店：

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電話：2731 2168

WhatsApp：6588 0682

地址: 尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

「蜂」「芝」綽約下午茶自助餐 | 圖片來源：Park Hotel Hong Kong FB

【4】8度餐廳Café 8 Degrees

當月生日壽星預訂4位或以上自助晚餐，壽星可享半價優惠（以原價計算），或免費生日蛋糕1磅，或送紅/白餐酒1支。優惠期至2022年9月30日。

預訂8度餐廳Café 8 Degrees：

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「盛夏‧鮮味自助晚餐」 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

酒店現推出「盛夏‧鮮味自助晚餐」，提供一系列滋味環球美饌，包括鱈場蟹腳、即開生蠔、煎鵝肝伴黑松露汁、燒羊脾、燒牛肉西冷、以至精緻甜品芒果拿破崙、迷你朱古力心太軟及Häagen-Dazs雪糕等滋味菜式源源不絕供應。

預訂8度餐廳Café 8 Degrees：

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地址：土瓜灣九龍城道199號

「盛夏‧鮮味自助晚餐」 | 圖片來源：Harbour Plaza 8 Degrees 8度海逸酒店 FB

【5】香港富麗敦海洋公園酒店

海洋公園全新酒店香港富麗敦海洋公園酒店，都有推出生日優惠！壽星只要下載 Sino Club 應用程式，即可享受會員獨家禮遇，於生日月份惠顧指定餐廳的單點菜單，會員尊享：

尊尚會員可享以下其中一項優惠：

星耀廳、星耀廊或沙嗲軒75折優惠（適用於首港幣$2,000元之消費）

「玉」8折優惠（適用於首港幣$3,000元之消費）

預訂香港富麗敦海洋公園酒店：

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星耀廊| 圖片來源：香港海洋公園

普通會員可享以下其中一項優惠：

星耀廳或星耀廊免費迎賓雞尾酒（供最多兩位享用）

「玉」免費指定甜品（供最多兩位享用）

生日電子優惠券會於會員生日月前一天發送至Sino Club手機應用程式帳戶內「我的帳戶」的「我的禮遇」內，請於生日月份內兌換。

預訂香港富麗敦海洋公園酒店：

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星耀廳| 圖片來源：香港海洋公園

「玉」| 圖片來源：香港海洋公園

【6】The Mira

美麗華酒店內的Yamm，提供日本、印度、東南亞及西式美饌以及匠心製作的滋味甜品。於生日一週內與朋友於Yamm品嚐精緻晚餐，可獲贈汽酒乙杯及生日蛋糕乙個。須預訂才能使用優惠：

WhatsApp：9049 7122

電話：2315 5111

地址：香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號 美麗華廣場

預訂Yamm：

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Yamm | 圖片來源：Klook

Yamm | 圖片來源：Klook

【7】香港港麗酒店

同樣是信和酒店推出的生日優惠。壽星只要下載Sino Club應用程式，並免費登記成為會員，於生日月份可於香港港麗酒店指定餐廳尊享生日優惠：

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香港港麗酒店指定餐廳尊享生日優惠 | 圖片來源：香港港麗酒店

意寧谷晚市餐飲8折優惠（每位須惠顧HK$800或以上方可享此優惠）。

金葉庭精選晚市套餐8折優惠。

免費生日蛋糕一個。

每人獲贈香檳雞尾酒或無酒精雞尾酒一杯（適用於二至三位客人惠顧）；或由酒店首席侍酒師親自精選美酒一瓶（適用於四位或以上客人惠顧）。

生日電子優惠券會於會員生日月前一天發送至Sino Club手機應用程式帳戶內「我的帳戶」的「我的禮遇」內，請於生日月份內兌換。

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金葉庭 | 圖片來源：香港港麗酒店

【8】如心酒店

生日優惠自助餐！免費登記成為酒店「Vivva」會員，並於3日前訂座，在如心集團旗下酒店享用餐廳自助餐或半自助晚餐，可享半價訂購指定生日蛋糕、酒店餐廳獲贈生日禮遇 (例如：精選甜品) 及氣泡酒/紅酒及2,000生日Vivva獎錢。

生日優惠自助餐 | 圖片來源：Nina Hotel Tsuen Wan West 荃灣西如心酒店

會員可於酒店旗下指定餐廳預訂蛋糕，包括：Café Circles、如、阿翁小館、canton pot、川流、Nina Patisserie荃灣西及Nina Patisserie銅鑼灣；及可於酒店旗下指定餐廳提取蛋糕，包括：Cafe Circles、Nina Patisserie荃灣西及Nina Patisserie銅鑼灣。不適用於網上商店。

（全文完）