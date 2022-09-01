《明日戰記》票尾不要丟！10大商戶齊撐港產片　憑戲飛免費搭巴士／食雞翼／飲啤酒

近日不少港產片陸續上映，除了有古天樂耗資4.5億元港幣製作的科幻片《明日戰記》、MIRROR成員姜濤和Jer柳應廷主演的追夢電影《阿媽有咗第二個》外，還有黃子華做男主角的《飯戲攻心》。為了支持香港電影，10個商戶推出了不同優惠送觀眾，即看下文詳情！

《明日戰記》。（官方海報）

【1】ABC Bus｜免費乘搭屯門班次

屯門快線ABC Bus推出優惠，只要出示《緣路山旮旯》或《明日戰記》電影票尾，不限場次，即可在9月3日，免費乘搭週末下午時段到屯門的任何班次。

免費乘搭屯門班次。（ABC Bus）

【2】Secret bottle- 秘麥｜免費換啤酒

由即日起至9月30日，憑《明日戰記》電影票尾，即可免費換領一罐Heroes Hazy DIPA，數量有限，送完即止。

地址：元朗鳳琴街22號金龍樓地下3B鋪

免費換啤酒。（秘麥）

【3】暢和號｜免費換涼拌青瓜

由即日起至9月9日，憑《明日戰記》即日票尾，就可換領開胃涼拌青瓜一份，供應有限，換完即止。

地址：大埔廣場地面59A店鋪

免費換涼拌青瓜。（暢和號）

【4】Taste Cafe｜免費換蜜糖燒烤醬雞翼

由即日起至電影落畫，憑任何港產片票尾，可免費換領一份「蜜糖燒烤醬雞翼4隻」或「套餐免費升級咖啡／特飲」。

地址：屯門井財街21號協邦大廈地下11號舖

免費換蜜糖燒烤醬雞翼。（Openrice）

【5】花研草說｜免費送凍齡茶

憑《明日戰記》票尾，即可到pop-up store當現金$40使用，及免費送凍齡茶1包，先到先得， 送完即止。換領詳情如下：

將軍澳新都城

日期: 2022年8月24- 9月12日（20日）

時間: 10:30am -8:30PM

地點: MCP CENTRAL ＆ MCP DISCOVERY（新都城中心 2 期及3期）L1 天幕廣場

馬鞍山新港城中心

日期: 2022年8月26- 9月12日（18日）

時間: 10:30am -8:30PM

地點: 馬鞍山新港城中心3樓天橋（近千色）

免費送凍齡茶。（花研草說）

【6】船皇｜食麵送雞翼

由即日起至9月30日，凡惠顧任何船麵或3餸起車仔麵，即可憑《明日戰記》票尾換領單骨雞翼乙份（3隻）。

地址：

銅鑼灣謝斐道526號地鋪

大埔超級城ZONE C 539-541地鋪

食麵送雞翼。（船皇）

【7】餃喜來｜買餃子享$5回贈

由即日起，憑《明日戰記》票尾購買任何一盒生餃子，即可享$5回贈。

地址：西灣河筲箕灣道138號富裕中心地下8號舖

買餃子享$5回贈。（餃喜來）

【8】新南苑私房菜｜打邊爐送手切牛

由即日起至9月9日，憑《明日戰記》票尾，惠顧4位或以上正價時段任何雞煲火鍋套餐，即送手切牛一碟，優惠適用於旺角分店堂食。

地址：旺角彌敦道678號華僑商業中心3/F

打邊爐送手切牛。（新南苑私房菜）

【9】XPower｜正價產品75折優惠

由即日起，憑《明日戰記》票尾可以享有XPower正價產品75折優惠。

查詢：2708 8325

正價產品75折優惠。（XPower）

【10】Built-in Pro｜買滿$1,000減$100

由即日起至9月30日，憑《明日戰記》實體票尾，到門市購物滿$1,000即可當現金$100使用，每次只限使用一次，不可連同其他優惠一併使用。

買滿$1,000減$100。（Built-in Pro）

（全文完）

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