《明日戰記》票尾不要丟！10大商戶齊撐港產片 憑戲飛免費搭巴士／食雞翼／飲啤酒
近日不少港產片陸續上映，除了有古天樂耗資4.5億元港幣製作的科幻片《明日戰記》、MIRROR成員姜濤和Jer柳應廷主演的追夢電影《阿媽有咗第二個》外，還有黃子華做男主角的《飯戲攻心》。為了支持香港電影，10個商戶推出了不同優惠送觀眾，即看下文詳情！
【1】ABC Bus｜免費乘搭屯門班次
屯門快線ABC Bus推出優惠，只要出示《緣路山旮旯》或《明日戰記》電影票尾，不限場次，即可在9月3日，免費乘搭週末下午時段到屯門的任何班次。
【2】Secret bottle- 秘麥｜免費換啤酒
由即日起至9月30日，憑《明日戰記》電影票尾，即可免費換領一罐Heroes Hazy DIPA，數量有限，送完即止。
地址：元朗鳳琴街22號金龍樓地下3B鋪
【3】暢和號｜免費換涼拌青瓜
由即日起至9月9日，憑《明日戰記》即日票尾，就可換領開胃涼拌青瓜一份，供應有限，換完即止。
地址：大埔廣場地面59A店鋪
【4】Taste Cafe｜免費換蜜糖燒烤醬雞翼
由即日起至電影落畫，憑任何港產片票尾，可免費換領一份「蜜糖燒烤醬雞翼4隻」或「套餐免費升級咖啡／特飲」。
地址：屯門井財街21號協邦大廈地下11號舖
【5】花研草說｜免費送凍齡茶
憑《明日戰記》票尾，即可到pop-up store當現金$40使用，及免費送凍齡茶1包，先到先得， 送完即止。換領詳情如下：
將軍澳新都城
日期: 2022年8月24- 9月12日（20日）
時間: 10:30am -8:30PM
地點: MCP CENTRAL ＆ MCP DISCOVERY（新都城中心 2 期及3期）L1 天幕廣場
馬鞍山新港城中心
日期: 2022年8月26- 9月12日（18日）
時間: 10:30am -8:30PM
地點: 馬鞍山新港城中心3樓天橋（近千色）
【6】船皇｜食麵送雞翼
由即日起至9月30日，凡惠顧任何船麵或3餸起車仔麵，即可憑《明日戰記》票尾換領單骨雞翼乙份（3隻）。
地址：
銅鑼灣謝斐道526號地鋪
大埔超級城ZONE C 539-541地鋪
【7】餃喜來｜買餃子享$5回贈
由即日起，憑《明日戰記》票尾購買任何一盒生餃子，即可享$5回贈。
地址：西灣河筲箕灣道138號富裕中心地下8號舖
【8】新南苑私房菜｜打邊爐送手切牛
由即日起至9月9日，憑《明日戰記》票尾，惠顧4位或以上正價時段任何雞煲火鍋套餐，即送手切牛一碟，優惠適用於旺角分店堂食。
地址：旺角彌敦道678號華僑商業中心3/F
【9】XPower｜正價產品75折優惠
由即日起，憑《明日戰記》票尾可以享有XPower正價產品75折優惠。
查詢：2708 8325
【10】Built-in Pro｜買滿$1,000減$100
由即日起至9月30日，憑《明日戰記》實體票尾，到門市購物滿$1,000即可當現金$100使用，每次只限使用一次，不可連同其他優惠一併使用。
（全文完）