新冠快速測試陰性不一定冇事　家庭醫生分享確診5招自救　附5種藥物止咳、減喉嚨痛

新冠肺炎疫情反覆不定，截至昨日（8月31日），本港共新增9,267宗確診個案，令市民人人自危。早前，一名公立診所家庭醫生Cathy Lo，在社交平台上分享確診經過，然後整理5大重點，教大家面對病情。即看下文！

5大重點面對病情。（freepik）

【1】快測陰性不一定代表冇事

Cathy指自己喉嚨連續劇痛了3日，快測都是呈陰性或「半陰陽」，但深喉唾液樣本卻顯示病毒量高，後來她參考不同資料，發現病發第4至7日時，快測才會100%準確。所以Cathy提醒大家，不要以為陰性就無事，如果有感冒病徵，最好自我隔離，並每日做快測，才最有效知道自己有否確診。

【2】病發時會喉嚨痛／骨痛／全身無力

Cathy已接種3劑疫苗，在病發時沒有發燒，喉嚨在頭4日最痛，半夜會痛醒，到尾3日就變成吞口水才痛。另外，在第2、3日會有少許骨痛及全身無力，到第4、5日就開始有少少鼻水和咳，但食藥可以控制到。Cathy表示：「病徵似重感冒咁，食下藥會舒緩到病徵。」

病發時會喉嚨痛。（freepik）

【3】5種藥物減輕不適

Cathy分享自身經驗，指自己是服用平時開給病人的感冒藥，包括：

止痛退燒藥可以揀paracetamol 500mg ，每4小時服用一次。

如果食完都退不到燒，可以加入一隻消炎止痛退燒藥 ，例如 ibuprofen 200mg 每6小時一次；naproxen 250mg 每8小時一次； 要注意的是，由於消炎止痛退燒藥有機會傷胃，所以如果有試過胃潰瘍／胃出血的人士應盡量避免，並建議飽肚食，加埋胃藥 pepcidine 20mg 早晚一次就最穩陣。

喉糖非常重要，醫生推薦DIFFLAM，因為內含少少局部麻醉成分，食完喉嚨會痺痺地不太感到痛楚。

收鼻水藥 Loratadine 10mg 一日一次 （唔眼瞓配方）； piriton 4mg一日三次（眼瞓配方）。

咳水 ：benadryl 10ml一日三次（眼瞓配方）；phensedyl 10ml一日三次（眼瞓配方）； actifed-co 10ml 一日三次（唔眼瞓配方），或其他自己買到的咳水。

【4】3大絕招應對不適

Cathy推薦了3個方法，教大家在強大心理壓力下面對生病，包括：

每日10-20分鐘冥想（meditation）：推介一個app叫headspace ，設有3-10分鐘的練習及不同主題，非常適合新手。假如時間不多，做1分鐘5下深呼吸已經很有用。做法是：吸氣5下，呼氣5下，雙手放在肚臍上，感受下肚皮隨着呼吸的起伏，做完1分鐘就會感到舒服很多。

做運動： 多做帶氧運動可以有效減低焦慮及對抗抑鬱。如果因為疫情不想上街，也可上YouTube找home exercise，Cathy推薦跟Coffee做和跳繩。

寫感恩日記：每天回想值得感恩的事，「寫低佢就會發現原來好多野自己都忽略左，有既係唔覺得咁重要，到無左先發現。例子一就係健康啦～今次病左真心覺得健康係好重要」。

每日10-20分鐘冥想。（freepik）

【5】如何判斷是否要入院？

Cathy說，假如不幸確診，並覺得氣促氣喘，甚至反應愈來愈慢，陷入昏迷，就當然要立即去醫院。但如果病症輕微，留在家中就最穩陣，同時避免增加醫護人員的工作量。最後，Cathy又建議身體狀況合適的人盡快打齊三針。

（全文完）

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